FOTO Povestea românului-fenomen care schimbă destinele celor bătuţi de soartă: 24 de case noi, peste 100 de copii scoşi din noroaie

În urma cu 4 ani, un tânăr din Iaşi avea să iniţieze un proiect umanitar unic în ţară, care în timp a reuşit să mobilizeze mase impresionante şi să schimbe destine ce păreau a fi condamnate definitiv la sărăcie şi chin.

În vârstă de 43 de ani, Bogdan Tănasă oferă României o lecţie impresionantă. De solidaritate, de efort susţinut, de eficienţă, de înţelepciune. ”Casa Share, schimbă vieţi”, este proiectul prin care Bogdan Tănasă chiar schimbă vieţi şi o face într-o permanentă luptă cu timpul.

Cazul Roxanei, ”fetiţa cu piureul”, şi al bărbatului fără picioare care trăia într-o casă ce arăta precum un grajd sunt ultimele poveşte pe care coordonatorul proiectului Casa Share le-a scos la lumină. În mai puţin de două luni, Roxana, fetiţa de 9 ani, care mergea flămândă la şcoală şi visa la carne cu piure şi biscuiţi, avea să fie transformată dintr-o cenuşăreasă într-o adevărată prinţesă, cu casă nouă, cu camere frumos mobilate, cu bucătărie şi baie complet echipate, condiţii la care până în noiembrie familia Roxanei nici nu visa să spere.

În spatele acestei schimbări de destin se ascunde o mobilizare impresionantă. Şansa Roxanei şi a familiei ei a fost Bogdan Tănasă, care le-a aflat povestea de la ştiri. Totul se întâmpla la începutul lunii noiembrie, anul curent. Bogdan i-a promis Roxanei, fetiţa care visează să ajungă medic, că până de Crăciun va avea o nouă casă. Iar înainte de Crăciun, fetiţa de 9 ani primea cheile pentru noua casă.

Roxana are acum o cameră precum o mică prinţesă

În timp ce se ocupa de finalizarea lucrărilor la casa Roxanei din Puşcaşi, în aceaşi localitate Bogdan Tănasă avea să descopere un alt caz tulburător. Pe ”nea Ion”, un bărbat fără picioare, descoperit întâmplător în timp ce se deplasa sprijinit în două beţe la magazinul din sat. Modestia bărbatului sărman, l-au impresionat pe coordonatorul proiectului Casa Share. De aici şi până la un nou destin schimbat nu a fost decât un pas.

Nea Ion şi fratele său trăiau în condiţii inumane

”Nu are pensie “specială” cum au unii aleşi, merge aşa prin sat până la magazin 2 km!! Şi cred, pun pariu (n-am îndrăznit să-l întreb), că este chemat la comisie anual( nu cumva să-i crească picioarele drept)! L-am zărit pe şosea şi am coborât din maşină, am vorbit 5 minute cu el, s-a bucurat şi era foarte uimit că m-am dat jos din maşină să stau de vorbă cu el. L-am omenit cu ceva şi mi-a zis zâmbind şi cu o energie pozitivă de nedescris: Dumezeu să-ţi dea sănătate! Am mers la el acasă şi m-am crucit ce am gasit! Încă un frate care zace la pat, amândoi într-o cameră friguroasă. Plouă în casă, fara lumină, geamuri crăpate, frig în casă (nu au lemne), nişte fasole aruncate într-un castron! Trebuie neapărat ajutaţi!”, anunţa Bogdan Tănasă pe Facebook, la scurt timp după întâlnirea cu ”nea Ion”.

Casa celor doi fraţi a fost complet renovata în patru zile

După ce a mobilizat zece ”băieţi straşnici”, împreună cu ajutorul prieteni de pe Facebook, în patru zile de muncă grea, prin frig şi nămeţi, i-a renovat complet şi utilat casa, a racordat-o la curent electric, lui ”nea Ion” i-a adus un căruţ electric, i-a facut rampă, făcându-i viata mai uşoară.

Zilnic, Bogdan Tănasă postează pe pagina de Facebook a proiectului Casa Share imagini cu casele pe care le construieşte. Consideră că oamenii la care face apel să contribuie cu un SMS, cu donaţii/sponsorizări, trebuie să ştie cum le sunt cheltuiţi banii. 24 de case, 140 de copii şi mulţi bătrâni, bolnavi ajutaţi. Acesta este bilanţul celor patru ani de Casa Share.

”Numai eu ştiu câti munţi escaladez zilnic. Dar, eu nu m-am plâns niciodată! Se poate! Şi noi am demonstrat asta prin fapte! O parte din mine plânge că acum 29 devani au murit oameni în stradă, ca să nu mai facem foamete şi totuşi astăzi, copii ca Roxana, merg uneori flămânzi la şcoală! Ce vină au” Aceşti copii, cărora le schimbăm viaţa, ajung să fie salariaţi şi produc valoare adăugată pentru societate prin salariile lor”, Bogdan Tănasă, Casa Share.

Cum au ajuns share-urile de pe Facebook să schimbe vieţi

Povestea Casa Share a început în decembrie 2014. În toiul iernii, un băieţel din comuna Vlădeni spera să primească de la Moş Crăciun o maşinuţă. Bogdan Tanasă i-a adus, în schimb, o casă.

„Eu sunt un om simplu şi proiectul a pornit dintr-un instinct de-al meu de a ajuta. Am văzut un reportaj cu şase copii părăsiţi de mamă, care a fugit cu controlorul de tren din sat şi i-a lăsat numai cu tatăl care muncea, săracul, pe unde apuca. Unul dintre copii a zis că vrea de Crăciun o maşinuţă, că nu a avut niciodată. Atunci am zis că nu se poate aşa ceva şi am rugat soţia să împacheteze nişte jucării să i le duc. Acela a fost momentul în care am plecat spre viitorul «Casa Share». Am luat cele necesare de la un supermarket, am luat lemne că nu aveau şi am plecat spre comuna Vlădeni. Acolo am vrut iniţial să le fac o sobă, dar când am văzut că au un adăpost vai de capul lui, în care intra apa, am zis: hai să le fac o casă“, a relatat Bogdan cum a iniţiat proiectului Casa Share.

Estimarea iniţială pentru ridicarea casei nu depăşea 9.000 de euro. Până la finalul lucrărilor, Bogdan a achitat în jur de 21.000 de euro: 12.000 de euro din buzunarul său, iar diferenţa din donaţiile cunoscuţilor – bani, materiale de construcţie sau obiecte sanitare. Oamenii s-au arătat încântaţi să contribuie la ridicarea casei familiei Răuţu după ce au văzut fotografiile şi filmuleţele pe care Bogdan le posta pe contul de Facebook. Imaginile au fost distribuite de sute de utilizatori şi astfel ieşeanul a primit numeroase încurajări şi mesaje prin care i se oferea ajutorul.

Comunitatea Casa Share numără peste 100.000 de români şi străini care distribuie fotografiile şi mesajele postate periodic de iniţiatorul proiectului.



Personale care doresc să susţină proiectul ”Casa Share” pot ajuta printr-un SMS la numărul 8844 cu mesajul „CASA” sau prin folosirea următoarelor date de contact:

Tănasă Bogdan, Banca Raiffeisen, Iaşi, România, cod poştal 700049.

Cont IBAN în Lei: RO37 RZBR 0000 0600 0633 4312

Cont Iban în EURO: RO29 RZBR 0000 0600 0357 8104

Cod Swift: RZBR, COD Bic: ROBU la ambele conturi.

PayPal: bogdantanasa75@yahoo.com.