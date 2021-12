Femeie ameninţată de poliţişti după ce a sunat la 112 pentru a salva un câine. A fost deschisă o anchetă

Gestul unei femei din Huşi, în vârstă de 63 de ani, care a sunat miercuri, 8 decembrie, la 112 ca să salveze un câine abandonat în frig de proprietar a fost interpretat total greşit de doi poliţişti trimişi la faţa locului ca să investigheze cazul.

Huşeanca a apelat numărul de urgenţă la sugestia unui voluntar care se ocupă cu salvarea animalelor şi care, nefiind în apropiere, i-a recomandat să ceară ajutor la Poliţia Animalelor.

Pentru că animalul fusese legat de un copac şi scheuna toată ziua, în condiţiile în care afară era foarte frig şi începuse să şi plouă, femeia a sunat la 112, iar la scurt timp au venit doi agenţi supăraţi, susţine aceasta. După ce au aflat că motivul reclamaţiei este un câine, au început reproşurile şi ameninţările.

„Poliţiştii au început să mă certe şi să îmi spună că pentru ce am sunat la 112, că merit amendă. Le-am spus domnilor poliţişti că e un suflet şi acel câine, e vremea rea şi el stă legat acolo, scheaună zi şi noapte. Nu are niciun adăpost, stă pe pământul ud. Stăpânii nu locuiesc aici, ci mai vin câteodată, să mai dea de mâncare la nişte găini. Adevăratul stăpân al câinelui a murit, iar cei care au moştenit stau în altă parte. Poliţistii s-au supărat şi au zis că îmi dau 250 lei amendă, că am chemat Poliţia degeaba. Au zis că ei se ocupă de oameni, bătăi, de alte lucruri, nu de câini. Mi-au mai spus că o să văd eu, că o să petrec sărbătorile la Poliţie, să dau declaraţii şi că să mă ferească Dumnezeu să nu răspund la telefon, când mă sună să mă cheme la Poliţie”, a declarat femeia printre lacrimi pentru Vremea Nouă.

„Mi-e frică să mai răspund la telefon”

Huşeanca a rămas traumatizată după experienţa cu poliţiştii, iar acum îi este frică să mai răspundă şi la telefon de teamă să nu fie chemată la Poliţie.

„Mi-e foarte milă de acel câine. Stă acolo şi nu se poate adăposti nicăieri, săracul de el. Eu nu am vrut să deranjez pe nimeni. Am vrut să vină cineva de la Poliţia Animalelor. Acum mi-e frică să mai răspund la telefon, că poate mă cheamă pe mine la Poliţie. Domnii poliţişti mi-au cerut şi buletinul”, spune femeia, vizibil afectată de situaţie.

Bogdan Gheorghiţă, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, a declarat că se fac verificări în acest caz pentru a se stabili dacă modul în care au acţionat poliţiştii a fost legal. A fost demarată o anchetă, de data aceasta de către Poliţia Animalelor”, pentru a se stabili dacă este cazul ca animalul de la care a pornit scandalul să fie ridicat din curtea unde fusese legat de un copac.

„Colegii de la Poliţia Animalelor au acum în lucru acest caz şi îndată ce vor soluţiona speţa, vom comunica cele stabilite”, a mai spus purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

