Experienţă inedită pentru 45 de liceeni din Vaslui, în vizită la Bruxelles: „Aceşti copii sunt mind-blowing, cum facem să să îi păstrăm aproape de România?”

Cei 45 de elevi de la două licee din Vaslui şi trei din Bârlad au fost prezenţi la Bruxelles în perioada 4-7 decembrie. Pe lângă vizita efectuată la Parlamentul European, liceenii au participat şi la o dezbatere la sediul NATO de la Bruxelles.

”Sunt la NATO cu liceenii noştri de la Vaslui, asist la discuţiile tematice şi la sesiunea de întrebări despre instituţii europene şi internaţionale, procese decizionale, strategie, securitate, carieră profesională şi alegeri - totul se întâmplă în engleză şi tot ce pot să vă spun este: mindblowing. Aceşti copii sunt mindblowing (uimitori n.r.). Cum facem să îi sprijinim şi să îi păstrăm aproape de România - asta e întrebarea care ar trebui să ne preocupe fundamental, acum şi pe termen lung. Au venit la NATO îmbrăcaţi în ie. Şi fetele şi băieţii, fiindcă aşa au vrut ei. Vorbesc despre cyber, Afganistan şi despre noi tehnologii cu cămeşile suflecate, cusute de mână, unele dintre ele. Sunt pur şi simplu mută”, a reacţionat europarlamentarul Ramona Strungariu.

Experienţa elevilor la sediul NATO a fost una unică. ”Am început cu o prezentare despre ce înseamnă NATO. Am fost împărţiţi în două grupuri şi ni s-au prezentat pe rând diferite aspecte. Am aflat informaţii despre ce înseamnă un Internship la NATO şi despre cum putem aplica pentru acesta, având ocazia de a rămâne şi de a lucra acolo în continuare. Diferiţi angajaţi, atât români, cât şi de alte naţionalităţi ne-au prezentat povestea lor şi drumul lor până în prezent. Noi, elevii, am avut diverse întrebări de adresat şi indiferent de gradul de dificultate al acestora, răspunsul ne-a oferit informaţiile lipsă. A doua parte a constat în turul fizic al clădirii. Ni s-au prezentat aspecte de la arhitectură până la documente din arhivă. Din nou, „ghizii” noştri au fost deschişi şi dispuşi să discute orice detaliu sau întrebare adresată. Din punctul meu de vedere, una dintre cele mai interesante informaţii a fost cea despre cele două construcţii aflate în faţa clădirii. Acestea reprezintă cadouri din partea ţărilor membre, cum ar fi o bucată din zidul Berlinului, căzut în 9 noiembrie 1989. De asemenea, tot în faţa cladirii este expusă şi o bucată de oţel din al 107-lea etaj al World Trade Center, aripa de Nord, din New York. Aceasta semnifică implicarea aliaţilor, care în mai puţin de 24 de ore de la atac au acţionat spre a ajuta SUA pe 11 noiembrie 2001, invocând Articolul 5 al Tratatului de la Washington pentru prima dată în istoria sa”, a povestit Sabina Turcu, elevă în clasa a XII-a la Liceul ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui.

Partea mult aşteptată a vizitei a fost cea la Parlamentul European unde elevii au participat la o „conferinţă” dedicată lor, unde au descoperit informaţii noi despre Uniunea Europeană. ”Această oportunitate a fost una unică şi că mă va ajuta pe viitor atât la nivel de cultură generală, cât şi pe plan profesional. Am avut ocazia să cunosc oameni noi şi să învăţ mai multe despre Europa şi organizaţiile din care facem parte ca ţară. Sper ca pe viitor să mai apară oportunităţi asemănătoare pentru colegii care ne calcă pe urme, deoarece reprezintă o şansă pentru fiecare dintre noi” a completat Sabina.

Experienţa vizitei la Bruxelles a fost una motivaţională pentru liceeni, convinşi că prin muncă, seriozitate şi determinare pot să realizeze o carieră cel mai înalt nivel. ”A fost o experienţă de neuitat şi m-ar atrage o astfel de carieră pe viitor, iar prin vizitele făcute am aflat că oricine cu seriozitate şi determinare poate lucra in cadrul NATO sau în cadrul Parlamentului European. Oamenii au fost mai mult decât primitori, ne-au făcut sa simţim într-adevăr că şi noi, la o vârsta fragedă, avem ceva de spus cu privire la viitorul atât al ţării noastre cât si al Uniunii Europene. Mă simt recunoscătoare pentru aceasta oportunitate. Nu mulţi pot spune ca au intrat în contact cu oameni aflaţi în poziţii importante care ne hotărăsc nouă viitorul. Şi ţin samenţionez ca există o maximă seriozitate. Pe lângă aceste vizite oficiale am reuşit sa vedem puţin si din oraşul capitală a Belgiei. Este spectaculos, mai ales că în aceasta perioadă străzile si pieţile sunt ornate festiv. Arhitectura este splendidă, specifică vestului. O multitudine de culturi şi de persoane într-un singur oraş este pur şi simplu extraordinar. Sunt foarte bucuroasă că am avut această oportunitate şi îmi doresc să revin în Bruxelles”, a precizat eleva Diana-Ioana Cenuşă, de la LMK.