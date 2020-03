Episcopul Huşilor: „A venit vremea să sfinţim pământul“. Slujbe în aer liber, cu distanţă de un metru între credincioşi

Hotărârea nr.11/17.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, prevede, printre alte măsuri, că se suspendă toate activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală realizate în spaţii închise.

De asemenea, se interzice organizarea şi desfăşurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane în spaţii deschise.

”Aşa cum este precizat şi în comunicatul Cancelariei Sfântului Sinod, suntem îndatoraţi să respectăm măsurile dispuse de autorităţile publice şi să cooperăm cu acestea, asigurându-se libertatea religioasă a credincioşilor de a participa la viaţa liturgică a Bisericii şi de a primi asistenţă religioasă. Precizăm că slujbele religioase nu vor fi suspendate decât în spaţiile închise. Toate slujbele religioase (Sfânta Liturghie, Sfântul Maslu, Înmormântările, Pomenirile celor adormiţi, precum şi orice altă slujbă) se vor desfăşura doar în aer liber (în curtea bisericii, în altarul de vară) cu participarea a maximum 100 de credincioşi, păstrându-se distanţa de minimum un metru între cei prezenţi”, au subliniat reprezentanţii Episcopiei Huşilor.

Pentru ca slubele să se desfăşoare în condiţii prielnice în aer liber, oficialii Episcopiei au precizat Sfânta Liturghie din zilele de duminică şi sărbători va fi programată mai târziu, de la ora 9.00 slujba Utreniei, iar de la 10.00 Sfânta Liturghie.

În timpul săptămânii, se va oficia Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, miercurea şi vinerea, conform Cuvântului pastoral transmis de Părintele Episcop Ignatie al Huşilor. Persoanele bolnave/nedeplasabile pot fi împărtăşite la domiciliu. Reiterăm obligaţia de a se asigura şi în aer liber măsurile de igienă recomandate de autorităţile în domeniu”, au mai precizat reprezentanţii Episcopiei Huşilor.

PS Ignatie, Episcopul Huşilor, a oficiat prima liturghie în aer liber, miercuri 18 martie, la Parohia Bogeşti, Protopopiatul Bârlad. Din soborul slujitorilor au făcut parte şi părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, părintele protopop Vasile Lăiu şi părintele paroh Silviu Marin. Slujba a fost oficiată în curtea lăcaşului de cult.

Toată România s-a transformat într-o biserică

În cuvântul de învăţătură, Ierarhul Huşilor a remarcat că, prin slujirea în afara locaşurilor de cult, întreg pământul ţării a devenit ca o biserică:

„Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune că întreaga creaţie, Universul, este ca o biserică. Am această nădejde că, începând de astăzi, întreg pământul României a devenit ca o biserică. Toţi preoţii, slujitorii sfintelor altare au săvârşit slujbele în afara locaşurilor de cult. În felul acesta cred că pământul ţării noastre se binecuvintează şi, aşa cum ne spune Sfântul Maxim, a devenit o biserică. El ne spune că cerul este altarul pământului, iar pământul este naosul în care noi locuim şi pe care încercăm, prin viaţa noastră, să îl sfinţim. Acestea sunt cele două părţi esenţiale ale bisericii, naosul – unde stau credincioşii, şi altarul – unde slujeşte preotul şi se sfinţesc darurile de pâine şi vin prin invocarea Duhului Sfânt, devenind Trupul şi Sângele Domnului”.

Episcopul Ignatie a îndemnat pe credincioşi ca, înţelegând această realitate, să manifeste o grijă sporită faţă de tot mediul înconjurător: „Începând cu această zi, toată România s-a transformat într-o biserică şi este foarte frumos sentimentul acesta. Mă gândesc că, din pricina neputinţelor noastre, a slăbiciunilor noastre, a defectelor noastre, poate am pângărit pământul acestei ţări, prin vorbe urâte, prin înjurături, prin păcate. A venit vremea să sfinţim pământul, ieşind din biserica de zid, în biserica din mediul înconjurător. Această percepţie ar trebui să o avem fiecare dintre noi, că Universul, mediul înconjurător este ca o biserică. Dacă am avea această conştiinţă, nu am mai arunca nici gunoaiele la voia întâmplării, nu am mai defrişa pădurile, să batjocorim natura, nu am mai lăsa în urma noastră atâtea plasticuri după un picnic, şi am fi puţin mai atenţi. Dumnezeu vrea să conştientizăm că şi pământul, creaţia, este biserica Lui”.