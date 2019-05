Elevii Liceului ”Ştefan Procopiu” Vaslui, parteneri de proiect Erasmus+ cu colegi din alte cinci ţări:”Tehnologiile de vârf nu pot înlocui profesorii, dar îi pot sprijini”

În perioada 13-17 mai 2019 trei elevi din cadrul Liceului Ştefan Procopiu Vaslui, Dinu Gabriel Scutaru, Bogdan Alexandru Capitanu şi Sebastian Cojocaru, împreună cu profesoara Doina Mazga, au participat în Germania la cea de-a treia întalnire transnaţională de predare, învatare şi formare de tipul „Schimburi pe termen scurt ale grupurilor de elevi”. Scoala tehnică din Saarbrücken (Germania) a fost gazda activităţilor la care au participat elevi de la scolile partenere din Bulgaria, Italia, Spania, Portugalia, Romania.

”Au fost trei zile de activităţi practice, de lucru în echipe mixte, dar şi indvidual, în care au fost împărtaşit e metode şi instrumente de lucru din fiecare stat participant, s-au făcut concursuri, video-uri, s-au accesat platforme de studiu, Quizz-uri, jocuri, evaluari prin aplicaţia Kahoot. Dintre instrumentele IT, folosite în cele trei zile de activităţi desfăşurate în Saarbrücken, au fost: Symbaloo.com, Unity, menti.com, plickers.com, genial.ly, MakeaMeme.org, rendforest.com, padlet.com”, a precizat profesoara Doina Mazga.

Prin intermediul acestui proiect,elevii şi profesorii Liceului ”Ştefan Procopiu Vaslui” vor integra la lecţiile de la diferite discipline o platformă gratuită de învăţare bazată pe joc şi tehnologie educatională, accesibilă de petelefonul mobil. Elevi de la 15 clase au învăţat să folosească aplicaţia Kahoot şi au fost evaluaţi la diferite discipline prin teste create şi administrate prin această aplicaţie.

Miercuri, 29 mai, cei trei elevi, de la profilul matematică-informatică, care au participat la schimbul de experienţă din Germania au prezentat rezultatele activităţii transnaţionale găzduită de şcoala din Saarbrücken. Dinu, Bogdan şi Sebastian au pregătit pentru elevii prezenţi două teste despre Germania şi Italia prin utilizarea aplicaţiei Kahoot. Pentru a facilita comunicarea şi intercunoaşterea, elevii au fost provocaţi să participe la jocul ”Bingo uman”.

”Proiectele ERASMUS+ contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a participanţilor. Tehnologiile de vârf nu pot înlocui profesorii, dar îi pot sprijini, pentru ca elevii să ajungă la un nivel mai ridicat de performanţă şi realizări. În mod similar, cadrele didactice excelentenu se pot apropia de elevi fără a adopta metode de predare noi. Foarte puţine sisteme de educaţie pot pregăti elevi şi studenţi pentru o economie prosperă fără susţinerea dezvoltării abilităţilor secolului XXI”, a conchis prof. Doina Maga,

Proiectul Erasmus+ ”21st Century Teaching (Acquiring Skills and Expertise Using Mobile Devices and the Future Classroom” se va desfăşura până în octombrie 2020. Următoarea întâlnire de proiect este programată pentru luna noiembrie, în Italia. Întâlnirea europeană la Liceul ”Ştefan Procopiu” Vaslui este va avea loc în luna mai 2020.

