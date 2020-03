Dispariţii în lanţ la Protecţia Copilului: două fete găsite la un bărbat întors din Anglia, au fugit din izolare. Alte două le-au luat urma noaptea trecută

Cazul înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copulului Vaslui demonstrează opacitatea autorităţilor în gestionarea informaţiilor privind situaţiile ce au legătură cu criza COVID-19.

Două fete de 13, respectiv 15 ani, instituţionalizate într-un centru din Bârlad al Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului Vaslui au dispărut luni, 23 martie, iar alte două de 13 şi 16 ani, au dispărut noaptea trecută în cadrul aceluiaşi complex.

Autorităţile din Vaslui a făcut publică dispariţia doar în cazul ultimelor două fete, deşi, primele sunt de negăsit de cinci zile. Şi asta pentru că primele două minore care au fugit din centru pe 23 martie, se aflau în izolare la momentul dispariţiei.

Găsite în aparatamentul unui bărbat întors din Anglia

Cele două minore de 13 şi 15 ani au dispărut din centru săptămâna trecut şi au fost găsite sâmbătă 21 martie, într-un apartament din Iaşi, la un bărbat care abia se întorsese din Anglia. Fiind vorba de o persoană care venise dintr-o zonă COVID-19, cele două minore au fost recuperate şi aduse de la Iaşi la Bârlad de către un echipaj de al Serviciului de Ambulanţă Vaslui. Au fost plasate în izolare, însă după doar două zile fetele au fugit din nou şi de atunci nimeni nu ştie nimic de soarta lor.

Autorităţile nu au făcut publică dispariţia celor două minore, invocând restricţiile de comunicare transmise de la nivel central pe aspecte ce ţin COVID-19.

Alte două fete fugite din centru

În noaptea de 27/28 martie, alte două minore au dispărut din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Bârlad al Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului Vaslui. În acest caz, dispariţia a fost făcută publică, făcându-se apel la cetăţeni pentru găsirea minorelor.

”În data de 28 martie a.c., în jurul orei 02.00, Bosna Florentina-Carina, în vârstă de 16 de ani, din satul/comuna Dodeşti, judeţul Vaslui şi Stan Mihaela-Aurelia, în vârstă de 13 de ani, din satul/comuna Dodeşti, judeţul Vaslui, au plecat voluntar din Complexul de Servicii Comunitare nr. 1 Bârlad al Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului Vaslui unde erau instituţionalizate şi nu s-au mai întors până în prezent.La data dispariţiei, Bosna Florentina Carina era îmbrăcată cu un hanorac de culoare mov şi era încălţată cu o pereche de pantofi de tip "balerini" - albaştri. Tînăra are o înălţime de aproximativ 1.60 metri, constituţie astenică, păr blond, ochi albaştri. Stan Mihaela Aurelia era îmbrăcată cu o pereche de pantaloni de tip blugi de culoare albastră şi o bluză roz. Minora are o înălţime de aproximativ 1.55 metri, constituţie astenică, păr lung - blond, ochi căprui iar la nivelul feţei are mai mulţi pistrui vizibili. În prezent, poliţiştii desfăşoară activităţi specifice, în vederea depistării persoanelor dispărute”, se menţionează în comunicatul de presă emis de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui.