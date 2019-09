Dezvăluiri tulburătoare despre violurile petrecute la Episcopia Huşilor. Fost seminarist: „Mi-a băgat mâna nu pe lenjerie, ci direct, şi m-a strâns“

În căutarea victimelor fostului episcop de Huşi, reporterii „Să fie lumină“ au descoperit şi faptul că nu doar Corneliu Bârlădeanu ar fi abuzat sexual elevii de la Seminarul Teologic din Huşi, ci şi Sebastian Jitaru, arhimandritul condamnat la închisoare în dosarul de şantaj care a zguduit Biserica Ortodoxă Română în 2017.

Potrivit dezvăluirilor făcute de „Să fie lumină”, primii elevi de seminar căzuţi pradă abuzurilor lui Sebastian Jitaru, fost arhimandrit al Episcopiei Huşilor, sunt din perioada 2009-2010. Reporterii „Să fie lumină” au stat de vorbă cu doi dintre seminariştii abuzaţi de Sebastian Jitaru. Pentru că nu au dorit să-şi dezvăluie identitatea, au fost preotejaţi, numele fiind schimbate.

Tudor avea 15 ani, fiind elev în clasa a IX-a când a fost ademenit de „părintele Sebastian”. Adolescentul a rămas corigent pe vară la o materie, iar cu o săptămână înainte de examen a mers şi a stat la Episcopie, „la chilii”, pentru a se pregăti.

În weekend-ul dinaintea susţinerii examenului, într-o sâmbătă seară, a fost abordat în curtea Episcopiei de Sebastian Jitaru, care l-a invitat la el în chilie să vadă împreună un film. .

Fostul seminarist a povestit reporterilor „Să fie lumină” cum a fost ademenit de arhimandrit şi clipele oribile pe care le-a trăit în chilia acestuia. Iniţial, Jitaru l-a îndemnat pe elev să-i facă un masaj, apoi l-a întrebat dacă nu bea un pahar cu vin. Seminaristul, crezând că este o cursă, a refuzat. Jitaru l-ar fi întrebat apoi dacă are o prietenă, dacă a făcut ceva cu ea, şi cum răspunsul a fost nu, arhimandritul a continuat întrebându-l dacă nu a încercat şi cu băieţi.

„În momentul ăla, nu ştiu, am fost terminat. Toate gândurile mele că e test se împrăştiau. Am zis: nu părinte, că e păcat! (...). A luat mâna lui stângă, mi-a băgat mâna... nu pe lenjerie. A băgat mâna direct şi m-a strâns”, a povestit ruşinat fostul seminarist reporterilor de la Să fie lumină

Tânărul a mărturist că în momentul acela a fugit, lăsându-şi papucii în chilia arhimandritului. De frică, s-a încuiat în camera sa. În ciuda acestui episod a continuat să meargă la cursurile Seminarului Teologic. Dată fiind vârsta fragedă, s-a temut să povestească ce i s-a întâmplat. A spus doar unchiului său şi, câţiva ani mai târziu, duhovnicului său, călugărul Iorest, un apropiat al lui Corneliu Bârlădeanu. Iorest este nimeni altul decât călugărul care a părăsit Episcopia Huşilor odată cu Corneliu Bârlădeanu. El îl însoţeşte pe fostul episcop de Huşi în „exilul” de lux de la mănăstirea Văratec. Atunci, duhovnicul l-a îndemnat pe seminarist să se smerească „pentru a scăpa de diavol”.



În 2010, un alt elev de la Seminarul Teologic ar fi căzut victimă arhimandritului Sebastian Jitaru (foto jos). Acesta era tot în clasa a IX-a, însă spre deosebire de celălalt seminarist el nu a scăpat de viol.

Abuzurile sexuale de la seminar, filmate pentru şantaj

Reporterii „Să fie lumină“ au reuşit, după discuţii purtate pe parcursul mai multor luni, să-l convingă să vorbească. Sminaristul a explicat şi de ce elevii care cădeau victime abuzurilor sexuale nu aveau curajul să reclame preoţii/ierarhii abuzatori: „Cui să spună copiii? Părinţilor? Nişte oameni simpli, de la ţară, care nu ar fi avut cum să înţeleagă sau care poate nici nu i-ar fi crezut. Cui să spună copiii? Unui alt preot din seminar, care, cel mai probabil, era din gaşca abuzatorilor?”

„Eu eram într-o seară la episcopie în stranî şi el făcea cu rândul la episcopie la slujbă. Era săptămâna lui. M-a chemat în altar şi a început să mă întrebe de situaţia financiară. Bine, eram un copil prost… După slujbă m-a luat la el în chilie şi mi-a dat nişte fructe atunci. Aşa am luat eu contact cu el. Am trăit o traumă acolo. Eu, după ce s-a întâmplat chestia aia, eu într-o săptămână nu cred că am dormit cinci ore. Nu cred că exagerez”, a povestit Bogdan reporterilor.



Şi în acest caz, seminaristul a povestit duhovnicului său despre abuz. Acesta l-a îndemnat să-l înregistreze pe Jitaru. A primit un reportofon şi a reuşit să-l înregistreze pe arhimandrit cum recunoaşte că a întreţinut relaţii sexuale cu el. Duhovnicul ar fi dus înregistrarea la episcopul Corneliu. Mai mult, seminaristul ar fi relatat, mai târziu, şi directorului seminarului întreaga scenă, însă nu a făcut decât să ajungă persecutat pentru îndrăzneala de a reclama o astfel de faptă.

Fostul episcop de Huşi nu doar că ştia despre abuzurile arhimandritului Jitaru, însă era el însuşi acuzat de abuzuri, fiind şantajat ani la rând cu înregistrări compromiţătoare.

Trei clerici din judeţul Vaslui au fost condamnaţi la închisoare cu executare, fiind acuzaţi că l-au şantajat pe Corneliu Bârlădeanu cu filmuleţe în care apărea întreţinând relaţii sexuale cu elevi de seminar. Totul pentru funcţii şi bani. Sebastian Jitaru nu a dorit să răspundă demersurilor jurnalistice, în contextul acuzaţiilor ce i se aduc.

Procurorii Curţii de Apel Iaşi au deschis o anchetă în privinţa abuzurilor sexuale de la Seminarul Teologic Huşi, însă au clasat dosarul din motiv de lipsă de probe. Reporterii „Să fie lumină” au reuşit ceea ce procurorii nu au fost în stare să facă, să descopere victimele abuzurilor sexuale. În urma dezvăluirilor făcute de către aceştia, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a solicitat instanţei redeschiderea urmăririi penale în acest caz.



