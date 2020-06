Detalii exclusive despre poliţistul care a abandonat maşina de serviciu pe câmp, pentru o întâlnire nocturnă: „A fugit desculţ, lăsând pantofii la faţa locului”

Incidentul care a avut ca protagonist un poliţist din cadrul Biroul Rutier Huşi a avut loc în noaptea de duminică spre luni (7/8 iunie), în jurul orei 2.30. Mai mulţi martori la aventura noctură a echipajului de poliţie au relatat, pentru Adevărul, că iniţial autospeciala Poliţiei Rutiere (un Logan MVC) a fost observată în apropierea parcului din zona Recea, într-un loc retras.

Tinerii aflaţi într-un autoturism s-au apropiat de zona în care se afla maşina Poliţiei Rutiere, moment în care au observat şi o altă maşină de culoare neagră.

”Când ne-am apropiat ne-am dat seama că este cineva la gagici. Zona este cunoscută pentru astfel de întâlniri. La scurt timp, maşina Poliţiei a plecat fiind urmată de cea de culoare neagră. Noi am mers după ei, dar la scurt timp le-am pierdut urma”, a povestit unul dintre tinerii prezenţi în zonă.

După mai multe căutări prin zona limitrofă a municipiului Huşi, tinerii au observat maşina Poliţiei Rutiere pe un câmp spre localitatea Duda Epureni. Grupul de tineri (aflaţi în două maşini), au sesizat iniţial maşina de culoare neagră, ulterior şi Loganul MCV (foto jos).

Ce a urmat, sunt scene demne de comedie. Martorii afirmă că poliţistul se afla în maşina de culoare neagră, alături de o femeie. Colegul său de echipaj, un poliţist de frontieră dormea în maşina Poliţiei Rutiere, pe scaunul din dreapta. La vederea urmăritorilor, poliţistul a încercat să scape, cu ajutorul tinerei, care a făcut mai multe ture cu maşina pe câmp. Ghinionul agentului a fost, susţin tinerii prezenţi, că s-a descălţat înainte de a urca în maşina femeii şi a lăsat pantofii pe câmp.

”Era o întreagă nebunie acolo. Poliţistul de frontieră era buimac, se trezise din somn, cred că era şi ameţit. A coborât din maşină şi nu ştia ce se întâmplă. În timp ce noi alergam dintr-o parte în alta, pentru că fiecare filma, poliţistul a fugit prin nişte boscheţi şi a ajuns la MCV, apoi au plecat în viteză de pe câmp atât maşina poliţiei, cât şi cealaltă”, a relatat un alt martor.

Tinerii prezenţi duminică noaptea în urmărirea poliţistului afirmă au fost contactaţi atât direct, cât şi indirect către acesta, care a încercat să-i determine să declare că nu l-au văzut pe el pe câmp. Poliţistul a invocat că se afla pe câmp, pentru că, de fapt, ”se stricase la burtă”.

”Nu am absolut nimic cu domnul poliţist, nu poate fi vorba de vreo răzbunare, cum ni s-a transmis nouă, că vor avea colegii dumnealui grijă de noi. Nu am abateri rutiere, nu am permis suspendat, nici nu l-am avut vreodată. Dacă este poliţist, atunci să-şi facă datoria. Dacă în timp ce el umbla aiurea pe dealuri, se întâmpla vreun accident?”, se întreabă retoric unul dintre tinerii prezenţi urmărirea poliţistului.

Conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui a anunţat că, în urma verificărilor efectuate de poliţiştii de la Control Intern, s-a dispus declanşarea cercetării disciplinare faţă de poliţistul care a părăsit autospeciala pe câmp.

Între timp, în spaţiul public au apărut şi alte înregistrări care îl surprind momentele din noaptea de 7/8 iunie. Poliţistul care face obiectul înregistrării nu a putut fi contactat pentru a-şi exprima un punct de vedere.