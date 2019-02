Despăgubiri importante pentru un fost deputat PSD, condamnat penal. Miza: un loc în consiliu de administraţie şi un post de director la o societate de stat

Deputat în legislatura 2004-2008, din partea Partidului Social Democrat, Vasile Butnaru s-a retras din viaţa politică după ce în 2012 a fost condamnat definitiv la şase luni de închisoare cu suspendare, într-un dosar de fraude cu fonduri europene. Butnaru era acţionar principal şi manager al societăţii de construcţii Hidrotehica, societate care în anii 2000 era abonată la contractele cu finanţare publică.

În 2017, Vasile Butnaru şi-a făcut reapariţia în viaţa publică după ce a dobândit calitatea de membru în consiliu de administraţie în cadrul societăţii Aquavas, care se ocupă cu furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Vaslui. Potrivit criteriilor de selecţie, candidaţii trebuiau să aibă cazierul curat şi nici să facă obiectul vreunei anchete penale.

Deşi condamnarea lui Butnaru era de notorietate, pe 26 iunie 2017, acesta a dobândit calitatea de mandatar administrator neexecutiv-membru în Consiliul de administraţie al Aquavas, societate al cărei acţionar majoritar este Consiliul Judeţean Vaslui pe o durată de patru ani.

Funcţia de director, mărul discordiei

Fostul deputat a candidat cu un an mai devreme, în 2016, pentru funcţia de director general al Aquavas, însă, în urma concursului, funcţia a revenit contracandidatului său, Gabriel Beşleagă, inginer şi fost director al Sistemului de Gospodãrire a Apelor Vaslui. La scurt timp, la DNA a fost înregistrată o plângere în care erau acuzate jocuri de culise la concursul prin care a fost selectat noul director al Aquavas.

În martie 2018, după ce DNA a ridicat toate documentele ce vizau concursul pentru funcţia de director al Aquavas, Adunarea Generală a Acţionarilor Aquavas a decis încheierea mandatului lui Vaslui Butnaru din cadrul Consiliul de Administraţie, începând cu 1 iunie 2018, deşi acesta urma să expire în 2021.

Convins fiind că a fost exclus din consiliul de administraţie urmare a sesizării DNA, Butnaru a dat în judecată Aquavas, solicitând să fie despăgubit cu 125.976 lei, bani ce i-ar fi câştigat ca membru si mandatar în consiliul de administraţie.

Revorcat din funcţie, în urma sesizării DNA

”Din preambulul Hotărârii nr.23/22.05.2018, se înţelege că motivele care ar fi stat la baza revocării reclamantului din calitatea sa de administrator au fost:



Adresa înregistrată l a Aquavas SA cu nr. 1392/20.03 .2018 prin care a fost transmisă Ordonanţa emisă î n dosarul penal nr.79/P/2016 de către Parchetul de pe lângă I.C.C.J. -Direcţia Naţionala Anticorupţie prin care s-a dispus predarea de către reprezentanţii Aquavas SA până la data de 23.03.2018 a unor înscrisuri î n copii certificate conform cu originalul privind organizarea în anul 2016 a concursului ( selecţiei ) pentru ocuparea funcţiei de administrator executiv -director general;

Adresa înregistrata la Aquavas SA l a nr.1456/23.03.2018 prin care au fost înaintate copii certificate conform cu originalul de pe înscrisurile solicitate prin Ordonanţa emisă în dosarul penal nr.79/P/2016;

O parte din înscrisurile înaintate de Aquavas SA la Parchetul de pe lângă I.C.C.J. -DNA (cele care vizează de rularea procedurii de selecţie şi evaluare în vederea ocupării funcţiei de administrator executiv- director general ).

Se desprinde, aşadar, ideea că revocarea mandatului reclamantului s-a fundamentat pe presupusa acţiune a acestuia de a sesiza organele penale competente cu privire la de rularea procedurii de selecţie şi evaluare în vederea ocupării funcţiei de administrator executiv- director general, care face obiectul dosarului pena l nr.79/P/2016 instrumentat de către DNA -ST Iaşi şi care nu are nici o legătură cu activitatea de administrator care se desfăşoară începând cu data de 1 iulie 2017. Or, un asemenea motiv nu poate reprezenta o justă cauză pentru revocarea mandatului reclamantului la niciun an de la numire”, au invocat avocaţii lui Vasile Butnaru în faţa instanţei.

În ce condiţii putea fi revocat Butnaru

În apărare, reprezentanţii Aquavas, au susţinut că de fapt, revocarea din Consiliul de Administraţie a fost ”întemeiată, justificată şi nu a fost intempestivă”, şi a avut la baza motive de ”onorabilitate”, fiind invocată condamnarea penală din 2012.

Analizând conţinutul Contractului de mandat încheiat pe 27.06.2017, între Vasile Butnaru şi Aquavas, judecătorii au constatat că părţile au prevăzut trei motive care pot atrage revocarea administratorului, respectiv: 1. neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contract respectiv a indicatorilor de performanţă în primul an Adunarea Generală a Acţionarilor pune în vederea administratorilor faptul că dacă nici în următorul an nu sunt îndeplinite criteriile de performanţă aceştia pot fi revocaţi; 2.nerespectarea legislaţiei în vigoare; 3. în cazul apariţiei altor reglementări legale.

Verificând hotărârea de revocare instanţa a constatatat că lui Butnaru i s-a imputat lipsa de loialitate şi de bună credinţă faţă de pârâtă ca urmare a formulării de către acesta a unei plângeri penale la DNA împotriva conducerii societăţii, ce face obiectul dosarului penal nr. 79/P/2016.



De asemenea, s-a invocat şi producerea unui prejudiciu de imagine pentru societate ca urmare a unei condamnării la închisoare de 6 luni cu suspendare

Analizând întreg probatoriu, Tribunalul Vaslui a considerat că mandatul lui Vasile Butnaru la Aquavas a fost revocat fără temei, astfel că a admis acţiunea fostului deputat. Judecătorii au obligat Aquavas să îi achite lui Butnaru 47.000 de lei, cu titlu de daune.

Judecătorii: ”Condamnarea reclamantului, era cunoscutută pârâtei”

”Analizând aceste susţineri, instanţa constată în primul rând că motivele invocate nu se încadrează în nici unul din cele trei cazuri de revocare de la art. 8.3 din contract. În al doilea rând, formularea unei plângeri penale nu reprezintă o încălcare a obligaţiei de bună conduită a administratorului sau de loialitate faţă de societate, sesizarea organelor de anchetă cu privire la săvârşirea unor fapte de natură penală reprezentând chiar o datorie cetăţenească. În ceea ce priveşte condamnarea reclamantului din anul 2011, acest aspect era cunoscut pârâtei (sau trebuia să fie cunoscut acesteia) încă de la data numirii ca administrator astfel încât se poate prezuma că pârâta a decis să acorde mandatul reclamantului în ciuda acestei condamnări.

Mai mult, aşa cum rezultă din susţinerile pârâtei, reclamantul a prezentat la momentul numirii în funcţia de administrator a cazierului judiciar din care nu rezulta săvârşirea unor fapte penale ceea ce înseamnă că a intervenit reabilitarea reclamantului cu consecinţa încetării oricărei incapacităţi, interdicţii sau decăderi. Aşadar, decizia alegerii administratorului a aparţinut în totalitate conducerii pârâtei care şi-a asumat situaţia reclamantului iar acest motiv nu poate fi invocat ulterior, pe perioada derulării mandatului. În aceste condiţii, instanţa apreciază că revocarea mandatului reclamantului a avut loc în mod intempestiv, fără o justă cauză”, au motivat judecătorii decizia.

Hotărârea Tribunalului Vaslui a fost contestată atât de Vasile Butnaru, cât şi de societatea Aquavas. Dosarul urmează a fi judecat, în calea de atac, la curtea de apel Iaşi.

Principalii acţionari ai Aquavas Vaslui sunt Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) a Judetului Vaslui (52,46%), UAT a Municipiului Vaslui (17,48%); UAT a Municipiului Bârlad (12.50%), UAT a Municipiului Husi (12.50%) şi UAT a Orasului Negresti (0,08%).

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: