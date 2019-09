Cum a scăpat avocatul acuzat că a ameninţat cu decapitarea doi magistraţi: „Sunt cu satârul în spatele vostru. Rataţii ăştia merg la crematoriu“

Trimis în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi în vara anului 2017, dosarul în care a fost inculpat avocatul Nicuşor Teodorescu a ajuns la instanţele din Vaslui după ce cauza a fost strămutată de la Galaţi.

Iniţial, dosarul a fost înaintat Tribunalului Vaslui, însă magistraţii de aici şi-au declinat competenţa, dosarul fiind înaintat spre soluţionare Judecătoriei Bârlad. După doi ani de procese, magistraţii din Bârlad au decis achitarea inculpatului Teodorescu care, pe parcursul procesului nu s-a prezentat în instanţă şi nici nu a propus probe în apărarea sa. Singurul martor audiat în dosar a fost un procuror, coleg cu unul dintre magistraţii ultragiaţi.

Avocatul Nicuşor Teodorescu a ajuns în atenţia procurorilor din Galaţi încă din anului 2016, când pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru exercitarea unei profesii fără drept (între timp şi în respectivul dosar a fost pronunţată o soluţie de achitare). Teodorescu a fost pus şi sub acuzaţia de ultraj judiciar, în sarcina sa reţinându-se că ar fi proferat ameninţări grobiene la adresa magistraţilor şi poliţiştilor care îl cercetau, culminând cu ameninţări cu decapitarea.

”În fapt şi în esenţă, prin actul de sesizare a instanţei, s-a reţinut în sarcina inculpatului că fapta inculpatului Teododorescu Nicuşor care, prin postarea pe reţeaua de socializare Facebook (cu user-ul Avocat Teodorescu Nicuşor) a unor mesaje, prin care îşi exprima nemulţumirea faţă de modul în care magistraţii Pavel Andreea Lucia şi Iancu Traian Laurenţiu instrumentau anumite dosare aflate pe rol în care el figura ca intimat/inculpat, inserând şi anumite ameninţări la adresa acestora, în scop de intimidare şi răzbunare”, se menţionează în hotărârea instanţei.

Cum a început întreaga poveste

Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, s-a aflat dosarul penal nr.3559/P/2016. prin care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Nicuşor Teodorescu, pentru comiterea infracţiunilor de „exercitarea fără drept a unei profesii", „ folosirea fără drept a denumirilor de Barou, Uniunea naţională a Barourilor din România, a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea însemnelor specifice profesiei şi purtarea robei de avocat" şi de „înşelăciune".



Dosarul penal menţionat a fost repartizat, spre soluţionare, unui poliţist judiciar, cauza fiind în supravegherea procurorului Iancu Traian Laurenţiu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi.

Potrivit procurorilor gălăţeni, Teodorescu nu a dat curs citaţiilor primite, adoptând o atitudine de frondă, inclusiv prin ameninţarea agenţilor procedurali ai poliţiei, veniţi să-i înmâneze citaţia, cu cei doi câini de rasă pe care îi deţine şi prin purtarea la brâu a unui toc de pistol.

În ianuarie 2017, procurorul de caz a formulat propunerea arestării preventive a inculpatului Teodorescu, însă solicitarea a fost respinsă pe motivul suspiciunii existenţei unei stări de boală psihică în măsură să-i fi abolit discernământul inculpatului asupra faptelor sale.

În vederea stabilirii existenţei discernământului inculpatului, prin hotărârea judecătorului de drepturi şi libertăţi a fost încuviinţată aducerea lui Teodorescu la sediul Serviciului Clinic de Medicină Legală Galaţi în vederea efectuării unei expertize medico-legale psihiatrice. Mandatul de aducere a fost pus în executare, poliţiştii înregistrând video întreaga operaţiune, dat fiind comportamentul avocatului.

Teodorescu a refuzat examinarea sa psihiatrică, procurorul de caz formulând propunere de internare nevoluntară în cadrul Spitalului de Psihiatrie pentru o perioadă de trei zile.

Atacuri online violente la adresa magistraţilor de caz

Propunerea a fost înaintată spre soluţionare judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Galaţi, respectiv judecătoarei Pavel Andreea Lucia, care soluţionase anterior două cereri de percheziţie domiciliară în acelaşi caz. In contextul acestor proceduri judiciare desfăşurate, susţin anchetatorii, avocatul Teodorescu ar fi început să posteze pe reţelele de socializare mesaje ”cu evident cu scop de intimidare şi răzbunare, şi ameninţări cu moartea la adresa acestora (cei doi magistraţi n.r.)”.



Din capturile efectuate de către specialistul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, în perioada 25-27 aprilie 2017, Teodorescu ar fi efectuat mai multe postări pe două site-uri din reţeaua de socializare Facebook pe care le administrează, respectiv „Avocat Nicuşor Teodorescu" şi „Statul DACIA ".

”În pagina de deschidere a site-ului Facebook „Avocat Nicuşor Teodorescu" este prezentat inculpatul în robă avocaţială, fiind menţionate şi datele de identificare şi de contact ale autointitulatului său sediu profesional. În ceea ce priveşte site-ul ,Statul DACIA ", se face menţiunea că inculpatul Teodorescu Nicuşor ste primul autor al aşa-numitului „Act din data de 25.09.2016 de ÎNFIINŢARE al STATULUI DACIA" , înaintat mass-media la sfârşitul anului 2016, în care inculpatul se autoproclama şef al acestui stat. În data de 25.04.2017, la orele 18:09, inculpatul postează pe site-ul Statul DACIA " textul: „TATĂL Meu are din nou TENDINŢA de SUICID urmare a ABUZURILOR PARCHETARI MILITIANI JUDECĂTORI. ANUNT PUBLIC şi dau scris şi semnez DACA MOARE un membru al familiei. PRIMA DATA O DECAPITEZ pe OTREPA judecătoare Pavel Andreea Lucia apoi pe PARCHETARUL Iancu Traian Laurenţiu", se menţionează în rechizitoriul procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi.

Mesaj către magistraţi: ”Să te uiţi peste umăr pas cu pas că-s cu satârul în spatele vostru”

Potrivit acestora, la aceeaşi dată, pe site-ul „Avocat Nicuşor Teodorescu", începând cu orele 22:11, inculpatul ar fi postat mai multe texte, presărate cu expresii obscene şi ameninţări: ”OMORI OTREPELE. Ramân otrepe fără cap” (ora 22:11). ”Rataţii astia merg la crematoriu in câteva minute, planificat si organizat..." (ora 22:26), „ Nici o târfa fie ea judecătoare, procuroare. avocata, militeanca etc. nu mai este in siguranţa. Să te uiţi peste umăr pas cu pas şi secundă de secundă că sunt cu satârul în spatele vostru. ..." (ora 22:20). În data de 27.04.2017, pe site-ul „Avocat Nicuşor Teodorescu", începând cu orele 00:36. inculpatul postează mai multe texte, cu acelaşi caracter, din care se menţionează: Dă DOAMNE să mă scoată NEBUN să îi scurtez de cap în voie. Să umblu cu căpăţânile lor în .... " (ora 00:36), „... Iasă că mă dau nebun si va trimit in IAD (ora 00:41), Pavel Andreea Lucia, parchetarul p.....Iancu Traian Laurenţiu: fugiţi din România cat mai aveţi vreimv va ajungeţi la S____ de RUPE. " (ora 01:16).

Dincolo de ameninţările postate pe Facebook, cu ocazia punerii în executare a mandatului de aducere a lui Teodorescu la sediul IPJ Galaţi, asupra acestuia au fost găsite două cuţite şi un box.

Ulterior, cu ocazia introducerii avocatului în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Galaţi, în bagajul acestuia a fost găsit un al treilea cuţit, precum şi un toc de pistol.

”S-a reţinut faptul că inculpatul nu are nicio justificare pentru numărul mare de arme albe pe care îl deţinea la ieşirea clin Spitalul de Psihiatrie Galaţi iar dintre acestea boxul are strict un caracter de luptă, neputând fi destinat uzului casnic. Totodată, nu există justificare nici pentru existenţa tocului dc pistol, purtarea unui astfel de obiect indicând deţinerea unei posibile arme de foc”, au menţionat procurorii.

Cum au interpretat judecătorii din Bârlad acuzaţiile

În urma soluţionării dosarului, magistraţii Judecătoriei Bârlad au reţinut că, în prezenta cauză, toate infracţiunile reclamate s-au realizat prin intermediul calculatorului.

”În aceste condiţii, chiar dacă dispoziţiile procesual-penale nu stabilesc forţa probantă a mijloacelor de probă administrate într-o cauză penală, probele fiind supuse liberei aprecieri a organelor judiciare, în prezenta cauză, raportat la specificul infracţiunilor cercetate şi la modalitatea de comitere a acestora (prin intermediul calculatorului, conectat la internet), probaţiunea trebuia să se întemeieze, la rândul ei, pe mijloace tehnice care să permită identificarea şi localizarea cât mai exactă a persoanei care ar fi creat conturile de pe care s-ar fi adresat respectivele ameninţări cu privire la cele două persoane vătămate şi ar fi trimis mesajele de ameninţare pe reţeaua de socializare facebook, de pe două site-uri din reţeaua de socializare Facebook pe care le-ar administra inculpatul, respectiv „Avocat Nicuşor Teodorescu" şi „Statul DACIA”, au invocat magistraţii Judecătoriei Bârlad.

În opinia acestora, în acest caz, esenţial pentru descoperirea făptuitorului era stabilirea adresei IP care, prin intermediul furnizorului de servicii internet, să permită identificarea calculatorului conectat la internet utilizat la crearea conturilor false şi la transmiterea mesajelor virtuale. Acest mijloc de probă, apreciază judecătorii, se putea corobora cu o percheziţie informatică efectuată asupra calculatorului identificat prin intermediul adresei IP, ajungându-se astfel la stabilirea utilizatorului acestui calculator.

”Instanţa de fond constată că toate aceste mijloace de probă nu au fost administrate în cursul urmăririi penale, la dosarul de urmărire penală aflându-se doar capturi de ecran, presupus a fi printate de pe o adresă aparţinând inculpatului, deşi s-ar fi putut stabili, prin metode de supraveghere tehnică, cine a creat conturile de pe care au fost emise aceste mesaje, de pe ce calculator au fost trimise mesajele de ameninţare şi hărţuire şi cine este posesorul acestor conturi.(..) Declaraţiile persoanelor vătămate şi print-screen-urile ataşate la dosar nu fac decât să confirme existenţa unor conturi şi adresarea unor ameninţări pe facebook, dar fără a putea conduce la stabilirea identităţii autorului acestor activităţi infracţionale”, au motivat magistraţii judecătoriei Bârlad sentinţa prin care au dispus achitarea lui Nicuşor Teodorescu.

Judecătorii au apreciat că probele administrate în faza de cercetare judecătorească nu au fost în măsură să dovedească fără dubiu că Teodorescu este autorul faptelor reţinute în sarcina sa.

Decizia instanţei din Bârlad nu este definitivă.