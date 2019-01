Cum s-a dublat populaţia municipiului Vaslui în ultimii opt ani. Fenomenul de la graniţa de est a României

Cifrele oficiale prezentate de primarul municipiului Vaslui sunt cele centralizate de Direcţia Judeţeană de Statistică la jumătatea anului 2018. Datele de la sfârşitul anului trecut urmează a fi centralizate, însă, în mod cert, afirmă reprezentanţii Primăriei Vaslui numărul populaţiei, în documentele oficiale, depăşeşte în prezent 120.000 de locuitori.

Creşterea spectaculoasă a numărului de locuitori în municipiul reşedinţă al judeţului Vaslui nu este decât rodul unui fenomen migraţionist şi nicidecum o creştere reală a numărului de cetăţeni care locuiesc în mod efectiv în zonă. Conducerea Primăriei Vaslui recunoaşte că această creştere a numărului de locuitori este una artificială a populaţiei şi este dată de numărul mare de cetăţeni din Republica Moldova care solicită rezidenţă în municipiul Vaslui.

Primarul de Vaslui, Vasile Pavăl a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că că acest fenomen aduce avantaje pentru municipiul Vaslui, dar şi o serie de dezavantaje. Principalul avantaj îl constituie alocarea bugetara mai consistentă, în conditiile în care banii se alocă in funcţie de numarul de locuitori. În ultimii ani, bugetul de functionare a municipiului resedinţă de judet s-a stabilit prin alocarea a 750 de lei/locuitor.anual.

Din punct de vedere legal, afirmă edilul de Vaslui, acest fenomen nu poate fi stopat, deoarece legislaţia din România le permite cetăţenilor moldoveni să obţină acte de identitate româneşti şi nu impune o limită a numărului de persoane care pot fi luate în spaţiu la o anumită adresă. De altfel, în municipiul Vaslui sunt de notorietate blocurile unde sunt înregistraţi câte 2.000 - 3.000 de cetăţeni moldoveni într-un singur apartament.

Dezavantajele creşterii artificiale a numărului de locuitori

”Avem o problemă şi o ştiţi foarte bine, cu privire la numărul de locuitori ai municipiului nostru. Ultimele date statistice valabile la 1 iulie 2018 arată că Vasluiul are o populaţie de 117.465 de locuitori. Dintre aceştia, 100.000 vor fi alegători cu drept de vot. Va trebui să organizăm alegerile pentru acest număr. (..) O să trecem de 120.000 de locuitori în ritmul acesta. Vom fi municipiu de gradul I. Nu ştiu exact ce se va întâmpla, vom avea un consiliu local mai mare, vor fi în plus doi consilieri. Pot spune care sunt dezavantajele. În analiza unor proiecte şi a unor indicatori, apărem cu nişte coeficienţi foarte mici. Apărem cu 42 la sută dintre cetăţeni racordaţi la apă şi canal, iar acum şase ani, când a început proiectul de dezvoltare, coeficientul era de 67 la sută. Am vrut să ajungem la un procent mai mare, dar acum, dacă ne raportăm la populaţie, am ajuns la 40. N-am făcut niciun salt. Cine priveşte aceşti indicatori spune că Vasluiul nu a evoluat deloc”, a afirmat edilul municipiului Vaslui.

Primarul Pavăl a spus că o altă problemă este legată de indicatorii privind numărul de salariaţi şi impozitul pe venit. ”În Vaslui, sunt aproximativ 17.000 de salariaţi. Dacă raportăm acest număr la populaţia de 70.000 de locuitori (cifra despre care primarul estimează că ar fi cea reală n.r.), este un procent, raportat la 117.000 rezultă alt impozit pe venit, ceea ce nu este corect, care nu reflectă realitatea de aici, ci se regăseşte doar pe hârtie. Sunt lucruri care ne dezavantajează, am avut secţii de votare cu 2.000 de alegători, au venit la vot patru. Trebuie să facem nişte secţii de votare. Am avut o şcoală cu şapte secţii, acum vor fi probabil nouă. Sunt nişte bani care se cheltuie de la bugetul statului” a mai menţionat primarul de Vaslui.

