Cum reuşeşte un interlop acuzat că a violat o elevă luată cu forţa de pe stradă să părăsească la discreţie arestul la domiciliu

Flavian Vidineac (30 de ani) a fost arestat preventiv pe 23 iulie 2018, fiind acuzat că a luat cu forţa o elevă de 17 ani care se îndrepta spre casă şi a violat-o în scara unui bloc. De atunci, măsura arestării preventive a fost prelungită succesiv, până pe 28 ianuarie, când judecătorii Tribunalului Vaslui au dispus înlocuirea măsurii cu cea a arestului la domiciliu.

În primă instanţă, Judecătoria s-a opus înlocuirii măsurii arestului preventiv, însă judecătorii Tribunalului au apreciat că restricţiile impuse prin măsura arestului la domiciliu sunt suficiente pentru a asigura buna desfăşurarea a procesului.

Vidineac nu s-a mulţumit cu măsura mai blândă, astfel că lună de lună a înaintat Judecătoriei Vaslui cereri prin care a solicitat permisiunea de a părăsi domiciliul, formulând nu mai puţin de cinci astfel de cereri din februarie până în prezent. Patru dintre ele au fost admise, a cincea se află în curs de judecată.

Avalanşă de cereri pentru a părăsi domiciliu

La o primă solicitare, lui Vidineac judecătorii i-au permis, în luna februarie, să părăsească domiciliul timp de patru ore pentru a merge la sediul casei de avocatură care îl reprezintă, ca să-şi pregătească apărarea din dosar. Ulterior, tânărul a înaintat succesiv alte patru cereri similare invocând motive medicale. Vidineac a prezentat instanţei documentele medicale care atestau faptul că are programări la cabinetul unui medic stomatolog pentru diverse tratamente. Toate cererile au fost admise.

În urmă cu o săptămână, tânărul de 30 de ani a înaintat Judecătoriei Vaslui a cincea cerere prin care solicita permisiunea de a părăsi arestul la domiciliu, însă de această dată magistraţii Judecătoriei Vaslui nu au mai fost convinşi de veridicitatea motivelor invocate şi au respins cererea. Vidineac a contestat deci zia, dosarul fiind înaintat Tribunalului Vaslui care va hotărî definitiv dacă inculpatul poate sau nu să iasă din arestul la domiciliu.

Eleva luată cu forţa în timp ce vorbea cu mama ei la telefon

Agresiunea sexuală de care este acuzat Flavian Vidineac a avut loc pe 22 iulie 2018, pe cea mai circulată arteră a municipiului Vaslui, strada Ştefan cel Mare. În jurul orei 21.40, victima, o elevă de clasa a XI-a, se ducea spre casă şi vorbea cu mama sa la telefon. La un moment dat, Vidineac s-a apropiat de ea, i-a smuls telefonul din mână şi, după ce a vorbit cu mama minorei, l-a băgat în buzunar.

Temându-se că ceva rău s-ar putea întâmpla, mama fetei, care era plecată la munte, a trimis mai multe mesaje pe telefonul fiicei sale, prin care îl avertiza pe agresor să-i restituie telefonul şi să o lase în pace pe fiica sa, căci altfel va anunţa poliţia.

Ulterior, Vidineac a apucat-o pe adolescentă de mâini şi a tras-o până în zona unui şanţ de beton din spatele unui bloc, unde a forţat-o să stea în genunchi, a ameninţat-o şi a scuipat-o, iar apoi a constrâns-o să-l urmeze până la intrarea în scara altui bloc, unde tânărul s-a dezbrăcat şi a forţat-o pe adolescentă să întreţină relaţii sexuale orale. Văzând că fata refuză, mai mult, plângea şi îl ruga să o lase în pace, tânărul a ridicat-o în picioare, a dezbrăcat-o şi a încercat să o violeze. Deşi speriată, adolescenta a avut prezenţa de spirit şi i-a solicitat agresorului să meargă în alt loc să întreţină raporturi sexuale. Acesta a acceptat şi, în timp ce îşi închidea pantalonii, profitând de neatenţia acestuia, adolescenta a reuşit să fugă.

După ce a plecat de la faţa locului, Vidineac s-a deplasat la scara blocului din zona „Scândurica”, unde se aflau mai mulţi prieteni de-ai săi. Aici, se afla şi un tânăr care l-a anunţat pe Vidineac că a fost sunat mai înainte de tatăl victimei, care era îngrijorat de situaţia fiicei sale. Aflând de această situaţie, Vidineac i-a dat tânărului respectiv telefonul victimei, fără să spună de ce se află în posesia sa. Ulterior, în faţa anchetatorilor Vidineac a invocat că de fapt a găsit telefonul fetei pe jos şi că el nu încercase decât să o strângă în braţe pe aceasta.

Alte tinere au demascat că au fost victimele aceluiaşi agresor

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, care au instrumentat această anchetă, au demontat punctual apărările lui Vidineac.

În primul rând, din declaraţiile persoanei vătămate, ale tatălui ei şi din procesele- verbale de redare a mesajelor tip text trimise de inculpat pe telefonul persoanei vătămate, reiese că, deşi Vidineac a încercat de mai multe ori să aibă o relaţie cu victima, aceasta l-a refuzat, motiv pentru care tânărul s-a simţit ofensat, ajungând să o ameninţe pe aceasta.

”Din probele administrate reiese că inculpatul nu este la primul comportament de acest gen, mai multe fete contactând-o pe persoana vărămată, ulterior săvârşirii infracţiunii şi susţinând că şi ele au fost agresate fizic şi sexual de inculpat”, au invocat procurorii în actul de sesizare al instanţei.

Apărările lui Vidineac au fost contrazise nu doar de victimă, ci şi de declaraţiile martorilor cu care aceasta a intrat în contact imediat după săvârşirea faptei. Aceştia au declarat că fata era speriată, plângea şi le-a spus că a fost abuzată sexual de inculpat.

Mai mult, concluziile medico-legale au indicat leziunile specifice unei infracţiuni de tentativă de viol sau raport sexual prin constrângere fizică, leziuni pentru care victima a avut nevoie de 5-6 zile de îngrijiri medicale.

”Din probe reiese că persoana vătămată, în vârstă de 17 ani, este elevă în clasa a XI-a, are rezultate bune la şcoală, are viaţă familială sănătoasă, având o relaţie strânsă cu părinţii săi, ambii având studii superioare şi profesii în instituţii publice din municipiul Vaslui şi, de asemenea, are o relaţie sentimentală de mai mult timp, neavând niciun motiv să se compromită şi să se supună unei situaţii atât de neplăcute, prin susţinerea într-un mod mincinos că ar fi fost victima unui abuz sexual”, au mai arătat procurorii care au realizat urmărirea penală în acest caz.

Deşi nu are un loc de muncă oficial, Vidineac îşi petrece perioade lungi din an la Londra, unde este acuzat că s-ar ocupa de afaceri dubioase. Pe conturile de socializare, tânărul îşi etalează opulenţa, postând fotografii din vacanţele extravagante.

