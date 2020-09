Cum percep elevii şcoala în pandemie De la teorii conspiraţioniste „virusul e o porcărie“ la dorul de normalitate

De două săptămâni, specialiştii CJRAE Vaslui s-au întâlnit cu elevi din mai multe zone ale judeţului, de la şcoli de elită, la unităţi de învăţământ defavorizate. Activităţile se desfăşoară pe parcursul lunii septembrie, în spaţii deschise (curtea şcolii, terenul de sport, spaţiile verzi etc), cu respectarea tuturor regulilor de distanţare fizică şi a normelor de igienă.

Psihologii încearcă să afle de la elevi, dar şi de la cadre didactice şi părinţi, cum fac faţă noilor reguli, în ce măsură îi afectează restricţiile impuse, care le sunt temerile, dar şi aşteptările. Zeci de elevi au participat la întâlnirile cu psihologii şi consilierii CJRAE, iar mărturiile acestora arată cum se vede şcoala din spatele măştii.

Percepţia elevilor faţă de noul context epidemiologic, faţă de regulile pe care trebuie să le respecte, diferă în funcţie unităţile şcolare de la care provin. Cu cât elevii provin din medii cu acces limitat la informaţii, cu o educaţie precară, cu atât tendinţa de a nu respecta regulile şi de a nu crede în noul coronavirus este mai mare.

La Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui, una dintre unităţile şcolare etalon ale municipiului, psihologul CJRAE a avut întâlniri atât cu elevii, cât şi cu părinţi. Toţi elevii care au afirmat că şi-au dorit să revină la şcoală şi că nu au temeri cu privire la noul coronavirus şi la consecinţele asupra stării lor de sănătate şi asupra familiei au precizat că se simt în siguranţă, protejaţi, pentru că regulile sunt respectate.

Elevii, stresaţi din cauza materiei pierdute

Principala teamă a elevilor este cea legată de faptul că au uitat informaţiile predate în anul şcolar anterior şi mai ales în semestrul al II-lea, în special materia predată online.

„Elevii s-au declarat stresaţi, îngrijoraţi, şi-au exprimat teama că nu vor fi înţeleşi de profesori, că vor fi aşteptări mari, mai ales la limba romană, matematică, fizică şi că îşi vor dezămagi părinţii, cadrele didactice şi vor lua note mici. I-am asigurat că va fi o periodă de adaptare, de toleranţă şi că şi cadrele didactice trec printr-o situaţie nouă, de acomodare şi cu siguranţă vor fi înţeleşi, că se va ţine cont de conjunctura în care ne aflăm şi informaţiile vor fi reluate, consolidate, iar prioritatea este să fim sănătoşi etc. Temerile le-au fost infirmate chiar de la primele ore, cadrele didactice au fost tolerante şi a fost o saptamană de acomodare”, a menţionat psihologul care a participat la întâlnirea cu elevii.

Mulţi elevi de la clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a, care învaţă în sistemul hibrid, şi-au exprimat nemulţumirea cu privire la fragmentarea clasei în doua grupe. Criteriul este ordinea alfabetică şi ca urmare unii colegi apropiaţi, prietenii din clasă, nu mai sunt împreună.

„Elevii sunt nemultumiţi de faptul că nu mai pot socializa la fel în mediul şcolar, că sunt multe limite impuse în ceea ce priveşte interacţiunea cu colegii în clasă, în curtea şcolii, că sunt monitorizaţi mereu de cadrele didactice (profesorul de la clasă sau profesorul de serviciu). Elevii şi-au exprimat nemulţumirea că nu mai există posibilitatea de a sta câte doi în bancă şi că nu pot interacţiona cu copii de la alte clase care le sunt prieteni şi cu care s-au întâlnit aproape zilnic în perioada vacanţei. Unii sunt deranjaţi de purtarea măştii, fie pentru că nu respiră bine, fie pentru că le acoperă faţa. Unora le place să o poarte şi au personalizat-o, au ales modele nonconformiste, emoticoane, au acceptat-o ca un accesoriu”, a mai precizat psihologul CJRAE, subliniind că elevii au înţeles că regulile trebuie respectate atât pentru sănătatea lor, cât şi a celor din jur.

„Undele biotronice care fură imunitatea elevilor”

La Murgeni, în schimb, oraş unde 40% din populaţie este de etnie rromă, întâlnirea psihologului cu elevii a fost una marcantă. Elevii, în speciali cei din clasele mai mari, sunt sceptici în privinţa noului coronavirus.

”Un elev de la o clasă profesională, mi-a spus: "Eu nu cred in virus, e o porcarie, nu există aşa ceva", şi încerca să îşi scoată masca (cu insistente şi apelând la respectul faţă de colegii săi, şi-a pus la loc masca). Acelaşi scepticism, însă cu o mai mare conformare fata de reguli, a fost vizibil şi la clasele de la liceu, care, deşi s-au dat cu dezinfectant înainte de a începe discuţia, au purtat masca pe toată durata discuţiei, aceştia afirmau deschis că ei "nu cred in virus, că degeaba îi tine şcoala cu mască, când ies de pe poarta şcolii se văd cum şi cu cine vor ei". Au mai menţionat că ei "nu cunosc pe nimeni bolnav de COVID şi că de asta nu cred în el”. La clasele de la gimnaziu nu am avut efectiv o activitate desfăşurată în aer liber, ci în sala de clasă, însă răspunsurile lor erau pline de tristeţe, pentru că nu puteau să şi îmbrăţişeze şi să se joace cu colegii, nu se auzeau atât de clar,erau nevoiţi să vorbească mult mai tare decât de obicei”, a precizat consilierul şcolar, care va continua activităţile şi în perioada care urmează pentru a-i ajuta pe elevi să se adapteze noilor reguli.

M-a marcat răspunsul, aproape la unison, al unei clase a III-a, formată 100% din rromi, care la întrebarea : "Ce simptome are acest virus? Ce ni se poate întâmpla?", a răspuns: "Să murim". Probabil influenţa media asupra părinţilor şi-a spus cuvântul.. Am asistat în schimb la o discuţie între o învăţătoare şi un părinte care nu a dorit să-şi lase fetele la şcoală, susţinând că există „unde biotronice care fură imunitatea şi el vrea ca fetele să facă şcoala online” Conslier CJRAE Vaslui

Neîncrederea a fost întâlnită la Liceul ”Alexandru Ioan Cuza” Bârlad, unde psihologul a interacţionat atât cu elevii, cât şi cu părinţii. Mulţi dintre ei s-au plâns că doar în România oamenii sunt trataţi ”inuman” sau că ”e o manipulare, o îndobitocire a populaţiei. Vor sa purtam mască şi să pastram distanţa, ca animalele. Altele sunt jocurile celor ce ne conduc”,”Dacă există cu adevarat acest virus, cum de nu cunosc nicio persoană din jurul meu afectata ? E o invenţie a ”băieţilor destepţi”, care conduc lumea”.

Au fost însă şi elevi care au afirmat că ei cred în existenţa virusului, dar nu înţeleg de ce regulile trebuie respectate doar la şcoală: „Ok, doamna, aici, la scoală, respectăm regulile, totul este foarte bine organizat. Dar după ce ieşim din şcoală, mergem la microbuze, pentru a ajunge acasă, în oraş ori la ţară. Stăm în microbuze înghesuiţi ca sardelele, ne suflăm în ceafă unii altora. Cum de doar la şcoală trebuie să stăm aşa?! Nu tot noi suntem?! Şi nu ne-am îmbolnăvit”.

Mulţi dintre elevi se plâng de orele pe care trebuie să le petreacă, la şcoală, cu masca pe faţă. Că simt că nu mai au deloc libertate, fiind în permanenţă supravegheaţi de profesori.

"Din punctul meu de vedere este destul de neplăcut să stai şase-şapte ore cu masca pe faţă încontinuu, în condiţiile în care putem ieşi afară doar două pauze. Acum fac online, sunt în a doua grupă, dar, din spusele colegilor mei, regulile trebuie respectate cu strictete în fiecare zi. Unii colegi au depus cerere pentru a face doar ore online momentan, motivul fiind acela că purtatul măştii atât de mult timp îi face să se simtă rău. Din punctul meu de vedere, şcoala ar trebui închisă momentan pentru că, în condiţiile actuale, este greu să ne concentrăm asupra studiilor, iar orele online nu sunt la fel de eficiente ca cele normale", a declarat o elevă de clasa a IX-a a Liceului Mihai Eminescu Bârlad.

„Începerea şcolii a fost una foarte grea. Nu ne simţim oameni cu acele măşti pe faţă, nu vedem ce expresii au oamenii din jurul nostru, nu le mai puteam vedea zâmbetul Este o etapă foarte grea pentru că nu avem voie să împărţim între colegi, nu avem voie sa ne împrumutăm, să vorbim şi totuşi avem obligaţia de a veni la şcoală şi de a ne simţi inferiori în faţa oamenilor ce au impus aceste reguli, ne simţim ca nişte roboţi care nu ştiu unde merg. Cam asta este şcoala şi viaţa, nu ne simţim oameni şi nici nu avem un viitor”, Ştefania M.- elevă

Problemele cursurilor online: „Nu se vede prea bine la tabla, de auzit nici atât”

Sunt însă şi elevi care se bucură că şcoala a început, chiar cu cu regulile de siguranţă. În cazul elevilor care participă la ore online, sunt nemulţumiri legate de calitatea acestora.

"Pentru cei care sunt on line ar trebui îmbunătăţită calitatea video-audio. Nu putem scrie, daca există intreruperi, sau nu putem intelege ce scrie pe tablă", a precizat un elev de clasa a XI-a, profil ştiinte sociale.

”Din experienţa unui elev care merge la şcoală fizic, sistemul de învăţământ este foarte asemănător cu cel dinaintea perioadei actuale şi a venit de la sine cu o schimbare, care ar fi trebuit să fie făcută de mai mult timp şi anume numărul redus de elevi într-o clasă. Deşi clasa este formată din acelaşi colectiv, chiar după prima săptămână mi s-a părut mult mai eficient să lucrăm în clasă cu mai puţini colegi. Există şi dezavantaje, pe care le vom experimenta şi noi în urmatoarea perioada, învăţământul online. Nu mi se pare bine organizat şi cred că a fost destul de dificil pentru cei de acasă să participe la ore. Îmbunătăţirea sistemelor de comunicare ar face un lucru mult mai simplu acest mod de realizare al orelor. Sper ca în cel mai scurt timp să reuşim să ne mobilizăm, încât acest proces de învăţare ţn condiţii speciale să fie eficient şi cât mai curând să revenim la normal, dar totusi să ţinem cont de cele petrecute în această perioadă, să luăm lucrurile bune dintr-o situaţie grea”, a menţionat un alt elev participant la întâlnirea cu psihologul CJRAE Vaslui.

Elevii sunt de părere că actualele condiţii în care se desfăşoară activitatea şcolară este obositoare şi stresantă atât pentru cei care vin la şcoala cât şi pentru cei care învaţă online.

”Să porţi masca pe faţă atâtea ore nu e tocmai plăcut, de altfel nici să respiri prin mască nu e uşor, dar nici imposibil. Cuvintele nu se înţeleg prea bine, profesorii trebuie să “ţipe” sau să stea lipit de microfon ca să fie înţeleşi, iar după patru-cinci ore, cu pauza de cinci minute între ele, ajungi să nu mai poţi vorbi. Cei din mediul online au mai mult de suferit deoarece nu se vede prea bine la tablă, de auzit nici atât. Parcă nici nu a început şcoala aşa”, se mai plâng ei.

