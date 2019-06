Cum îşi dă seama o femeie că soţul merge la pescuit. Top 10 bancuri cu pescari şi vânători

Un curios îl întreabă pe un pescar:

– Te-ai ales cu ceva de când stai aici?

– Da, cu un junghi în spate!

Între vânători:

– Când locuiam în sat, deseori băgam spaima în lupi.

– Nu-i adevărat în tot judeţul nu e nici un lup!

– Ei vezi, ce-ţi spuneam?

– Eu i-am împuşcat pe toţi.

Un pescar, văzând un confrate care stătea concentrat asupra apei, îl întreabă:

- Cum e apa astăzi?

- E atât de minunată că nici peştelui nu-i vine să iasă din ea.

– Sper, draga mea, că nu crezi basmele pe care ţi le îndrugă soţul tău că se duce la pescuit? Ţi-a adus vreodată vreun peşte?

– Nu, tocmai de aceea îl cred.

– A naibii pasăre, se vaită un vânător, patru focuri am tras şi ea continuă să zboare.

– O fi surdă.



Era odată un pescar cam ghinionist. Un trecător cam curios îl întreabă:

– Are balta peşte?

– Are, răspunse oftând, da-i acoperit de apă!

Gata, zise unul dintre pescari, azi am venit degeaba. Nu mai este nimic de făcut, să ne strângem sculele şi să plecăm acasă!

- Ba mai avem ceva de făcut.

- Ce?

- Să ne punem de acord cu ce povestim acasă.

Un vânător este întrebat; ce calităţi îi trebuie unuia care vânează animale sălbatice?

-Trei lucruri: ochi buni, mână sigură şi voce tare.

-Dar vocea tare pentru ce?

-Sa fie auzit dacă stă în vârful copacului şi cere ajutor.

Un curios se opreşte în spatele unui pescar:

– Ei, cum merge? Muşcă sau nu? Aţi prins vreunul?

– Da, adineauri am prins pe unul care mă bătea la cap şi l-am aruncat în râu…

Un vânător se laudă că, la una dintre partidele de vânătoare, a împuscat foarte multe animale:

– A ieşit un lup, pac, a iesit o vulpe, pac, pac, a iesit un urs, pac, pac, pac…

Cineva din audienţă îl întreabă:

-Dar tu nu mai încărcai şi arma?

La care vânătorul îi spune senin:

– Dar ce, mai aveam timp...

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: