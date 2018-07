Cum a fost posibil ca un deţinut să stea şase luni în plus în puşcărie. O grefieră, găsită vinovată pentru neglijenţă, este obligată să-i plătească 20.000 de euro

Cristina Victor, grefieră în cadrul Tribunalului Iaşi, a fost condamnată la plata unei amenzi penale în cuantum de 18.000 de lei şi obligată să achite 20.000 de euro, fostului deţinut Marin Mocanu.

Grefiera a fost inculpată şi trimisă în judecată, fiind acuzată că în anul 2014 nu ar fi comunicat Penitenciarului de Maximă Siguranţă Iaşi hotărârea prin Tribunalul Iaşi a dispus eliberarea condiţionată a deţinutului Marin Mocanu. Bărbatul de 63 de ani se afla în închisoare din anul 1999, fiind condamnat pentru omor.

Grefiera Cristina Victor a declarat anchetatorilor că ar fi trimis extrasul din hotărârea instanţei la penitenciar, dar nu ar fi observat că acesta nu a ajuns la destinaţie. Ulterior, în urma cercetărilor, s-a constatat că faxul suferise o defecţiune.



Fără a şti că a fost eliberat, deţinutul a rămas încarcerat în acelaşi penitenciar. În februarie, martie, mai 2015 Marin Mocanu a formulat alte trei cereri de liberare condiţionată către instanţă. Toate însă au fost respinse. Abia după ce a fost respinsă ultima cerere de liberare condiţionată,reprezentanţii Penitenciarului Iaşi au constatat că din dosarul condamnatului lipseşte o hotărâre. Exact cea prin care se dispusese eliberarea sa.

Reporterii ”Adevărul” au consultat hotărâririle prin care s-au respins cererile de liberare condiţionată, pronunţate după cea în care era s-a dispus punerea în libertate, iar conţinutul documentelor oficiale că în acest caz s-au produs erori în lanţ. Practic, nimeni nu a observat că la cererile de eliberare condiţionată înaintate instanţei, ulterior admiterii, din dosarul deţinutului lipseşte o hotărâre definitivă, pronunţată de Tribunal, fiind reţinute doar hotărârile instanţei de fond.

Alte trei cereri de eliberare condiţionată, respinse

După ce în decembrie 2014 i-a admis cererea de eliberare condiţionată, Marin Mocanu, neştiind că ar trebuie să fie liber, a formulat o nouă cerere pe 6 februarie 2015. Solicitatea s-a judecat pe 17 februarie, ocazie cu care, în momentul în care s-a făcut referatul cauzei, nici grefierul de şedinţă, nici judecătorul şi nici procurorul, nu au sesizat că din dosar lipsesc informaţiile privind data şi modalitatea de rămânere definitivă a solicitării anterioare. La fel s-a întâmplat şi în cazul celorlalte două cereri, la rândul lor respinse. Una dintre hotărârile respinse a fost contestate de Marin Mocanu, fiind inaintate în calea de atac Tribunalului Iaşi, instanţă care dispusese liberarea sa in decembrie 2014.

Dosarul a fost judecat de un alt complet de judecată, însă în sală era prezent acelaşi procuror de şedinţă. Contestaţia a fost respinsă, astfel că deţinutul a continuat să rămână în detenţie.

Marin Mocanu, pus în libertate după ce în luna mai 2015, angajaţii Penitenciarului Iaşi au descoperit eroarea, cere ca grefiera să plătească pentru greşeala sa.

Fostul deţinut: ”Cum am plătit eu pentru greşeala mea, să plătească şi ea”

”În intervalul acela de şase luni, cât am stat în plus în închisoare mi-a murit tatăl, iar eu nu am putut merge la înmormântare.Cum am plătit eu pentru greşeala mea, să plătească şi ea. Eu nici nu o cunosc. Putea să vină de la început şi să-mi spună ”băi, am greşit”, fiecare poate să greşească, dar nici măcar nu şi-a arătat ochii. M-a purtat pe drumuri vreo doi ani şi ceva, de am cheltuit bani cu avocat. Până la mine, eu nu am crezut că se fac nedreptăţi. Şi din neglijenţă se întâmâmplă totul. Se duc la serviciu şi stau la cafea. Cineva stă închis şi ea îşi bea cafeaua. La puşcărie e mult şi o zi, să stea şi ea o săptămână să vadă cum e”, susţine Marin Mocanu.

După liberare, bărbatul, originar din judeţul Vaslui, s-a retras la casa părintească din Huşi, unde, după cum afirmă, doreşte să-şi refacă viaţa.

Avocatul grefierei a anunţat că va contesta decizia instanţei. ”Din punctul nostru de vedere, există două variante: responsabilitatea pentru situaţie aparţine tuturor celor care au avut acel dosar pe masă sau nu există faptă care să fie incidentă unei infracţiuni. Din păcate, în România, cel mai mic plăteşte”, a declarat avocatul Ionel Nechita.