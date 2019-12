Cum a fost demascat jandarmul care a furat banii unei prostituate: „Eu am luat milioane şi tu te c**i pe tine pentru 20 lei!“

Magistraţii Tribunalului Militar Iaşi au motivat hotărârea prin care care au dispus condamnarea plutonierului major Marian Cristinel Popa, din cadrul Jandarmeriei Vaslui la 2 ani şi 2 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, fără a i se interzice dreptul de a profesa.

Pe scurt, jandarmul a fost acuzat că a sancţionat contravenţional o prostituată, i-a întocmit un proces verbal ”de mână” pe o foaie de hartie obişnuită în care consemna că a ridicat banii găsiţi asupra ei (20 de lei). Bani pe care ulterior şi i-a însuşit.

Cel care a avut curajul să-l demaşte pe jandarm a fost chiar colegul său de patrulă, contrariat de gest. Cei doi îşi desfăşurau activitatea în cadrul Detaşamentului 4 de Jandarmi Tecuci. Deşi atenţionat de coleg în repetate rânduri să depună banii confiscaţi la Trezorerie şi să întocmească documentele legale, jandarmul Popa a refuzat exprimându-şi indignarea faţă de gestul colegului care îi cerea explicaţii şi ”îi bătea obrazul” că pentru astfel de ”prostii” îşi pierd credibilitatea şi chiar serviciul.

”Întrucât în timpul activităţii de patrulare inculpatul îşi manifestase intenţia de a schimba la un magazin alimentar cele două bancnote în contextul în care ştia că acesta nu deţinea asupra sa sume de bani proprii martorul P.G. i-a replicat inculpatului că cele două bancnote nu pot fi folosite întrucât trebuiau predate la Trezorerie în cupiura şi cu seriile aferente moment în care inculpatul i-a comunicat martorului că acest aspect nu îl priveşte pe martor şi că luase banii …,,aşa…”. Conştientizând că în raport de conţinutul acestei discuţii inculpatul nu procedase în mod legal la ridicarea sumei de 20 lei şi că nu intenţiona să o predea la Trezorerie, la intrarea în curtea sediului Detaşamentului 4 Jandarmi Tecuci martorul P.G. i-a comunicat inculpatului că dacă nu efectuează demersuri pentru întocmirea de înscrisuri care să confere caracter legitim activităţii de ridicare a sumei respective, exceptând deplasările generate de apeluri adresate SNUAU 112, va refuza să continue activitatea de patrulare cu acesta”, se menţionează în hotărârea Tribunalului Militar Iaşi.

Deşi a fost atenţionat în repetate rânduri să predea banii şi să întocmească procesul verbal, jandarmul Popa l-a ignorat pe colegul său. Pe cale de consecinţă, acesta a decis să activeze funcţia de înregistrare a telefonului personal pentru fixarea discuţiilor purtate în autoturismul de serviciu î.

Coleg: ,,- Of, of, of! Cu banii cum rămâne? Măi M_____. Mă stresează. Ideea cu banii mă stresează şi…

Jandarm Popa: Hai mă, băi în p…mea!Vrei să duc acum banii dă-i?

Coleg: Băi Marian, ascultă-mă pe mine!Băi, nu!Mergi şi îi dai banii înapoi. Deci pe cuvântul meu. Ascultă-mă ce spun Marian. Deci Marian, eu îi trec în raportul de activitate.20 lei bani confiscaţi. Ascultă-mă ce îţi spun.

Jandarm Popa: Da, da, trebuie depuşi la trezorerie. Ştii nu ?

Coleg:Da mă! Îi depui la trezorerie. Nu mă interesează când, dai în raportul de activitate azi…azi, în raportul de activitate…Nu mă interesează ce i-ai făcut! I-ai confiscat banii. B__, i-ai confiscat banii, dar dacă i-ai confiscat banii, obligat trebuia să-i întocmeşti un proces-verbal de constatare a contravenţiei că tu ridici banii în vederea unei constatări a unei contravenţii.

Jandarm Popa: Aha…

Coleg: Deci a săvârşit o contravenţie, tu i-ai întocmit procesul-verbal de constatare a unei contravenţii. Apoi în baza şi în procesul-verbal de constatare a contravenţiei îi ridici şi banii.

Jandarm Popa: Da!Corect!

Coleg: …Cu ăia cum facem?

Jandarm Popa: Îi arunc, îi dau foc. Dă-i în p…mea!

Coleg: Uite aşa ne pierdem pentru, pentru un c..t de …Îmi pierd serviciul!

Jandarm Popa: Eu am luat milioane, milioane, milioane şi doar pentru 20 lei te caci pe tine!Tu eşti culmea mă!”

A doua zi, (21.09.2015), martorul discută din nou cu inculpatul pe care îl întreabă dacă soluţionase incidentul referitor la ridicarea în mod nelegal a sumei de 20 lei:

Coleg: ,,Ăă..Mariane. Ce voiam să te întreb până la poliţie ca să…Ai rezolvat problema de ieri sau nu?

Jandarm Popa: Care problemă?

Coleg: Cu banii!

Jandarm Popa: Aa, păi nu am rezolvat. Zilele astea!de ce?

Coleg: Dar nu Mariane zilele astea! Eu ţi-am zis să o rezolvi azi….Dar de ce Mariane nu vrei să înţelegi?

Jandarm Popa: Tu eşti culmea şi tu!

Coleg: Dar nu că nu am ce vorbi Marian!Ţi-am spus destul de clar că nu pot să stau cu o astfel de situaţie. Eu nu am făcut în viaţa mea.

Jandarm Popa: Da mă. Lasă că o rezolv eu, stai liniştit.”

Constatând că Marian Cristinel Popa tergiversase fie întocmirea documentelor legale, fie restituirea sumei de 20 lei, martorul i-a comunicat că dacă până a doua zi în jurul orelor 12 nu îi va prezenta o dovadă scrisă a soluţionării situaţiei va raporta incidentul comandantului Detaşamentului.

Coleg: ,, Marian, dacă mâine, uite mă jur pe ce vrea muşchii tăi. Mâine până la ora 12 nu ai venit cu dovada, mâine eu mă duc, eu raportez colonelului. Uite, ascultă-mă ce spun!O sa faci tu, ce te-ai face. Ascultă-mă ce spun..”.

Jandarm Popa: Da, hai....

Coleg: ,,Deci eu mâine nu-i raportez colonelului, să vă scuipi în gură. Nu pot! Eu nu am făcut. Încă o dată mai repet. Nu am făcut în viaţa mea şi nici nu aş face aşa ceva. Mută-te pe altă tură. Du-te la B., du-te la D., du-te la colonel. Cere-te de pe tură cu mine... Îs la colonel. Dacă nu mi-ai venit până în ora să-mi faci dovada că într-adevăr te-ai lichidat, i-ai dat fetei banii înapoi. Sau nu mă interesează. Te duci la trezorerie. ..Faci partea legală.

Jandarm Popa: - Îmi asum eu răspunderea. Du-te şi raportează ce vrea p .... ta!” ,,.... Da, mă! Du-te şi raportează. Gata, ce să mai?... Te duci şi raportezi şi gata. Ce să mai... Na! ...Zic, mergi şi raportezi colonelului. Care e problema?”.

Jandarmul care nu a vrut să închidă ochii la sustragerea banilor, şi-a raportat în cele din urmă colegul. Fiind întrebat de ce nu predase suma respectivă la Trezorerie deşi trecuseră cel puţin 10 zile de la momentul ridicării acesteia (în contextul în care dispoziţiile legale prevăd imperativ că sumele provenite din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se depun în termen de 48 ore de la ridicare), Popa a declarat că nu avusese timp deşi beneficiase de cinci zile libere, iar în alte două avusese program 14.00- 22.00.