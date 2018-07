Cum au ajuns vasluienii să plătească furnizorului de apă de cinci ori mai mult decât consumul. Aquavas: ”Nu a făcut nimeni infarct când a primit factura”

Situaţia cea mai gravă s-a înregistrat la blocul 82 de pe strada Nicolae Iorga. Aici, cei 60 de locatari şi-au pus mâinile în cap când au primit de la furnizorul de apă, societatea Aquavas (care, de altfel, deţine monopolul pe piaţa locală), facturile aferente lunii iunie.

Deşi locatarii deţin apometre în interiorul locuinţelor, societatea Aquavas le-a imputat o cantitatea uriaşă de apă, aproape 1.000 de metri cubi, care s-ar fi pierdut în urma unei defecţiuni survenite la una dintre ţevile de la subsol. Ţevi care, spun reprezentanţii asociaţiei de locatari, aparţin Aquavas-ului.

Astfel, pentru a recupera pierderile, furnizorul a împărţit cei aproape 1.000 de metri cubi de apă în mod egal celor 60 de locatari, de la cele trei scări ale imobilului. Fiecărui apartament, indiferent de consumul făcut în mod real, i-au fost imputaţi în plus pe factură câte 15,74 de metri cubi de apă.

Situaţia i-a revoltat pe oameni, cu atât mai mult cu cât, canitatea reţinută în plus o depăşea cu mult consumul indicat de apometrele individuale. Nemulţumiţi, locatarii s-au adresat atât societăţii Aquavas, cât şi Asociaţiei de locatari nr. 3, de care aparţin, pentru a cere lămuriri. În locul unor explicaţii, oamenii s-au lovit de aroganţa angajaţilor furnizorului de apă.

Locatarii, revoltaţi

”Am crezut că este vorba de o greşeală şi am mers la Aquavas, pentru a vedea ce s-a întâmplat. Nu am reuşit să dau de director sau de vreun angajat care să explice cum este posibil ca un consumator care are un consum real de 6 metri cubi de apă să i se factureze în plus încă 15 metri cubi de apă. Nu doar că nu am primit explicaţii, însă un domn de la camera 6 mi-a replicat că ”nu a făcut nimeni infarct când a primit factura”. Această atitudine este inadmisibilă şi revoltătoare. Sunt oameni bătrâni în acest bloc care nu au cu ce plăti asemenea facturi, persoane care i-a luat cu leşin când au constatat că au de plătit facturi şi de peste 200 de lei”, a precizat una dintre locatarele blocului 82.

Ulterior, propietarii au aflat că la una dintre scările blocului a fost o defecţiune, în urma căreia s-au înregistrat pierderile. Locatarii care locuiesc în scările A şi B afirmă că anul trecut au realizat igienizarea şi reparaţii la instalaţia de la subsol, plătind Aquavas câte 100 de lei fiecare. În mod firesc, apreciază oamenii, pierderile de apă înregistrate luna trecută ar fi trebuit imputate locatarilor de la scara C, unde nu au fost făcute astfel de lucrări.

”Eu înţeleg că am nişte obligaţii fiind colocator, însă câte vreme noi, cei de la scara C, anul trecut ne-am pus la punct subsolul şi am luat măsuri pentru a preveni eventualele defecţiuni, apelând contracost tocmai la serviciile Aquavas, de ce să plătim noi pentru scara care nu s-a îngrijit de subsol”, întrebă retoric un alt locatar al scării C a blocului 82.

Reporterii ”Adevărul” au contactat atât reprezentanţii Aquavas, cât şi pe cei ai Asociaţiei de locatari 3 din Vaslui. Cele două entităţi şi-au pasat răspunderea în mod recriproc. Singura certitudine: locatarii trebuie să plătească facturile, chiar dacă nu le-au curs la robinete cei aproape 1.000 metri cubi de apă.

Aquavas: ”Asociaţia de locatari este obligată să întreţină instalaţiile”

Potrivit directorului Aquavas Vaslui, Ticu Bahnariu, din punct de vedere legal, societatea este obligată să factureze consumul indicat de apometrele generale, aflate pe domeniul public. Situaţia de la blocul 82, afirmă acesta, nu este un caz izolat. De vină pentru astfel de pierdere, în opinia conducerii Aquavas, sunt asociaţiile de locatari care nu se ocupă de întreţinerea instalaţiilor.

”Eu am ceas pe domeniul public, consuma 5 milioane, 5 milioane plăteşte. În celelalte oraşe, furnizorul de apă nu au treabă cu proprietarii, ci cu asociaţiile. La noi, e anapoda. Asociaţiile au fugit cu banii, azi îl aleg (pe preşedintele de asociaţie n.r.), mâine nu-l mai recunosc. Asociaţia de locatari s-a învaţat să dea cu mătura, să mai pună câte un interfon pe ici pe colo şi cam atât. Ori ei trebuie să se ocupe şi de instalaţii, şi de acoperişuri, şi de faţade. Dar s-au învăţat aşa, dacă le merge. Blocul este o proprietate privată. Asociaţia de locatari este obligată să întreţină instalaţiile şi trebuie să-şi rezolve urgent problemele de apă să nu se înregistreze pierderi. Să-şi facă contoare pe scară, dacă există posibilitate tehnică, noi le asigurăm”, a invocat directorul Ticu Bahariu.

În privinţa consumului uriaş de apă de la blocul 82, şeful Aquavas l-a delegat pe juristul instituţiei pentru a lămuri situaţia.

Defecţiunea cu scandal

”A fost o defecţiune. Noi am fost sesizaţi că nu este presiune la nivelele superioare. Am vrut să intervenim, dar un cetăţean de la Scara C, de la parter, nu ne-a permis accesul, spunând că este o proprietare privată şi intervine el. Nu a intervenit, iar noi primeam solicitări din ce în ce mai multe că nu au presiune. Am anunţat asociaţia. Abia după trei zile, după intervenţia celor de la asociaţie, am reuşit să remediem defecţiunea. Ceea ce s-a facturat este apa care s-a furnizat la blocul respectiv în 30 de zile. Ei au un contor general la trei scări. Oamenii vin şi raporteaza consumul interior. Adunăm, vedem ce consum iese, apoi vedem ce indică contorul de branşament faţă de ce au declarat ei, iar diferenţa care iese se împarte în mod egal la fiecare consumator. Instalaţiile sunt foarte vechi, oamenii, mai exact asociaţiile de locatori, de obicei nu se interesează de ele. Am vrut să-i ajutăm, să aibă apă, dar dacă ne-am confruntat cu acest cetăţean...”, a precizat juristul Aquavas.

Ce spune Asociaţia de locatari

Preşedintele Asociaţiei de locatari 3 este chiar un angajat al Aquavas, însă în perioada în care s-a înregistrat defectţiunea la blocul 82, acesta se afla în concediu. Administratora asociaţiei afirmă că, în realitate, reprezentanţii Aquavas nu i-au informat de prima dată că un cetăţean nu le permite accesul la subsol.

”Se încearcă pasarea răspunderii doar la asociaţia de locatari, însă eu, personal, în ziua în care mi s-a adus la cunoştinţă această situaţie, am discutat cu acel proprietar şi am ajuns la înţelegere cu el. Din câte am înţeles, respectivul cetăţean nu dorea să se efectueze reparaţiile cu cei de la Aquavas, pentru că se temea că vor fi costurile foarte mari. Aquavas-ul a spus că este ţeava lor şi costurile le vor suporta ei. Mi-e greu să cred că dacă i-ar fi explicat acest lucru cetăţeanului respectiv, acesta nu ar fi fost de acord să le permită accesul la subsol”, a invocat administratorul Asociaţiei de locatari 3 Vaslui.

Între timp, oamenii locatarii trebuie să achite facturile cât mai rapid, în caz contrar achitând şi penalităţile de rigoare.