Cum a ajuns un preot din Vaslui să fie ameninţat că-i va fi violată fetiţa de 11 ani şi că-i va lua foc biserica

Preotul Marin Tudorică (foto), secretarul eparhial al Episcopiei Huşilor, şi familia acestuia au trecut prin clipe de groază în vara anului 2019, după ce au fost luaţi în vizor de un recidivist violent. Preotul este paroh la biserica „Sf. Dumitru“ din Huşi şi locuieşte împreună cu soţia sa şi cu cei trei copii minori în casa parohială din curtea bisericii.



Într-un imobil situat în apropierea bisericii, pus la dispoziţie de Primăria Huşi, locuia familia lui Marcel Cătălin Gheorghiu, unui tânăr de 28 de ani din Videle, Teleorman având antecedente penale, în special pentru furt. La un moment dat, familia lui Gheorghiu a fost evacuată din imobilul respectiv şi mutată într-o altă locuinţă socială a primăriei.



Gheorghiu obişnuia să să se deplaseze frecvent în zona bisericii unde este paroh preotul Tudorică „pentru a profita de bunătatea oamenilor“.



Potrivit declaraţiei date de preot în faţa anchetatorilor, pe fondul consumului de alcool, tânărul provoca scandal în curtea bisericii, în mod frecvent deranjând serviciile religioase şi pe enoriaşii prezenţi, motiv pentru care a sesizat organele de poliţie. Ca urmare a faptului că poliţiştii au intervenit şi l-au sancţionat contravenţional, a continuat să aibă un comportament violent.



Preotul „vânat“ trei săptămâni



Timp de aproape trei săptămâni l-a urmărit aproape în fiecare zi pe preotul Marin Tudorică, atât la biserică, cât şi la cimitir, unde oficia servicii religioase, înjurându-l şi ameninţându-l cu acte de violenţă şi cu incendierea bisericii şi a casei parohiale.



La câteva zile distanţă, în timp ce preotul oficia o cununie religioasă, recidivistul a intrat în biserică şi a provocat scandal, motiv pentru care a fost scos afară. La insistenţele preotului de a părăsi curtea bisericii, bărbatul l-a ameninţat că „îi va face felul“.



Gheorghiu a ameninţat chiar c-o va viola pe fiica de 11 ani a preotului. Preotul a depus plângere împotriva agresorului. Pus sub acuzare pentru ameninţare şi hărţuire, bărbatul de 28 de ani şi-a recunoscut faptele, fiind condamnat de Judecătoria Huşi la 1 an şi 11 luni închisoare cu executare.

”Instanţa are în vedere şi impactul social puternic al faptelor săvârşite de inculpat, având în vedere că persoana vătămată Tudorică Marin are calit atea de preot iar faptele s-au comis în timpul efectuării unor servicii religioase, de faţă cu un număr mare de enoriaşi, iar cea de-a doua persoană vătămată este fiica preotului în vârstă de doar 11 ani, pe care inculpatul a ameninţat-o că o va viola, aspecte care sporesc gravitatea faptelor şi periculozitatea socială a inculpatului”, au arătat judecătorii în motivarea sentinţei.