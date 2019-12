Cum a ajuns agent de Poliţie un traficant de droguri. Cultiva canabis de doi ani când a fost angajat şi câştiga sume uriaşe

Cristian Danu (38 de ani) a fost condamnat de Tribunalul Vaslui la 5 ani şi 9 luni de închisoare pentru trafic internaţional de droguri de risc şi mare risc. Motivarea sentinţei scoate la iveală detalii legate de modul în bărbatul ziua purta uniforma de poliţist, iar noaptea acţiona precum un traficant de droguri autentic.

Originar din judeţul Vaslui, Cristian Danu a fost a fost încadrat, din sursă externă cu gradul de agent de poliţie la Postul de Poliţie al comunei Răducăneni în iunie 2016. Ancheta procurorilor DIICOT Vaslui arată că, încă din 2014, tânărul începuse să cultive canabis în zone izolate din satul natal al părinţilor, pe care ulterior îl comercializa în judeţul Iaşi.

Paradoxal, deşi integritatea candidaţilor la angajarea în Poliţie ar trebui verificată, în cazul lui Cristian Danu nimeni nu a avut habar de activităţile sale infracţionale. Cel mai probabil, cred anchetatorii, s-a angajat în Poliţie crezând că astfel nu va fi prins niciodată.

Traficant de dragul iubitei

”Începând cu anul 2014, inculpatul Danu Cristian a luat decizia de a cultiva canabis, în scopul vânzării, ajungând de la a cultiva 5 seminţe de canabis în anul 2014, la cultivarea a circa 200 plante, în anul 2018”., au precizat procurorii DIICOT Vaslui. Pentru a nu fi prins, poliţistul a mutat de mai multe ori locul unde era înfiinţată cultura de canabis, în zone apropiate satului Deleni. Pe lângă canabis, poliţistul comanda din străinătate, prin intermediul darknet, ş ialte categorii de droguri (ketamină, ecstasy). De altfel, a fost prins în flagrant de poliţist după ce a ridicat un astfel de colet. Peste 14 kilograme de canabis au descoperit poliţiştii în locuinţa pe care iubita poliţistului o avea închiriată în Iaşi, special pentru vânzarea drogurilor. Cristian Danu a recunoscut acuzaţiile aduse, afirmând că s-a apucat de cultivat droguri pentru iubita lui, care se apucase de consumat stupefiante după ce a fost admisă la facultatea de psihologie.

In perioada anilor 2003- 2011, Danu a lucrat pe vase de croazieră ca şi supervizor cazino, ulterior ca şi asistent manager şi a vizitat mai ţări din toate colţurile lumii. În aceeaşi perioadă, în anul 2007, a cunoscut o tânără din judeţul Hunedoara, Diana Muntean (foto jos), care era crupier la un cazino pe unul dintre vasele de croaziera unde lucra şi Danu. Cei doi au început de la acel moment o relaţie şi cel mai probabil, cred anchetatorii, au intrat în contact cu persoane de diferite cetăţenii, cu stare materială bună, potenţiali consumatori recreaţionali de diferite substanţe interzise.

După ce au renunţat la activitatea de pe vasele de croazieră, cei doi tineri s-au stabilit în municipiul Iaşi. Diana Muntean a decis să urmeze Psihologia, în timp ce Cristian Danu s-a angajat în Poliţie. Tânărul a declarat anchetatorilor că a decis să cultive canabis deoarece iubita lui era dependentă de stupefiante, el nefiind consumator. Iniţial, poliţistul a negat că el ar fi procurat Ketamina sau pastilele de ecstazy.

„Nu am vândut nimănui din drogurile obţinute , întrucât după ce transportam drogurile din comuna Deleni i le dădeam iubitei mele, Muntean Diana, pentru a le depozita la garsoniera închiriata de ea in municipiul Iasi. Eu nu ştiu exact locaţia unde avea închiriata aceasta garsoniera întrucât nu am fost niciodată acolo. (....)Cu banii obţinuţi din vânzarea canabisului nu stiu ce se întampla, Diana cunoaşte exact unde se cheltuiau si pe ce.(....)Muntean Diana a inceput sa consume droguri aproximativ din anul 2016, de cand a inceput sa se duca la Facultatea de Psihologie. Stiu ca aceasta consuma droguri de tip ketamina, ecstazy şi MDMA. Ketamina găsită la perchezitia de la domiciliul meu îi apartinea iubitei mele, nu cunosc daca erau doar pentru consum propriu sau si pentru vanzare si nici nu cunosc de unde proveneau”, a declarat poliţistul Danu procurorilor DIICOT.

Martorii audiaţi de anchetatori au declarat că Diana Muntean îşi crease la Iaşi propria clientelă, formată din mai mulţi consumatori şi dealeri, cărora le vindea cantităţile de canabis obţinute împreună Cristian Danu, iar anul 2018 începuse să vândă şi ketamină, respectiv MDMA.

Peste 100.000 lei câştigaţi din vânzarea drogurilor

Cei doi tineri au obţinut sume importante de bani din vânzarea drogurilor, motiv pentru care judecătorii au dispus confiscarea extinsă în cazul loc.

Analizând activitatea conturilor bancare deţinute de cei doi, anchetatorii au descoperit că banii obţinuţi din traficul de droguri erau rulaţi prin contul iubitei poliţistului. În urma verificărilor bancare, s-a stabilit că în perioada 2013 – 2019, Diana Muntean a realizat venituri în valoare de 266.893 lei, din care 232.218 lei încasări din jocuri de noroc. În aceeaşi perioadă, conform evidenţelor fiscale, veniturile legale ale inculpatei erau de 46.594 lei .

Din sumele de bani care figurează ca încasări în cont, în perioada 2013 – 2019, Muntean Diana a depus personal în conturi suma de 56.975 lei , prin depuneri numerar. În aceiaşi perioadă, ea a virat în conturile folosite de Danu Cristian suma de 46.040 lei .

Iubita poliţistului a declarat că în perioada 2016 – 2018 a obţinut suma totală de 112.000 lei din traficul de droguri. Tânăra a fost condamnată şi ea pentru trafic de droguri la o pedeapsă de 3 ani şi 4 luni.

Atât cei doi, cât şi procurorii DIICOT au contestat sentinţa Tribunalului Vaslui. Poliţistul şi iubita acestuia consideră pedepsele prea mari, raportat la faptul că au solicitat să fie judecaţi prin procedura simplificată a acordului de recunoaştere, în timp ce procurorii apreciază condamnarea prea blândă. Sentinţa definitivă urmează a fi stabilită de Curtea de Apel Iaşi, după judecarea căii de atac.