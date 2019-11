În România, pentru a accede în structurile Ministerului Afacerilor Interne, „cazierul curat” este una dintre condiţiile obligatorii. Cu toate acestea, odată intraţi în sistem, în cazul în care comit infracţiuni şi sunt condamnaţi, poliţiştii, jandarmii, poliţiştii de frontieră sau pompierii sunt menţinuţi în sistem, dacă prin sentinţa judecătorească nu li se interzice dreptul de a profesa respectiva funcţie. Şi de cele mai multe ori, această interdicţie judecătorii nu o impun.

Astfel, în structurile MAI din România sunt o sumedenie de lucrători care s-au pricopsit cu condamnări după ce au intrat în sistem, dar continuă ”să îmbrace haina statului”. În majoritatea cazurilor este vorba de infracţiuni considerate uşoare, în top aflându-se condamnările pentru infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere. Dar nu numai.

Un astfel de caz este şi cel al poliţistului arestat zilele trecute în Vaslui, într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT. În vârstă de 32 de ani, agentul Nicu Mocanu, ajutor de şef de postul într-o comună din apropierea oraşului Negreşti este acuzat de luare de mită, şantaj, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, acces ilegal la un sistem informatic, respectiv transferul neautorizat de date informatice.

Prima condamnare: refuz de recoltare a probelor biologice

Cazul agentului Nicu Mocanu arată cum un infractor ajunge să aplice legea, deşi el însuşi are grave probleme cu încălcarea ei. Originar din judeţul Iaşi, poliţistul Mocanu a fost vizat de două dosare penale, însă în amândouă a scăpat cu pedepse extrem de blânde, bucurându-se de clemenţa magistraţilor: două condamnări cu amânarea aplicării pedepsei.

Nicu Mocanu s-a ales cu primul dosar penal în 2014, când a fost prins de un echipaj rutier conducând sub influenţa băuturilor alcoolice. A refuzat să i se recolteze probe biologice, astfel că a fost pus sub acuzare pentru săvârşirea infracţiunii de refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. În 2015, a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, fiind dispusă amânarea aplicării pedepsei de 1 an, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Împreună cu prietenii a strivit în bătaie un tânăr cu handicap grav

Poliţistul a sfidat însă clemenţa, continuând să aibă un comportament nedemn de calitatea pe care o avea. Astfel, în 2015 a fost implicat într-un scandal de proporţii ce a avut loc în noaptea de Sfântul Valentin la clubul Versatills, din localitatea Ţibăneşti, judeţul Iaşi. Împreună cu un grup de prieteni, poliţistul Mocanu a fost implicat într-o bătaie generală ce a stârnit panică în zonă. Conflictul a izbucnit absolut stupid, de la o remarcă făcută de un tânăr aproape orb.

Tânărul cu handicap grav se îndrepta cu prietenii săi spre microbuzul care urma să-i ducă în localitatea natală, Glodenii Gândului. În timp ce se îndrepta spre staţie, tinerii au trecut pe lângă grupul prietenilor poliţiştului. Unul dintre aceştia a desfăcut o sticlă de băutură acidulată stropindu-l pe tânărul orb. Pentru că nu vedea şi a crezut că a fost stropit de unul dintre prietenii săi, a întrebat ”ce faci, băi?”. Întrebarea l-a deranjat teribil pe unul dintre prietenii poliţiştului, care l-a luat la palme şi pumni. În scurt timp, între cele două grupuri de tineri a început o bătaie în toata regula. Cu poliţistul Nicu Mocanu în frunte, gruparea acestuia a aplicat o corecţie zdravănă tinerilor din satul Glodenii Gândului, aceştia fiind transportaţi cu ambulanţele la spitalele din Iaşi. Cel mai grav a fost un tânăr care a suferit o dublă fractură de mandibulă, necesitând peste 40 de zile de îngrijiri medicale.

Poliţistul Nicu Mocanu şi cinci dintre prietenii săi au fost puşi sub acuzare şi trimişi în judecată în 2018 pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice, respectiv loviri şi alte violenţe. În timpul procesului, agresorii au reuşit să convingă victimele să-şi retragă plângerile pentru infracţiunile de lovire, în sarcina inculpaţilor rămânând doar infracţiunea de tulburarea liniştii şi ordinii publice, la care nu intervine împăcarea părţilor.

Pe 10 mai 2019, magistraţii Judecătoriei Iaşi au stabilit în sarcina poliţistului Nicu Mocanu pedeapsa de 8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice. Şi de această dată procurorii au dispus amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.



Acuzaţiile DIICOT: şpagă de la micii patroni, şantaj şi acces ilegal la sisteme informatice



În ciuda celor două condamnări, poliţistul Nicu Mocanu a continuat să sfideze valorile sociale şi legile. Cei care aveau să îl înfunde pe agent au fost procurorii DIICOT din Vaslui. În urma unei plângeri formulată de fosta iubită a poliţistului, anchetatorii aveau să descopere noi infracţiuni ale agentului.

Potrivit procurorilor DIICOT, în perioada 2017 - 2018, poliţistul a deţinut fără drept parolele aparţinând fostei sale iubite, profitând de relaţia pe care o avea cu aceasta, accesându-i e-mail-urile şi alte conturi, protejate prin parole. După ce a accestat conturile tinerei, a descărcat de pe acestea date informatice pe un suport USB, în scopul de a folosi datele astfel obţinute în vederea determinării femeii să continue relaţia cu el. Lovit în orgoliul propriu după ce a fost părăsit de iubită, poliţistul a abordat-o pe şefa femeii, solicitându-i să o concedieze pe fosta sa iubită, altfel va da în vileag anumite fapte ilegale. Poliţistul a avertizat-o pe respectiva şefă că „deţine probe care ar putea conduce la dovedirea presupuselor activităţi infracţionale desfăşurate, pe care le poate pune la dispoziţie în imagini tip „print-screen”, precum şi alte date pe care le-ar deţine pe un suport USB”.

În timpul cercetărilor, procurorii au mai descoperit şi că poliţistul obişnuia să primească şpagă pentru a închide ochii în faţa anumitor nereguli. Spre exemplu, a solicitat 200 de lei patronului unui magazin din satul Dumeşti pentru a nu-i aplica o sancţiune pentru pretinse nereguli constatate la sediul PFA.

Procurorii: ”A persistat în comiterea de fapte antisociale”

Pe baza evaluării gravităţii faptelor, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acestora, procurorii DIICOT au solicitat arestarea poliţistului arătând că acesta are un comportament contrar vocaţiei de poliţist, luarea unei măsuri de arestare fiind absolut necesară. Dat fiind comportamentul său anterior, procurorii DIICOT au atras atenţia că este foarte probabil că inculpatul va încerca găsirea oricăror mijloace de a comunica cu fosta sa iubită cu scopul constrângerii acesteia de a da declaraţii favorabile inculpatului.



”Toate aceste aspecte, reţinute în urma cercetărilor, creionează personalitatea inculpatului Mocanu Nicu ca fiind o persoană agresivă verbal şi fizic, mai ales pe fondul consumului de băuturi alcoolice, având răbufniri spontane care pot însă degenera în măsura în care acesta resimte diferite frustrări mai ales legate de relaţia sa afectiv emoţională cu persoana vătămată M.D.A. Având în vedere situaţia de fapt anterior expusă, apreciez că luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat este necesară pentru prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, dat fiind natura faptelor săvârşite, gravitatea acestora, repetitivitatea infracţiunilor de şantaj comise de inculpat într-un timp relativ scurt, pe durata lunii octombrie 2019, cât şi persoana inculpatului care, cu atât mai mult dat fiind calitatea sa de poliţist, avea obligaţia de a preveni tocmai faptele antisociale de natura celor pe care el însuşi le-a comis, cunoscând cu atât mai bine şi gravitatea faptelor comise, cât şi consecinţele acestora, fapt ce nu l-a împiedicat însă să persiste în comiterea de fapte antisociale, chiar după ce a beneficiat anterior de clemenţă din partea instanţei, fiind în prezent în cursul unui termen de supraveghere, urmare a amânării aplicării unei pedepse cu închisoarea”, a precizat procurorul şef al Biroului Teritorial Vaslui al DIICOT, Irina Perjoiu.

Tribunalul Vaslui a decis arestarea pentru 30 de zile a agentului Nicu Mocanu, însă acesta a contestat decizia.