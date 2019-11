Cum ajung fetele taţilor din primării şefe-fantomă peste fonduri UE. Cazul primarului care şi-a angajat nora şi pe fiica contabilului să le gestioneze

Copiii unor funcţionari din cadrul Primăriei Drânceni, din judeţul Vaslui, au fost angajaţi fictiv de către taţii lor să managerieze un proiect transfrontalier în valoare de 1,25 milioane de euro. Sub egida „Apă curată în beneficiul locuitorilor de la sate”, proiectul s-a derulat în parteneriat cu unităţi administrativ-teritoriale din Moldova şi Ucraina.

Concret, primarul comunei Drânceni la acea dată, Gelu Pecheanu (demis din funcţie la sfârşitul anului în urma unui alt conflict de interese), şi-a angajat nora manager de proiect, în timp ce fata contabilului din primărie a fost angajată asistent manager.

Adnana Florina Pecheanu (fostă Codreanu) a încheiat un contract individual de muncă cu socrul său, pe când era iubita fiului edilului, stabilindu-i-se un salariu de 550 de euro pe lună, pe toată durata proiectului (22 luni), în timp ce Mădălina Chiriac, fata contabilului Primăriei Drânceni, Ion Lemnaru (între timp pensionat), a primit un salariu lunar de 400 de euro pe lună.

La momentul semnării contractului de muncă, potrivit DNA, niciuna dintre cele două tinere nu îndeplineau condiţiile. Mădălina Chiriac, fata contabilului (foto jos) era la acea vreme elevă la fără frecvenţă la un liceu din Huşi, în timp ce nora edilului era studentă.

Ancheta procurorilor DNA, avea să scoată la iveală cum cele două tinere au fost angajate fictiv, doar pentru a semna statele de plată şi pentru a încasa salariile, în timp ce activitatea aferentă proiectului era desfăşurată de contabil şi de primar.

Ancheta a fost declanşată în urma unei plângeri înaintate la DNA de către paznicul comunei. Bărbatul a sesizat că la dispensarul din comună, unde figura sediul proiectului transfrontalier, de la înfiinţarea acestuia, singura persoană pe care a văzut-o a fost femeia de serviciu a primăriei.

Ancheta procurorilor DNA avea să confirme suspiciunile paznicului. În timpul cercetărilor, contabilul primăriei şi fiica acestuia au recunoscut acuzaţiile, semnând un acord de recunoaştere a vinovăţiei, prin care li s-a stabilit câte un an şi şase luni închisoare cu suspendare.



Ex-primarul Pecheanu, actualmente administratorul comunei, a fost trimis în judecată de DNA, alături de nora sa, dosarul fiind înaintat spre soluţionare Tribunalului Vaslui.

Elevă la fără frecvenţă, asistent manager la proiect european de 1,25 milioane euro

Gelu Pecheanu a încercat să păstreze aparenţa legalităţii în timpul cercetărilor, mizând pe faptul că nora sa era, la momentul semnării contractului de muncă, iubita fiului său, căsătoria având loc în timpul derulării proiectului. De altfel, după căsătorie, deşi a luat numele Pecheanu, nora a continuat să semneze actele din proiect tot cu numele dinaintea căsătoriei. A invocat că aşa a considerat normal, deoarece încheiase contractul cu numele Codreanu.

Bogdan şi Adnana Pecheanu au ajuns inculpaţi după ce au intrat în jocurile tatălui, respectiv socrului Foto Facebook

Fata contabilului, în schimb, a recunoscut că în cadrul proiectului ele au făcut doar act de prezenţă, semnând hârtii şi însoţindu-şi tatăl, respectiv socrul, la deplasările internaţionale.

”Primarul Pecheanu Gelu mi-a propus prin intermediul tatălui meu, care era, la acel moment, contabilul Primăriei Drânceni, să mă angajeze în acel proiect. Eu am mers la sediul primăriei şi am discutat direct cu Pecheanu Gelu. M-a întrebat ce studii aveam, dacă eram de acord să mă angajez în acel proiect şi, primind acordul meu, mi-a spus să aduc la primărie mai multe documente în vederea angajării. Nu a existat nicio procedură de concurs pentru acel post. La acel moment, nu aveam terminat liceul, eram la Liceul Cuza Vodă Huşi, la cursurile fără frecvenţă. Am depus la dosarul de angajare o adeverinţă potrivit căreia absolvisem 10 clase. Primarul Pecheanu Gelu nu mi-a spus în nici un moment care erau condiţiile de angajare, dacă le îndeplineam, nu am avut această discuţie, doar mi-a spus pe ce post voi fi angajată şi ce acte trebuia să aduc”, a declarat Mădălina Chiriac procurorilor DNA.

Fata contabilului: „Noi am făcut doar act de prezenţă”

Potrivit acesteia, în perioada în care a fost angajată nu a făcut niciun document legat de proiect, cidoar semna documente legate de proiect, de desfăşurarea acestuia, documente pe care i le dădea la semnat primarul Pecheanu.

„La solicitarea primarului, am fost de două ori în Republica Moldova împreună cu primarul, celelalte colege şi tatăl meu. Au fost discuţii legate de proiect, noi am făcut doar act de prezenţă, nu ne-am implicat în discuţii. Deşi Pecheanu Adnana Florina era managerul de proiect, cel care controla şi coordona activitatea era primarul Pecheanu Gelu.(...) Declar faptul că aspectele consemnate în tabelele de pontaj nu sunt reale, aşa cum am declarat mai sus, eu mă prezentam la muncă doar când eram solicitată să semnez hârtii, de circa trei-patru ori pe lună şi atunci stăteam circa 30 de minute - 60 de minute, depinde de ceea ce aveam de făcut ” a mai declarat Mădălina Chiriac anchetatorilor.

Tatăl acesteia a declarat procurorilor DNA că datele privind orele lucrate, pe care le-a înscris în tabelele de pontaj, au fost apreciate de el după cum i-a indicat primarul Gelu Pecheanu.

Gelu Pecheanu a mai fost trimis în judecată într-un dosar de conflict de interese, în care este acuzat că a concesionat păşunile comunei societăţii fiului său. Amândoi au fost trimişi în judecată, însă dosarul stagnează din luna ianuarie pe rolul Judecătoriei Huşi, la ultimul termen judecătorii emiţând mandat de aducere pe numele fostului primar.