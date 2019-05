Cum a acţionat un pedofil sub nasul poliţiştilor. Cercetat în libertate, a făcut patru victime printre fetiţele de 5-12 ani

Cazul de pedofilie care a îngrozit comunitatea locală din Huşi în vara anului 2018 s-a încheiat, într-o primă instanţă, cu condamnarea la 10 ani de închisoare a agresorului Daniel Benea (34 ani). Pedeapsa este maximum prevăzut de lege, însă, având în vedere numărul victimelor, cuantumul pedepsei ar fi putut fi şi mai mare. Judecătorii au ţinut cont de starea de sănătate a agresorului, care, în urma expertizei medico legale, s-a constatat că are discernământul diminuat şi suferă de tulburări psihice.

În motivarea condamnării, sunt consemnate detalii care atestă modul defectuos în care poliţiştii şi procurorii din Huşi au gestionat acest caz, în condiţiile în care aveau în faţă un suspect care tocmai ieşise din închisoare pentru viol. Clemenţa anchetatorilor, care nu au solicitat luarea unei măsuri preventive a permis pedofilului să acţioneze pe o perioadă de câteva luni, numărul victimelor ajungând la patru.

Daniel Benea a ieşit din închisoare în aprilie 2017, fiind eliberat condiţionat pentru bună purtare. Bărbatul susese condamnat în 2008 la zece ani de detenţie, după ce a acostat o elevă de 11 ani şi a violat-o în curtea unei şcoli din Huşi.

Agresorul prins de martori pe stradă, lăsat în libertate de poliţişti

După nici patru luni de la ieşirea din puşcărie, a făcut o nouă victimă. Pe 17 iulie 2017, în jurul orelor 21.00, o fetiţă de 9 ani, se plimba cu rolele pe strada unde locuia. La un moment dat, a fost observată de bărbatul de 34 de ani, care a urmărit-o şi, în momentul în care a ajuns în faţa blocului, a apucat-o de mână şi a pipăit-o pe fese. Fetiţa s-a speriat şi a ţipat. Agresorul i-a făcut semn să tacă, însă copila, îngrozită, a ţipat şi mai tare. O femeie aflată în zonă, care il observase pe agresor, a strigat la tinerii care se aflau pe terasa unui magazin de fast-food, din apropiere, iar aceştia au plecat în urmărirea inculpatului.

”Mă aflam la terasă când am observat o femeie care striga”violatorul fugiţi!”. Împreună cu un alt bărbat am fugit şi l-am prins făptaş. Pe drum am anunţat organele de Poliţie care au venit şi l-au ridicat pe inculpat”, a declarat judecătorilor unul dintre martorii care l-au prins de pedofil la scurt timp după primul atac dat după ieşirea din închisoare.

Deşi a fost recunoscut şi de victimă, pedofilul a fost lăsat să plece acasă în aceeaşi seară, poliţiştii dispunând cercetarea sa în stare de libertate.

În luna noiembrie 2017, în timp ce ancheta în primul caz bătea pasul pe loc o altă fetiţă a fost ţintită de acelaşi pedofil. Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Huşi au fost sesizaţi atunci de către tatăl unei fete în vârstă de 12 ani, că fiica lui a fost urmărită de un bărbat care a strâns-o de nas şi de gură spunându-i să nu ţipe, iar acesta a intenţionat să o violeze. Copila a reuşit să scape din braţele agresorului luând-o la fugă. Identificat de poliţişti, Daniel Benea a fost lăsat în libertate şi de această dată. Bărbatul şi-a recunoscut faptele, însă nu le-a putut justifica.

”În seara zilei de 29.11.2017 in jurul orelor 18.00 mă aflam în zona magazinului LIDL din Huşi, moment in care am văzut o fetiţă de circa 10 ani, iar când a ajuns aproape de pod, am prins-o de umeri pe Ia spate şi am întors-o cu faţa spre mine. Aceasta a ţipat iar eu i-am pus mana la gura şi i-am spus să tacă deoarece nu-i voi face nimic rău. Deoarece aceasta continua să strige după ajutor am fugit. La scurt timp am fost depistat de către organele de politie pe stradă în zona „Cina”. Nu ştiu de ce am procedat în acest mod”, a declarat pedofilul cu ocazia audierii.

A încercat să se sinucidă

Cercetat în libertate, pe 12 decembrie, agresorul a încercat să-şi pună capăt zilelor, aruncându-se de la etaj. A fost transportat la spital, însă nu a suferit leziuni grave. Abia în luna ianuarie 2018, poliţiştii au solicitat efectuarea unei expertize psihiatrice a bărbatului, acesta fiind internat la Spitalul de Psihiatrie Socola până în luna aprilie. La câteva zile după externarea din spital, a atacat alte două fetiţe, de 5 respectiv 9 ani. Pedofilul s-a dus lângă banca unde se jucau fetiţele şi a început să se masturbeze în faţa loc. Speriate, fetele au fugit în scara blocului, dar au fost ajunse de bărbat care, dezbrăcat fiind, a încercat să le forţeze pe copile să-i facă sex oral. Micuţele au reuşit să se smulgă din braţele agresorului şi au fugit. Deşi speriate, fetiţele au reuşit să reţină detalii despre hainele purtate de agresor, care a fost identificat de poliţişti. Abia de această dată, poliţiştii au dispus reţinerea agesorului, instanţa dispunând arestarea preventivă.

Condamnat la 10 ani de închisoare, Daniel Benea a contestat sentinţa pe motiv că este prea aspră. O decizie definitivă urmează a fi luată de Curtea de Apel Iaşi, după judecarea căii de atac.

