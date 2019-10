Colegele femeii ucise de soţul gelos sunt în stare de şoc: „Mi-a spus că-i e frică de el. Se gândea cu groază la momentul când va ajunge acasă“

Moartea violentă a Elenei Coca Onilă (42 de ani) din localitatea vasluiană Albeşti a stârnit şoc şi consternare printre toţi cei care au cunoscut-o. „O familie model”, „o familie de admirat”, afirmă cei care i-au cunoscut pe ”Cocuţa” şi Petru Onilă.

Cei doi soţi aveau o familie liniştită, fiind printre cei mai înstăriţi din comunitate, cu copii sârguincioşi ce au urmat cursurile şcolare la liceu şi facultate. Totuşi, în spatele imaginii de ”familie model” se ascundeau, spun colegele femeii, multe neînţelegeri provocate de distanţa dintre soţi.

Coca locuia în Germania, soţul ei era şofer de tir la o societate de transport internaţional. Deşi venea frecvent acasă, temerile soţului că femeia l-ar putea înşela i-au întunecat minţile.

Femeia se plângea colegelor cu care lucra la cantina din Germania că se teme să mai vină acasă, că ”ar putea păţi ceva rău”. Iar temerile i s-au adeverit. Pe 19 octombrie, Coca Onilă a venit în concediu acasă. Şederea în România, pentru două săptămâni, ar fi trebuit să fie o bucurie pentru familie, însă s-a transformat într-o tragedie. În noaptea de marţi spre miercuri, în timpul unui conflict spontan izbucnit pe fondul temerilor bărbatului să soţia l-ar fi înşelat, situaţia a degenerat. Bărbatul de 42 de ani a luat un cuţit din bucătărie şi a lovit-o pe mai multe ori pe femeie în piept. Victima a fost găsită într-o baltă de sânge de către cadrele medicale de la SMURD. Cel care a sunat la 112 pentru a anunţa crima a fost chiar agresorul. După ce a realizat că şi-a ucis soţia, bărbatul a încercat să-şi pună capăt zilelor, rănindu-se superficial cu cuţitul.

Vestea că femeia de 42 de ani a fost ucisă de soţ s-a răspândit rapid, iar printre sutele de persoane care au reacţionat s-au numărat şi colegele acesteia.

”Dumnezeu să te odihnească, draga mea colegă, ai fost o femeie deosebită, dispariţia ta atât de subită ne-a lăsat fără cuvinte. O să te plângem în tăcere toate colegele din Germania. Bunul Dumnezeu să îi aibă în pază pe copilaşii tăi. Să-ţi fie ţărîna uşoară, nu te vom uita!”, a transmis una dintre colegele Cocăi Onilă.

Alte colege ale victimei au povestit despre temerile acesteia în legătură cu soţul gelos: ”Ţin minte că şi în vara când a venit în concediu mi-a spus că îi este frică de el şi se gândeşte cu groază la momentul în care ajunge în ţară. Nu pot să cred că s-a întâmplat aşa ceva. Nu îl cunosc personal pe el, doar din ce mi-a povestit Coca deoarece am fost colege in Germania şi am stat şi în aceeaşi locaţie”.

„E adevarăt, acelaşi lucru mi-a zis Coca acum o săptămână, când ne-am despărţit, că îi este frică când ajunge acasă să nu păţească ceva rău şi acest criminal o chema acasă că probabil plănuise totul”, a scris o altă colegă.

Acuzat de omor calificat, soţul criminal nu a fost deocamdată arestat. Bărbatul de 42 de ani se află internat la Secţia Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui. Anchetatorii şi medicii, deopotrivă, doresc să împiedice astfel o eventuală tentativă de suicid a bărbatului.