Cine este criminalul care i-a ucis pe cei doi soţi din Vaslui: un tâlhar feroce care acţiona la drumul mare, pedepsit cu multă blândeţe de justiţie

Gheorghe Creţu (24 de ani) a fost prins în timp record de poliţiştii criminalişti, deşi a încercat să îşi şteargă urmele. Individul a intrat încă de la început în cercul de suspecţi având în vedere că faptele pentru care a fost condamnat în trecut aveau un mod de operare asemănător. Doar că în trecut, victimele individului au avut şansa de a scăpa cu viaţă.

Soţii Elena şi Neculai Coşeru nu au avut nicio şansă pentru că atunci când l-au surprins pe tânăr în gospodărie, în toiul nopţii, au încercat să îl înfrute. Au pierit amândoi sub ploaia de lovituri de cuţit. Infractor cu state vechi, Gheorghe Creţu a încercat să creeze o falsă pistă pentru anchetatori punând arma crimei în mâna bătrânei de 82 de ani, crezând că astfel poliţiştii sosişi la faţa locului vor crede că este vorba de o crimă urmată de sinucidere.

Gheorghe Creţu ieşise din puşcărie anul acesta, la sfârşitul lunii martie. În urmă cu două săptămâni, cei doi octogenari din Zorleni au fost călcaţi de un hoţ, care le-a furat găinile. Nu se ştie dacă tânărul de 24 de ani a acţionat şi atunci. Cert este că el cunoştea situaţia financiară foarte bună a familiei Coşeru.

Modul în care a acţionat criminalul în noaptea de 21/22 august este aproape identic cu ultimele tâlhării date în 2014. Doar că atunci, Creţu acţiona alături de alţi trei complici şi au comis mai multe fapte în lanţ până au fost prinşi.

În ciuda ferocităţii cu care acţiona, Creţu a fost condamnat în ianuarie 2015 la 4 ani şi 6 luni închisoare, fiind găsit vinovat de săvârşirea a trei tâlhării şi un furt. Minimum prevăzut de lege. Gheorghe Creţu s-a bucurat de clemenţa magistraţilor Judecătoriei Bârlad, în ciuda perseverenţei infracţionale şi a periculozităţii. Paradoxal, aceste argumente sunt invocate de instanţă atunci când modivează pedeapsa minimă aplicată.

Ulterior, în 2016, Curtea de Apel Iaşi i-a modificat pedeapsa, în urma unei contestaţii formulate de individ. În fapt, Gheorghe Creţu solicita judecătorilor să îi deducă din sentinţă o altă condamnare primită tot pentru furturi şi tâlhării. Instanţa a decontopit toate condamnările, iar în final a rezultat o pedeapsă de 5 ani, 4 luni şi 10 zile.

Acţiona cu mănuşi să-şi şteargă urmele

Ancheta în cazul tâlhăriilor din 2014 scoate la iveală detalii terifiante care fac de neînţeles decizia judecătorilor de a aplica o pedeapsă minimă.

În noaptea de 26/27.07.2014, Gheorghe Creţu a pregătit un atac la un bătrân de 82 de ani din Zorleni. Aflase de la mai multe persoane care lucraseră ca zilieri pentru victimă faptul că bătrânul poseda sume importante de bani. Împreună cu un complice, s-a deplasat la locuinţa octogenarului, amândoiu atacatorii luând asupra lor mănuşi pentru a nu lăsa urme la fata locului. Au escaladat poarta apoi au intrat în locuinţă, forţând un geam din spatele casei.

”Profitând de faptul că bătrânul dormea, au început să caute prin toate camerele bani sau alte bun uri de valoare. La un moment dat, bătrânul s-a trezit, însă nu i-a recunoscut pe autori, bănuind prezenta unei alte persoane care lucrase anterior pentru el. Au profitat de acest aspect şi l-au întrebat unde se afla o tabletă despre care cunoşteau că o poseda victima”, au explicat procurorii care au instrumentat ancheta.

Păcălind bătrânul trezit din somn, atacatorii au sustras tableta găsită în cameră, dar şi ceasul de la mâna victimei. Câteva săptămâni mai târziu, pe 17 august 2014, hoţii au decis să îl atace din nou pe octogenar, pentru a sustrage alte bunuri. Si de aceasta data s-au folosit de manusi pentru a nu lăsa urme la faţa locului.

Au pătruns tot prin escaladarea portii de acces in curtea imobilului vatamatului, apoi prin escaladarea fereastrei pe care au deschis-o prin inlaturarea foraibărului au pătruns în interiorul locuinţei şi au inceput sa caute bunuri in intreaga locuinta.

Deoarece in timp ce cautau au produs zgomot, victima s-a trezit si a inceput sa strige dupa ajutor.

Pentru a-l determina sa inceteze, Gheorghe Creţu a luat un cutit de pe masa din camera unde dormea batranul şi a început să-l ameninţe pe bătrân , în acelasi timp orbindu-l cu lumina produsa de bricheta cu led pe care o gasise în locuinţa acestuia. Deoarece bătranul nu s-a conformat, tâlharii au început să-l lovească cu bestialitate.

Într-un final au părăsit locaţia abia când au realizat ca, într-adevar, nu se mai aflau alte sume de bani în locuinta persoanei vatamate.

Victime atacate la drumul mare

Nici după acest atac, tâlharii nu au fost prinşi de Poliţie, astfel că aceştia au plănuit noi atacuri. De această dată, ziua în amiaza mare. Gheorghe Creţu, alături de alţi trei tineri din sat, a luat hotararea să sustraga bani de la cetăţenii ce se deplasau în zona lizierei de la marginea municipiului Bârlad, spre ieşirea din oraş.

”Hotărârea au luat-o după ce aceştia au consumat băuturi alcoolice la bâlciul anual organizat în municipiul Bârlad. De menţionat faptul că inculpatul Creţu Gheorghe avea asupra sa un cuţit pe care l-a sustras de pe o tarabă din cadrul bâlciului, dar pe care-l ţinea în buzunarul de la spate al pantalonilor.

Prin urmare, s-au deplasat în zona indicata unde au aşteptat aparitia victimelor” a menţionat procurorul care a instrumentat ancheta.

Prima victimă a fost un bărbat de 61 de ani, care se deplasa în zonă cu o bicicletă. Tâlharii au pus la cale un scenariu, solicitându-i bicicleta sub pretexul că vrea să prindă un bărbat care i-ar fi furat banii.

Deoarece tinerii nu i-au inspirat încredere, bărbatul a încercat să îşi continue deplasarea, moment în care a fost prins de coşul bicicletei de către unul dintre tâlhari, fapt ce a determinat dezechilibrarea victimei, care a căzut pe sol. Profitand de acest tâlharii au început să-l lovească cu pumnii şi picioarele şi au început să-l caute prin buzunare de unde i-au luat două bancnote de 10 lei, respectiv 5 lei. Apoi au luat bicicleta şi au alungat victima.

Deoarece nu erau multumiţi cu suma de bani găsită asupra primei victime, agresorii au luat hotararea să mai atace încă o persoană. După aproximativ 30 de minute, văzând că nu mai trece nimeni prin zonă au decis să plece spre Zorleni. Pe drum, au întâlnit un tânăr de 20 de ani care mergea cu bicicleta.

De aceasta data, Gheorghe Creţu a scos cuţitul şi l-a ameninţat pe biciclist că îl va omorî dacă va striga după ajutor. Profitând de starea de şoc a tânărului, atacatorii i-au luat portmoneul, în care avea 110 lei şi două carduri, l-au deposedat de bicicletă şi apoi şi-au pierdut urma.

Pentru toate aceste fapte, liderul bandei de tâlhari a primit pedeapsa cea mai mare: 4 ani şi 6 luni.

