Ce s-a decis în cazul poliţistei care i-a numit „pulifrici“ pe contribuabilii care au afirmat că-i plătesc salariul

Verificări efectuate până în prezent au urmărit să stabilească dacă în cazul de faţă se impune declanşarea cercetării prelabile. O eventuală sancţiune va fi stabilită doar după finalizarea acestei cercetări.

Procedura disciplinară vizează încălcarea articolului din statului poliţiştilor, referitor la abaterile disciplinare şi anume: ”comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei”.

Cercetarea este efectuată de un poliţist din cadrul Compartimentului Control într-un termen maxim de 60 de zile, perioadă în care poliţista cercetată îşi poate prezenta probe în apărare.

În cazul în care la finalul cercetării prelabile se va constata existenţa abaterii disciplinare, poliţista Maria Chetran riscă o sancţiune ce variază de la un avertisment scris, până la destituirea din Poliţie.

Conducerea IPJ Vaslui s-a autosesizat în acest caz, după valul de indignare stârnit în mediul online, după ce poliţista Maria Chetran a postat un mesaj pe Facebook, prin care transmitea că nimic nu o enervează mai mult ”decât pulifricii ăştia care fac afirmaţia că îmi plătesc mie salariul”.

”Că e unul prost acolo sus, nu înseamnă că sunt toţi. Să faci afirmaţia că-mi plăteşti mie salariul, tu.. contribuabilul cinstit, deja îţi arată gradul de IQ. Sub 30, ca Veorica. Şi dacă tot am în listă pulifrici din ăştia care îmi plătesc mie salariul, de ce plm (pacea liniştii mele) nu ieşiţi voi cu capul sus din lista mea de Facebook, ca să nu mă cobor eu sub nivelul de IQ 30 al Veoricai şi să vă şi nominalizez?”, a scris Maria Chetran pe Facebook.

După câteva ore, pe fondul criticilor primite, poliţista a şters mesajul şi a încercat să remedieze situaţia postând un nou mesaj prin care cerea scuze celor ce s-au simţit jigniţi.

”Întrucât mesajul anterior a fost înţeles greşit, deşi am explicat contextul, rog toţi contribuabilii să-mi accepte scuzele”, a scris Maria Chetran.

În vârstă de 39 de ani, Maria Chetran activează ca agent în cadrul Poliţiei Municipale Huşi, Secţia 4 Rurală. În paralel cu profesia de poliţist, aceasta desfăşoară o activitate intensă în mediul online prin care promovează un stil de viaţă sănătos, deţinând, potrivit afirmaţiilor făcute pe conturile de socializare, diplomă de nutriţionist.