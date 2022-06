Ce pedepse au primit femeile care au bătut un poliţist şi au făcut praf o autospecială a Poliţiei

Curtea de Apel Iaşi i-a condamnat definitiv pe Magdalena Constantin (un an şi patru luni de închisoare), Carmenica (un an şi opt luni) şi Vijai Tănase (un an şi patru luni) pentru ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, pedepsele urmând să fie executate efectiv.

Cei 10 copii ai familiei Tănase au fost preluaţi de Protecţia Copilului în perioada în care aceştia îşi vor executa pedepsele.

Totul a pornit în urma incidentului violent provocat de cei trei pe 1 septembrie 2021 în oraşul Murgeni, judeţul Vaslui. O patrulă de poliţie a încercat să oprească o maşină care circula pe strada principală din oraş, dar şoferul a ignorat semnalele regulamentare ale agenţilor şi a încercat să fugă.

Poliţiştii au plecat în urmărirea maşinii, iar la scurt timp au reuşit să o tragă pe dreapta.

Au cerut actele la control, constatând că şoferul nu avea asigurare, situaţie în care urmau să reţină certificatul de înmatriculare al autovehiculului până la intrarea în legalitate. În acel moment a început nebunia.

Din maşină au coborât două femei, care l-au luat pur şi simplu la bătaie pe poliţistul care voia să întocmească procesul verbal. Au tăbărât peste agent, lovindu-l cu genţile în cap, trăgând de el, i-au rupt hainele şi l-au trântit pe jos.

Colegul poliţistului bătut a scos un spray paralizant, cu care a încercat să le îndepărteze pe cele două agresoare. Acestea au fugit împreună cu şoferul, dar după câţiva metri s-au oprit şi au început, toţi trei, să arunce cu pietre către cei doi poliţişti, avariind serios autospeciala de poliţie. După care au fugit. Poliţiştii au chemat întăriri şi, în scurt timp, agresorii au fost prinşi.

