Ce au decis judecătorii români în cazul învăţătoarei condamnate în Italia pentru proxenetism

Judecătorii români au amânat punerea în aplicare a mandatului de arestare emis pe numele Alinei Mădălina Idriceanu, motivând că aceasta are în întreţinere un copil a cărui vârstă este mai mică de un an şi, în plus, pe numele ei există pe rolul Curţii de Apel Iaşi, un alt dosar în care are calitate de inculpată.

”Amână predarea persoanei solicitate Idriceanu Alina Mădălina către autoritatea judiciară emitentă Parchetul Republicii de pe lângă Tribunalul din Bologna, Italia, până la: - soluţionarea definitivă a dosarului nr. 1274/244/2016 aflat pe rolul Curţii de Apel Iaşi, iar în caz de condamnare cu executarea în regim de detenţie a pedepsei, până la punerea în libertate ca urmare a liberării condiţionate sau până la executarea pedepsei la termen; şi - împlinirea vârstei de 1 an de către minora Ţ. A., fiica persoanei solicitate. (...) Conform art. 109 alin. 3 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, mandatul de arestare va fi pus în executare la data încetării motivelor care au justificat amânarea predării”, se menţionează în hotărârea Curţii de Apel Iaşi.

Autorităţile italiene au declanşat o anchetă împotriva Mădălinei Idriceanu în 2015, după ce o adolescentă de 17 ani din zona Vasluiului a evadat dintr-un bordel improvizat în oraşul italian Poggio şi a povestit carabinierilor calvarul prin care a trecut. Fata a povestit c-a fost adusă în Italia de Idriceanu, care a abandonat-o într-un club de noapte, controlat de proxeneţi italieni. Adolescenta a mărturisit că a încercat să se sinucidă, în urma abuzurilor la care a fost supusă, fiind obligată să se prostitueze pentru sume cuprinse între 50 şi 100 de euro.