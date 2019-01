Cazul bizar al afaceristului al cărui abator a ars ca o torţă în a doua zi a anului. Miza celor 500.000 de lei oferiţi unui partener grec în baza unei „înţelegeri de mână“

Cauza preliminară a incendiului care a distrus construcţia ce se întindea pe 5.000 de metri pătraţi, cu toate echipamentele şi instalaţiile de producţie, precum şi aproximativ 200 de tone de carne de pui, o reprezintă un scurt circuit.

Abatorul societăţii Vanbet, din localitatea Sălcioara, judeţul Vaslui, a fost realizat prin fonduri europene, dar nu era asigurat deoarece lucrarea nu era finalizată. În timp ce pompierii susţin că la mijloc ar fi fost banal scurt circuit, omul de afaceri Fănel Bogos invocă divinitatea. El este convins că Dumnezeu l-a pedepsit pentru că ”este hapsân”.

De la un fost CAP, cumpărat în 2001 şi transformat în fermă de pui, afacerile lui Bogos s-au extins în mai multe judeţe, numărând în prezent peste 20 de ferme avicole, incubaţie, un abator, o fermă de capre şi o fabrică rspecializată pe laptele de capră.

Afaceri de 40 de milioane de euro în 2018

De profesie medic veterinar, Bogos a avut un traseu în afaceri foarte interesant, evoluţia sa din ultimii ani fiind una fulminantă. În 2018, afacerile sale au înregistrat o cifră record, de 40 de milioane de euro şi un profit net de 2,3 milioane de euro, fiind considerat unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri ai momentului din zona Moldovei.

Însă în anul în care a cunoscut cea mai mare ascensiune, Bogos a fost vizat de o serie de incidente bizare care nu au făcut decât să adâncească şi mai mult misterul în jurul său.

Trei jafuri de proporţii, trei incendii, o condamnare pentru fapte de corupţie, un împrumut uriaş acordat în condiţii neclare un om de afaceri de origine greacă, un scandal cu ouă infestate cu un insecticid, s-au succedat.

Două dintre cele trei jafuri, în urma cărora i-au fost furate 2 milioane de lei, nu au fost soluţionate, desi omul de afaceri susţine că ar fi transmis poliţiştilor cine sunt hoţii. În cazul seifului cu 1,1 milioane de lei, furat de la sediul societăţii din Sălcioara în vara anului trecut, intruşii au fost surprinşi de camerele video, însă purtau cagule. Poliţiştii din Vaslui precizează nu au deocamdată nicio persoană învinuită în acest caz.

Împrumut de 500.000 de euro, la mica înţelegere

Reporterii ”Adevărul” au descoperit că în 2018, Fănel Bogos a dat în judecată un om de afaceri de origine greacă, solicitând judecătorilor să-l oblige să-i restituie duma de 500.000 de lei. Banii ar fi reprezentat o datorie din 2015. Fănel Bogos i-ar oferit omului de afaceri Spyridon Kapopoulus suma de 500.000 de lei în baza unui acord ”de mână”.

Afaceristul grec a invocat în instanţă că nu a primit niciodată ”suma exorbitantă” şi că de fapt la mijloc ar fi o afacere între societăţile celor doi, aducând acuzaţii grav afaceristului din Vaslui. Cu toate acestea, Tribunalul Bucureşti i-a dat câştig de cauză lui Fănel Bogos.

Motivarea hotărârii redactată de judecătorii Tribunalului Bucureşti la sfârşitul anului trecut scoate la iveală detaliile detaliile acestei trazacţii bizare dar şi acuzaţiile grave ale afaceristului grec, care, de altfel, fac obiectul unei anchete penale.

”În motivare, reclamantul a arătat că ca sfârşitul lunii septembrie 2015, paratul Kapopoulus Spyridon l-a rugat in repetate rânduri sa îl ajute cu un imprumut, întrucat avea nevoie urgenta de bani, iar dobânzile practicate de instituţiile bancare erau prea mari si implicit condiţiile de creditare prea grele. În urma insistentelor dumnealui, a acceptat sa îl imprumut e cu suma de 500.000 lei. Cunoscandu-l pe pârât de ani buni si fiind si parteneri de afaceri, a avut incredere foarte mare in acesta, astfel ca nu a considerat necesar sa încheie acest contract de imprumut în forma scrisa sau, mai mult, sa îl incheie sub forma unui înscris autentic, întrucât a operat prezumţia bunei-credinte de ambele părţi.

Totuşi, in data de 24.09.2015, după ce i-a remis in integralitate suma imprumutata, fiind un împrumut consistent oferit fara dobânda, pârâtul s-a oferit sa încheie un angajament de plata, în prezenta sa si a altor doi martori, vrând astfel sa îi intareasca convingerea asupra bunei-credinte a domniei sale si a intenţiei de a-i restitui împrumutul după 1 an. In acest sens, a anexat inscrisul intitulat "Angajament de plata". Acest angajament de plata a fost semnat atât de parat, cat si de reclamnt personal şi de încă doi martori.”, se precizează în hotărârea Tribunalului Bucureşti.

Acuzaţii de înşelăciune şi şantaj

În replică, Spyridon Kapopoulus a invocat în faţa judecătorilor că între societatea pe care o reprezintă el şi cea a lui Fănel Bogos au existat relaţii comerciale, iar în 2015 afaceristul din Vaslui ar fi încercat să îl înşele. ”În realitate, suma împrumutată nu era cea menţionată în acest angajament de plata, ci o alta sumă, mult mai mica, reclamantul nefăcând niciodată dovada remiterii către pârât a acestei sume exorbitante, Cu atât mai mult cu cat dispoziţiile legale interzic efectuarea de tranzacţii in cuantum mai mare de 50.000 lei/tranzacţie între persoane fizice. Mai mult decât atât, martorii semnatari ai angajamentului de plata nici măcar nu au fost de fata la semnarea acestuia si remiterea banilor împrumutaţi”, a invocat afaceristul grec în faţa judecătorilor. Acesta a detaliat în faţa instanţei cum Fănel Bogos ar fi încercat să înşele firma ce o reprezenta.

”Pârâtul (Spyridon Kapopoulus n.r.) a arătat că între Miketi Lux SRL şi societatea administrată de reclamant, s-au încheiat contractele nr. 09/07.10.2015 si 10/08.10.2015 în urma cărora urma ca Miketi Lux SRL saăachiziţioneze de la aceasta societate o cantitate semnificativă de oua, ce urmau a fi ambalate sub EPC-uI (autorizaţia sanitar-veterinara) Societăţii VANBET SRL. Conform contractelor, marfa a fost achitată în avans, plata fiind făcută la data emiterii facturii proforme”, se arată în hotărârea Tribunalului Bucureşti.

Deşi a solicitat predarea bunurilor de nenumărate ori, la data de 22.10.2015 Miketi Lux a primit din partea reprezentanţilor societăţii lui Bogos o adresă prin care i se comunica, în esenţă, ca nu s-ar fi prezentat sa isi ridice marfa sau ca delegaţii nu ar fi reuşit sa se prezinte într-un număr suficient pentru îndeplinirea clauzelor contractuale.

”Deşi contractele nu prevedeau asigurarea transportului de către vânzător, reprezentanţii acestuia s-au oferit sa asigure si acest serviciu, fără ca acest lucru sa fi fost solicitat de către MIKETI LUX SRL. In realitate aceasta „dovada de buna-credinţa" din partea societăţii administrate de Bogos Fănel ascundea intenţia frauduloasa a acestuia care în mod special a încărcat bunurile in autovehiculele proprii, cu unicul scop de a nu o transporta către clienţii subscrisei. Astfel, deşi angajaţii MIKETI LUX SRL trimişi la centrul de ambalare au fost de fata la momentul la care se presupunea ca autovehiculul vânzătorului pleca pentru ca marfa sa fie livrata clientului MIKETI LUX SRL, in realitate, cu rea credinţă şi cu o intenţie frauduloasa marfa, a fost doar mutata din dispoziţia reclamantului la o alta ferma care aparţinea tot uneia dintre societăţile numitului Bogos Fănel”, a invocat afaceristul grec în faţa instanţei.

Urmare a acestui litigiu, a depus plângere penală împotriva lui Bogos pentru înşelăciune şi şantaj, dosarul fiind instrumentat de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Afaceristul grec, obligat să-i restituie lui Bogos 500.000 de lei

În ciuda acuzaţiile grave aduse de Spyridon Kapopoulus, judecătorii Tribunalului Bucureşti investiţi să soluţioneze cererea lui Bogos privind restituirea sumei de 500.000 de lei, s-au pronunat doar asupra aspectelor ce ţin de această speţă. Şi, având în vedere acordul semnat de cei doi, precum şi declaraţiile martorilor, angajaţi a lui Fănel Bogos, care au declarat că au fost de faţă în momentul în care afareistului din Vaslui a remis banii lui Spyridon Kapopoulus, judecătorii au dat câştig de cauză lui Bogos. Afaceristul de origine greacă a fost obligat să îi restituie 500.000 de lei, precum şi cheltuielile judiciare.

”Instanţa reţine că apărările pârâtului formulate în cuprinsul întâmpinării referitoare la relaţiile comerciale între societăţile părţilor litigante nu sunt de natură să conducă la un fapt exonerator de răspundere contractuală. Aceasta din moment ce relaţiile contractuale la care pârâtul face referire sunt, pe de o parte, ulterioare încheierii contractului de împrumut (data încheierii fiind data la care a existat acordul de voinţă al părţilor litigante şi remiterea sumei de bani împrumutate – contractul de împrumut fiind un contract real), iar, pe de altă parte, vizează entităţi distincte – respectiv persoane juridice ale căror patrimoniu nu se confundă cu cel al persoanelor fizice, părţi ale litigiului de faţă”, au invocat judecătorii Tribunalului Bucureşti.

O decizie definitivă în acest caz vor pronunţa magistraţii Curţii de Apel Bucureşti, după judecarea căii de atac exercitată de Spyridon Kapopoulus.

Mai trebuie precizat că în 2018, Fănel Bogos a fost condamnat la 2 ani şi 6 luni cu suspendare pentu corupţie, fiind acuzat că a încercat să mituiască directorul DSV Bacău, pentru a elimina un concurent de pe piaţă. Nici în acest caz, decizia nu este definitivă.