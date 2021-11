Bolnavul psihic care şi-a incendiat casa a fost găsit mort în beci. A lăsat pe drumuri trei familii afectate de focul devastator

Pompierii au făcut o descoperire şocantă după ce au reuşit să lichideze incendiul din localitatea Codăieşti, Vaslui. În beciul casei unde a pornit incendiul a fost găsit cadavrul unui bărbat.

Rudele şi cei de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Codăeşti l-au identificat ca fiind chiar proprietarul casei, un bărbat de 42 de ani cunoscut cu probleme psihice.

Nu prezenta urme de violenţă sau de arsuri pe corp. Cel mai probabil, cred vecinii, s-a ascuns în beci după izbucnirea incendiului şi a murit intoxicat cu fum. Necropsia va stabili cauza exactă a morţii.

Bărbatul a lăsat fără case trei familii. Joi seara, a făcut focul în mijlocul locuinţei sale, provocând un puternic incendiu, care s-a extins şi la locuinţele învecinate.

”Doamne, Maica Domnului ce era! Nu te vedeai om cu om! Scânteie, foc, nu ştiai ce e aici!”, a descris situaţia una dintre localnicele a cărei casă a fost mistuită de flăcări.



Femeia e încă în stare de şoc. Atât ea, cât şi sora ei au avut nevoie de asistenţă medicală după ce s-au speriat de moarte când şi-au văzut casele în flăcări.



”Noi când am ieşit afară din casă, ce am apucat să luăm, că avem o maşină în faţa uşii, şi am luat cheile, buteliile le-am scos şi n-am mai putut face nimic”, a mai spus femeia.



Ajutor pentru familiile rămase fără agoniseala de-o viaţă



Femeia e văduvă, iar în primăvară făcuse un credit pentru a-şi repara casa. Acum nu ştie nici unde va mai sta. Aceasta spune că focul a pornit de la un vecin.



”Este bolnav psihic. În seara asta, cu 5 minute înainte, l-am auzit vorbind în ogradă, înjurând: <Vă dau foc!> Nu mi-am imaginat asta! Dar n-a durat mult, a dat foc şi-a plecat”, povesteşte localnica.



”La sosirea echipajelor de intervenţie incendiul se manifesta cu violenţă în toate cele 4 locuinţe şi exista posibilitatea de a se extinde la alte 3 locuinţe”, a declarat Marius Stanciu, purtătorul de cuvânt ISU Vaslui.



Opt echipaje de pompieri au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere cu apă şi spumă, reuşind după câteva ore să lichideze incendiul. Misiunea lor a fost extrem de dificilă deoarece casele din zona unde a izbucnit incendiul sunt lipite una de alta.

Autorităţile şi comunitatea locală s-au implicat acum pentru a sprijini cele trei familii care şi-au pierdut casele în incendiul de joi seara.

