Beat şi fără permis, a omorât un pieton şi a fugit de la locul faptei. Cum a scăpat de puşcărie tânărul care a invocat că nu a simţit că a trecut cu BMW-ul peste un om

Petruţ Brăileanu (32 ani), din Bârlad, a fost trimis în judecată, fiind acuzat că în noaptea de 11 iunie 2017, în timp ce se întorcea de la discotecă, pe raza localităţii Puieşti, a accidentat mortal un bărbat de 47 de ani şi a fugit de la locul faptei. Tânărul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici nu deţinea permis de conducere. A fost identificat de poliţişti, după ce oamenii legii au urmărit înregistrările camerelor video amplasate la intrarea în municipiul Bârlad, dinspre Puieşti.

În faţa anchetatorilor şi a judecătorilor, tânărul şi-a recunoscut parţial faptele, în sensul că a admis că urcase la volanul maşinii surorii sale, deşi nu deţinea permis de conducere, iar în seara respectivă ar fi consumat bere, însă nu mai mult de un pahar. Nu a recunoscut infracţiunea de ucidere din culpă şi cea de părăsire a locului accidentului, fără incuviinţarea organelor de cercetare penală, invocând că nu a realizat că a trecut au autoturismul peste un om. S-a apărat invocând că a pus ”hurducătura” pe seama ”unei denivelări” sau ”a unui pietroi”.

Martorul cheie din dosar, pasagerul care se afla pe bancheta din dreapta, a declarat cu ocazia audierilor, că, de fapt, Brăileanu a realizat că a trecut peste un om, însă nu a dorit să se întoarcă la locul accidentului de frică.

”Fiind audiat martorul M.A., aflat în autoturismul condus de inculpat în noaptea de 10/11.06.2017, a rezultat că după momentul impactului a existat o discuţie între martor şi inculpat, acesta din urmă acceptând faptul că este posibil să fi trecut peste o persoană. La solicitarea martorului adresată inculpatului de a se întoarce la locul faptei inculpatul a refuzat motivat de faptul că nu posedă permis de conducere, se află sub influenţa alcoolului şi nu vrea să facă închisoare”, se menţionează în hotărârea judecătorilor.

Scuza ”şoferului”

Brăileanu a reuşit să convingă judecătorii să nu ar fi realizat că a trecut peste un om, invocând specificaţiile tehnice ale autoturismului, un BMW, seria 5.

”Circulam cu viteza 40 km la oră pentru că abia plecasem de pe loc, circulasem maxim 100 metri. Pe drumul pe care circulam erau neoane din 50 în 50 metri, dar în locul în care s-a întâmplat accidentul era o curbă, era un neon mai în faţă, maşina fiind joasă, scaunul lăsat pe spate, nu se vedea foarte bine în faţă. Nu faptul că nu aveam permis de conducere şi că, consumasem băuturi alcoolice, m-a determinat să nu mă întorc. Nu m-am întors pentru că nu am crezut nici măcar 10 % că denivelarea reprezenta un om, nici 10 % nu am crezut că am dat peste un om. Am gândit la un moment dat că poate am dat peste un câine. Nici la câine nu m-am gândit, era un dâmb care m-a ridicat doar puţin în sus. Nu am simţit o zdruncinătură mai mare pentru că chiar dacă maşina este joasă, iar un om culcat ar fi fost mai înalt decât limita maşinii, pentru că am trecut doar cu partea din dreapta faţă peste om. Am simţit pe toată maşina, inclusiv în spate pentru că am mers drept“, a declarat tânărul în faţa instanţei.

Deşi au admis că faptele reţinute în sarcina inculpatului sunt grave, magistraţii Judecătoriei Bârlad au apreciat că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia în regim de detenţie. Astfel, instanţa a decis condamnarea lui Petruţ Brăileanu la 3 ani de închisoare, sub supraveghere. În plus, firma de asigurare a fost obligata să achite celor doi fii a victimei câte 35.000 de lei daune morale, respectiv 17.500 lei daune morale pentru sora victimei.

Cum au motivat judecătorii pedeapsa blândă

”Instanţa constată că scopul educativ preventiv al acesteia poate fi atins şi fără executarea în regim de detenţie, simpla suspendare a executării pedepsei sub supraveghere ar fi de natură să asigure respectarea pe viitor a normelor penale de către inculpat. Instanţa se opreşte asupra acestui mod de executare a pedepsei considerând că pentru stoparea unui astfel de comportament sunt suficiente instituirea unor măsuri de supraveghere, sau impunerea unor obligaţii pentru ca inculpatul să îşi însuşească de o manieră ireproşabilă o conduită şi o perspectivă corectă faţă de normele care asigură normala desfăşurare a circulaţiei pe drumurile publice.

Având în vedere că pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului nu depăşeşte 3 ani închisoare, iar acesta nu a mai fost condamnat anterior, ţinând seama de gradul de educaţie şi de faptul că este integrat familial-social, precum şi de atitudinea procesuală avută de la momentul comiterii faptei până în prezent, instanţa apreciază că scopul pedepsei şi reinserţia socială pot fi atinse fără privarea de libertate a inculpatului, pronunţarea condamnării constituind un avertisment ce îl va determina să nu mai săvârşească infracţiuni”, se menţionează în motivarea instanţei.

Nemulţumite de sentinţă, familia victimei a contestat hotărârea, dosarul fiind înaintat Curţii de Apel Iaşi, pentru judecarea căii de atac.