Şeful Poliţiei Rutiere Vaslui, trimis în judecată de DNA. Ce acuzaţii i se aduc ofiţerului Sergiu Anton

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a ofiţerului de poliţie Sergiu Anton,sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiileobţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale, săvârşită în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată.

Ofiţerul Anton este acuzat de procurorii DNA că în perioada ianuarie 2016 - martie 2017, în calitatea de ofiţer de poliţie, a efectuat operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia sa, ce au constat în comercializarea mai multor autoturisme achiziţionate anterior, în scopul revânzării.

De asemenea, Anton este acuzat că a administrat în fapt un târg auto, amenajat în municipiul Iaşi, prin aceea că: ”a efectuat activităţi în legătură cu promovarea, organizarea şi modernizarea acestuia, a recrutat personal pentru accesul şi paza târgului, s-a ocupat de emiterea biletelor, abonamentelor şi încasarea chiriei”.

Procurorii DNA în mai acuza pe ofiţerul Anton că în data de 24 februarie 2017 a condus două autoturisme pe drumurile publice din Iaşi, deşi avea suspendat acest drept.

Fosta soţie a comisarului Anton, care ar fi administrat în acte târgul auto, a precizat că acesta este nevinovat şi că toate tranzacţiile vizate de ancheta DNA s-au făcut, de fapt, între membrii familiei.

„Este vorba despre acte de comerţ, dar toate masinile care au făcut obiectul cercetării, de fapt le-am schimbat noi, în familie. Au fost chemati martori, inclusiv artişti din Moldova cu care am avut discuţii telefonice, dar care nu aveau nicio legătură cu dosarul. Eu sper să îl scoată de sub urmărire penalã, pentru că este nevinovat. Martorii au declarat că nu s-a făcut comerţ cu maşini şi nu are nicio implicare Sergiu Anton. Un an a durat interceptarea, nu sunt probe concludente, sperăm că nu va fi trimis în judecată. Suntem divorţaţi de un an, dar am rămas într-o relaţie de prietenie”, declara Lia Anton, fosta soţie a şefului SPR Vaslui, după punerea acestuia sub acuzare.

Originară din Republica Moldova, Lia Anton conduce o televiziune în municipiul Iaşi. Sergiu Anton a activat în cadrul Poliţiei Iaşi până în 2017, când a fost transferat în cadrul Poliţiei Rutiere din cadrul IPJ Vaslui, zguduită la acea vreme de un scandal de corupţie, soldat cu trimiterea în judecată a mai multor poliţişti, printre care fostul inspector şef al IPJ Vaslui, dar şi foştii şefi ai Poliţiei Rutiere.

