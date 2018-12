Întâlnirea care i-a schimbat viaţa unui om fără picioare. „Am adunat 10 băieţi straşnici şi i-am renovat complet casa“

O întâlnire absolut întâmplătoare pe un drum de ţară i-a schimbat complet destinul unui om nevoiaş din localitatea vasluiană Puşcaşi. Cel care l-a întâlnit pe bărbat a fost Bogdan Tănasă, coordonatorul campaniei umanitare "Casa Share".

"Nea Ion.

L-am întâlnit pe stradă mergând în genunchi, sprijinit în cârje. Am oprit maşina, l-am omenit cu ceva bănuţi, am vorbit cu el şi am aflat povestea lui tristă. Am mers la el acasa, unde, un alt frate de-al lui era imobilizat la pat! El îi aducea pâine.

Casa ca un grajd, ploua înăuntru, frig, geamuri crapate samd.

Nea Ion şi-a dorit să nu mai plouă în casă şi o sobă care dă căldură.

Am adunat 10 băieţi straşnici, iar împreună cu ajutorul vostru prieteni, în 4 zile de muncă grea, prin frig şi nămeţi, i-am renovat complet casa! I-am tras curent, am adus un căruţ electric, i-am facut rampă, astfel, făcându-i viata mai uşoară.

- i-ar mai trebui nişte lemne

- ceva bănuţi la factura electrică în avans

- ceva conserve şi alimente neperisabile

Crăciun Fericit nea Ion!! Despre bunatate, bucuria de a fi mai buni, este această Sărbătore a naşterii Domnului!", a scris Bogdan Tănasă pe pagina de Facebook a proiectului Casa Share.