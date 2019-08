„Împăratul gării” din Vaslui rămâne în arest preventiv. El este acuzat că a agresat sexual două fetiţe de 7 ani

Judecătorii vasluieni au respins cererea prin care prădătorul sexual cunoscut sub porecla de „Împăratul gării” solicita să fie eliberat din arest preventiv şi pus sub control judiciar. Magistraţii au argumentat că bărbatul de 30 de ani reprezintă un pericol social, prima concluzie a expertizei psihologice din dosarul de agresiune sexuală în care acesta este inculpat fiind că individul are discernământ, chiar dacă suferă de un uşor retard mintal.

Vă reamintim că vasluianul a ajuns în arest preventiv după ce a fost acuzat de agresiune sexuală. Victime au fost două copile de numai 7 ani, vecine cu individul.

Totul s-a petrecut într-o sâmbătă seara, spre sfârşitul lunii mai, în scara unui bloc din apropierea magazinului Aurocor din zona gării. Victimele au fost ademenite cu bani şi dulciuri de către individ, care le-a pipăit în zonele intime apoi s-a făcut nevăzut.

După ce au scăpat din mâinile agresorului, copilele au mers acasă şi una dintre ele a povestit mamei sale ce s-a întâmplat. Femeia a sunat la 112 şi, în scurt timp, poliţiştii au reuşit identificarea şi reţinerea agresorului.

După 24 de ore, acesta a ajuns în fata unui judecător de drepturi şi libertăţi cu propunere de arestare preventivă. Pe numele lui a fost emis mandat pentru 30 de zile. Între timp, cele două victime minore, au ajuns în grija psihologilor pentru consiliere.

