VIDEO LIVE Zeci de locuitori din Baia de Aramă cer în stradă anularea adopţiei în cazul fetiţei luate cu mascaţii

Protestatarii au pancarte pe care se pot citi mesaje cum ar fi: „Sorina trebuie să crească în România, nu în SUA“, „Sorina ne-a unit într-o singură voce“, dar şi vuvuzele în care suflă încontinuu.

Ei cer anularea adopţiei în cazul fetiţei de 8 ani, luată cu forţa de la asistentul maternal pentru a fi dată unei familii de români din SUA. De asemenea, localnicii spun că autorităţile ar trebui să o lase pe copilă să decidă cu cine vrea să rămână.

Comentariile de pe pagina de Facebook a persoanei care a postat imagini live de la protestul spontan sunt atât pro, cât şi contra adopţiei Sorinei de către familia din SUA.

Procurorul Maria Piţurcă, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, este acuzată că a bruscat-o şi a târât-o pe jos pe fetiţa de 8 ani, aflată la familia Şărămăt, din Baia de Aramă, şi care a fost dată spre adopţie de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mehedinţi unei familii de români care trăieşte de mai mult timp în SUA.

Familia din Baia de Aramă o creşte pe Sorina de la vârsta de un an şi două luni şi a dorit să o adopte, dar cererile i-au fost refuzate. În aceste condiţii, soţii Şărămăt nu au vrut să renunţe la fata pe care o consideră propriul lor copil, susţine avocatul Victor Dumitrică.

Familia din SUA, care mai are doi copii, a obţinut prin sentinţă judecătorească definitivă adopţia fetei. Nu a apelat la un executor judecătoresc, ci a făcut plângeri penale.

Astfel, în cadrul dosarului penal, în dimineaţa zilei de vineri, 21 iunie, la casa familiei Şărămăt din Baia de Aramă au descins mai multe dube cu mascaţi, poliţişti şi procurorul de caz, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Avocatul Victor Dumitrică, de la Baroul Mehedinţi, susţine că nu a văzut în viaţa lui un asemenea mod de a de acţiona faţă de un copil. Acesta susţine că a constatat trei aspecte de nelegalitate, cele mai grave fiind modul de a se acţiona faţă de minor, dar şi că la percheziţie a fost chemat şi a participat avocatul familiei adoptive.

Pe de altă parte, procurorul Maria Piţurcă se apără şi susţine că i-a vorbit calm copilei, că nu a strâns-o de mână, şi nici nu a tras de ea, ci doar a atins-o uşor pentru că ţipa şi se târa pe jos.

“Nu am tras de copil, l-am atins uşor, nu am strâns-o de mâna, i-am vorbit calm. Am cerut să i se facă o expertiză Medico-legală pentru a clarifica acest lucru. Copilul plângea, ţipa, se târa pe jos, dar am reuşit să o iau în braţe şi s-o dau tatălui. Nimeni nu m-a ajutat”, a declarat Maria Piturca, procurorul de caz.

Magistratul spune că a mers însoţită de un psiholog, de un asistent social şi de poliţişti şi a mărturisit că a fost foarte greu pentru ea, dar că nu putea lăsa copilul acolo.

Autorităţile statului, inclusiv premierul Viorica Dăncilă, au reacţionat în acest caz, fiecare explicând situaţia în funcţie de atribuţiile pe care le au.

Astfel, poliţiştii IPJ Mehedinţi au explicat că au intervenit cu mascaţii pentru că au fost delegaţi, de către procurorul de caz, să pună în executare un mandat de percheziţie într-un dosar de lipsire de libertate, emis de Curtea de Apel Craiova.

„Percheziţia a avut loc într-o locaţie unde se afla un minor care a fost dat spre adopţie prin hortărâre judecătorească definitivă. Toate activităţile de la faţa locului au fost coordonate de procurorul de caz, numărul poliţiştilor prezenţi în acea misiune stabilindu-se după o analiză realizată anterior, care a avut în vedere inclusiv riscurile la adresa ordinii publice care pot să apară pe fondul unui impact emoţional puternic. În fapt, analiza s-a dovedit a fi corectă întrucât, într-un interval relativ scurt de timp, la faţa locului s-au adunat aproximativ 50 - 60 de persoane“, se arată în comunicatul Poliţiei Române.

Poliţiştii mai precizează că principala lor misiune a fost „asigurarea şi menţinerea unui climat de linişte în zonă“. Oamenii legii mai spun că în interiorul locuinţei au intrat 3 poliţişti care au însoţit procurorul de caz şi reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova spune că femeia de la care a fost luată fetiţa din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, nu mai avea calitatea de asistent maternal întrucât instanţa decisese definitiv ca o familie de români stabilită în SUA să o adopte pe copila de 8 ani.

Sursa citată precizează că, în acest context, familia din Baia de Aramă este cercetată într-un dosar al Parchetului Curţii de Apel Craiova pentru infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mehedinţi precizează într-un comunicat de presă că nu a fost informată despre acţiunea de astăzi de preluare a fetiţei de la Baia de Aramă şi că nu a fost solicitată prezenţa unui reprezentant al instituţiei în cadrul acestei operaţiuni.

Reprezentanţii Parchetului General au anunţat că, având în vedere aspectele semnalate de mass-media cu privire la conduita unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care ar fi bruscat o minoră cu ocazia efectuării unei percheziţii, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, vineri, efectuarea de verificări la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova privind împrejurările şi modalitatea în care procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a exercitat supravegherea cercetării penale în cauza mediatizată, inclusiv în ceea ce priveşte coordonarea activităţii de efectuare a percheziţiei domiciliare din ziua de 21 iunie 2019.

Controlul va fi făcut de către procurori din cadrul Serviciul de Îndrumare şi Control, arată sursa citată.

Aflată la Neptun, Viorica Dăncilă a spus că a cerut ca luni să aibă toate detaliile la birou pentru a vedea care este situaţia reală în cazul fetiţei din Mehedinţi. „Aş ruga pe toţi factorii politici, indiferent de partid, să nu facă o miză politică din sentimentele unui copil”, a spus premierul.

De asemenea, Viorica Dăncilă a făcut referire la viaţa personală, spunând că „înţelege foarte bine” situaţia deoarece şi ea a trecut print aşa ceva. „Eu vorbesc acum nu ca premier, nu ca lider al unui partid, vorbesc ca mamă. Şi cred că toţi ar trebui să ne gândim că suntem părinţi şi că acest lucru s-ar fi putut întâmpla cu copilul nostru. Ce am fi simţit atunci? E vorba de un copil. Cu sentimentele copilului nu trebuie să se joace nimeni”, a mai spus Dăncilă.

Premierul a adăugat că până luni fetiţa va primi consiliere psihologică şi că se aşteaptă ca şi Inspecţia Judiciară să facă o anchetă în acest caz.



