Vernisajul expoziţiei „PAN - PAN - Sincere Instrucţiuni de Siguranţă Aeriană” a artistului Augustin Radu Răzvan

„În seara aceasta avem la Palatul Culturii Teodor Costescu un invitat din Bucureşti. Are un număr destul de mare de lucrări, este o expoziţie personală. Sunt lucrări într-un stil relativ minimalist, inspirate din acele imagini simbol care apar în avioane, care ne învaţă ce să facem în situaţii critice, în cazul în care se întâmplă ceva nefericit. E un subiect inedit pentru această expoziţie, artistul este un bun colorist, are o linie foarte sigură, ceea ce dovedeşte că este talentat şi plin de expresivitate”, a spus Dan Cepeşi, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici – filiala Mehedinţi.

Despre o „aparenţă ludică, înşelătoare” în pictura lui Augustin Radu Răzvan, laureat al Galei premiilor Juventus ediţia 2014, vorbeşte şi Sorin Vidan, managerul Palatului Culturii „Teodor Costescu”:

„Este o aparenţă ludică, înşelătoare în pictura lui Răzvan, dar atunci când te apropii, constaţi că mesajul plastic este fundamentat pe transmiterea unei stări de angoasă profundă. Dacă observăm cu atenţie, în multe ipostaze obiectele sau oamenii au un final care se lichefiază. Pictorul transmite, sub aparenţele unui joc de cartografiere a unor instrucţiuni de zbor în siguranţă, nu doar un mesaj de panică umană, existenţială, de teamă în faţa neantului, a prăbuşirii în gol. Griul acesta de fundal care e la întemeierea multor dintre tablourile sale sugerează acest neant, această spaimă a pierderii, dar în aceeaşi măsură acel galben puternic sugerează acea trăire disperată a vieţii, acea bucurie pe care o resimţim în momentele de maximă seninătate”.

Despre creaţia sa artistică, artistul spune că a fost inspirat dintr-o călătorie cu avionul în China:

„În urmă cu un an am fost într-o lungă călătorie în China şi am stat vreo 16 ore în avion. Pe scaunul din faţa mea erau aceste imagini cu instrucţiunile de siguranţă şi m-am tot uitat la ele. Mi s-a părut că este o temă care poate fi dezvoltată, acele imagini care nu sunt nişte oameni, sunt simple simboluri”.