Un artist transformă rădăcinile aduse de Dunăre în adevărate opere. Cele mai recente lucrări ale sale, scoase la vânzare în scop caritabil

Rădăcinile aduse de apele Dunării la barajul de la Porţile de Fier I din cele mai îndepărtate colţuri ale Europei prind viaţă în mâinile artistului severinean, Mugurel Onofrei. Din deşeuri inutile, devin „mângâieri ale ochilor, plăceri ale privirii”.

Practic, rădăcinile sunt supuse unui proces de uscare, nu rapidă pentru că atunci lemnul ar crăpa, apoi se lucrează, li se dă o formă, se pun pe un postament dacă este cazul, iar pe unele se dă cu lac lucios ori cu lac mat, în funcţie de piesă.

Se lucrează cinci-şase zile, poate chiar şi două săptămâni pentru o singură piesă. Cea mai recentă expoziţie a artistului Mugurel Onofrei deschisă la 1 Decembrie, cu ocazia Centenarului la Castelul Artelor din Drobeta Turnu Severin, se va transforma în “Rădăcinile Speranţei”.

Expoziţia este pusă la vânzare

Marcat de moartea subită a unei colege de la hidrocentrala Porţile de Fier I, răpită nemilos de cancer la 50 de ani, dar şi în amintirea altor colegi de muncă plecaţi din această lume de aceeaşi boală necruţătoare, Mugurel Onofrei a hotărât ca toate cele 50 de lucrări ale sale să fie vândute, iar banii să ajungă la Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţe din Drobeta Turnu Severin, urmând ca salonul 415, să fie renovat în funcţie de banii strânşi.

<<„100 de ani, România” s-a transformat in „Rădăcinile Speranţei”. La finalul expoziţiei, in 15 ianuarie, ora 16:00, exponatele vor fi puse în vânzare, urmând ca banii rezultaţi să fie direcţionaţi către Secţia Oncologie a Spitalului Judeţean, iar salonul 415, să fie renovat in funcţie de donaţiile dumneavoastră. Ajutaţi ca aceste „luntrii de pe Dunăre” să se transforme in „Rădăcinile Speranţei” iar cele 50 de rădăcini ale speranţei să devină 50 de uşi deschise către speranţă si credinţă>>, spune artistul severinean, care ţine să mulţumească familiei sale pentru susţinere.