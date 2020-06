Se asfaltează drumul care duce spre Pădurea de Liliac din Ponoarele

Chiar joi, 11 iunie, pe un proiect finanţat cu fonduri europene, Primăria Ponoarele a primit un utilaj multifuncţional şi un ATV cu şase roţi, în valoare de 74.000 de euro, care vor fi foarte utile la iarnă, pentru deszăpezire.

”Am venit astăzi în comuna Ponoarele, unde am verificat lucrările de investiţii publice care se derulează aici. Am constatat că lucrările se execută în graficele agreate de autorităţile locale cu constructorii, se lucrează atât pe infrastructura rutieră şi aici mă refer la modernizările de drumuri şi uliţe săteşti, cât şi la infrastructura de apă şi canal. Sunt investiţii finanţate de Guvernul Orban, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, cât şi pe fonduri de la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Totodată am văzut că pe fonduri europene, au făcut o achiziţie utilă de utilaje specializate pentru intervenţii pe timp de iarnă pentru serviciul local pentru situaţii de urgenţă. Este o zonă cu un uriaş potenţial turistic, dar care din păcate nu este exploatat la adevărata sa valoare, aşa că orice investiţie contribuie atât la bunăstarea localnicilor, cât şi la dezvoltarea în ansamblu a zonei”, a declarat prefectul Cristinel Pavel.

Primăria comunei Ponoarele are în derulare în momentul de faţă mai multe proiecte importante, finanţate atât cu fonduri guvernamentale, cât şi fonduri atrase de la Uniunea Europeană.

”Avem în derulare un proiect finanţat prin PNDL, în valoare de 166 de miliarde lei vechi, de aducţiune a apei în cele 14 sate aparţinătoare comunei Ponoarele, pe o rază de 54 de km. Mai avem în derulare un proiect de asfaltare către Băluţa, Delureni, Brânzeni. Sunt proiecte foarte importante pentru comunitatea noastră, pentru comuna Ponoarele, pentru oamenii care ne vizitează”, explică primarul Iulian Cerbu.

Atât pentru localnici, dar şi pentru turiştii care vin în zonă, un alt proiect important vizează asfaltarea drumului care duce spre Pădurea de Liliac, cea mai mare rezervaţie botanică de acest gen din România. Lucrările au început în 13 martie 2020 şi sunt programate a fi finalizate în doi ani.

”Am primit prin PNDL suma de 28 miliarde lei vechi pentru asfaltarea DC 57A, Ponoarele - Brânzeni. Acest drum are o lungime de 3,350 km, din care pe o lungime de 1,800 km se va turna asfalt, iar ceilalţi kilometri vor fi reabilitaţi cu un covor de macadam pentru că traversează Rezervaţia Pădurea de Liliac”, a precizat viceprimarul Vasile Gheorghescu.

Un alt proiect important al autorităţilor locale este reabilitarea unui cămin cultural în satul Gheorgheşti, cu fonduri europene. Este o clădire veche, ridicată de localnici în anul 1962, care evident avea nevoie de reparaţii capitale şi modernizări.