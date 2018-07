Predare de ştafetă în Lions&Leo Club Drobeta Turnu Severin

„Astăzi are loc ceremonia de predare a mandatului la Leo Club Drobeta-Turnu Severin şi Lions Club Drobeta-Turnu Severin. Asta înseamnă că s-a încheiat un an lionistic în 30 iunie, iar la 1 iulie începe noul an leonistic în care vechii ofiţeri ai clubului, adică preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi trezorierul predau în mod simbolic însemnele Clubului următorilor ofiţeri”, a declarat Pompilia Szellner, preşedinte fondator Lions Club Drobeta-Turnu Severin şi secretar al Districtului 124 Lions România.

Conform regulamentului internaţional, la început de an lionistic, se schimbă conducerea fiecărui club pentru a da posibilitatea tuturor membrilor să se afirme.

Cu acest prilej, a fost prezentată şi activitatea în folosul comunităţii din anul lionistic 2017-2018 a celor două cluburi, care s-au înfiinţat în anul 2016 la Drobeta Turnu Severin. Severinenii au peluat, astfel, principiile Lions Clubs International (înfiinţat în 1917 de americanul Melvin Jones) şi deviza acestuia „We serve”.

„Avem diferite acţiuni prin care încercăm să strângem fonduri pentru a-i ajuta pe cei aflaţi în nevoie, fie copiii care au posibilităţi financiare precare şi care au rezultate foarte bune la învăţătură, fie familii cu diferite probleme de sănătate”, a mai spus Pompilia Szellner. S-a subliniat faptul că a fost un an cu o activitate bogată în slujba persoanelor mai puţin favorizate de soartă. De exemplu, Asociaţia Nevăzătorilor din Mehedinţi a primit un sprijin important din partea celor două cluburi.