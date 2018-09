Păţania unui român care a vrut să taie un cireş bătrân. „Funcţionarii ar trebui să fie în slujba cetăţeanului, nu să-l încurce“

Medicul veterinar Petre Semenescu, actualmente pensionar, a solicitat în luna noiembrie 2017 Ocolului Silvic Tarniţa, aşa cum cere legea, o autorizaţie de exploatare a unui număr de cinci arbori, mai exact un cireş păsăresc şi patru salcâmi, de pe proprietatea sa din comuna Şovarna.

Doi pădurari însoţiţi de un inginer de la Ocolul Silvic Tarniţa au venit la faţa locului, numai că, în loc să fie marcat cireşului medicului Semenescu, aceştia au marcat cireşul unui vecin. Câteva zile mai târziu, acesta avea să afle de la vecinul său despre greşeala făcută şi imediat a adus la cunoştinţa celor responsabili despre cele petrecute. Chiar dacă la început Petre Semenescu a primit asigurări că situaţia va fi îndreptată în scurt timp, lucrurile nu au stat însă deloc aşa.

Omul s-a trezit că reprezentanţii Ocolului Silvic Tarniţa se prevalează de faptul că acesta a semnat procesul verbal din data de 6 noiembrie 2017, unde la un moment dat se specifică faptul că el ar fi condus personalul silvic delegat la faţa locului şi că a participat la inventierea şi marcarea arborilor. Medicul susţine că a semnat într-adevăr acest proces-verbal, dar că nu i-a însoţit la terenul respectiv din motive de sănătate, fiind operat la picior. Aşa se face că de atunci nici în ruptului capului, repezentanţii Ocolului Silvic Tarniţa nu au mai vrut să dea curs solicitării sale de rectificare a greşelii făcute.

“Este un cireş păsăresc bătrân de peste 60 de ani, pe care vreau să-l tai pentru a-mi asigura lemnele de foc pentru această iarnă. Eu am fost de bună credinţă, am procedat aşa cum cere legea, am anunţat Ocolul Silvic şi am achitat suma de 120 de lei. Nu pot să înţeleg această atitudine a unor funcţionari ai statului, care ar trebui să fie în slujba cetăţeanului, care ar trebui să-I sprijine şi nicidecum să-I încurce”, a spus Petre Semenescu.