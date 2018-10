Ministerul Culturii organizează o consultare publică despre Cetatea Ada Kaleh

Consultarea Publică va avea loc miercuri, 17 octombrie, în Pavilionul expoziţional din Pădurea Crihala, în Drobeta-Turnu Severin.

Scopul consultării publice este de a identifica cele mai eficiente metode prin care patrimoniul „invizibil” poate fi valorificat cultural şi turistic.

Totodată, consultarea publică va constitui un prilej pentru a crea parteneriate în vederea realizării în anul 2019 a unui festival internaţional de artă contemporană pe această temă în Drobeta-Turnu Severin.

Evenimentul este organizat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, prin Unitatea de Management a Proiectului, în cadrul CultPlatform_21 – Creative Spaces of the 21st Century.

Proiectul CultPlatform_21 este implementat în parteneriat cu 19 organizaţii din 8 state europene şi este finanţat prin intermediul Programului Transnaţional Dunărea. Proiectul îşi propune identificarea patrimoniului ascuns de-a lungul Dunării şi valorificarea acestuia prin intermediul artei contemporane şi a noilor tehnologii.

Cetatea Ada Kaleh, ce a fost catalogată drept un paradis fiscal al României, a avut o istorie zbuciumată, datorită poziţiei sale strategice, găsindu-se mereu fie sub stăpânirea turcă, fie sub stăpânirea austriacă. După construirea Sistemului Hidroenergetic şi de Navigaţie de la Porţile de Fier I, Insula Ada-Kaleh a ajuns sub apele Dunării, iar cetatea a fost mutată pe Insula Şimian.