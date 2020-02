Microcentrala pe gaz va fi pusă în funcţiune în câteva zile. Duminică s-au făcut ultimele probe

În acest proiect pilot, iniţiat de ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu şi aprobat în luna noiembrie 2019 în Consiliul Local, sunt incluse 480 de apartamente din zona ANL din municipiul Drobeta Turnu Severin. Duminică, 23 februarie a.c., au avut loc ultimele probe, iar în cursul săptămânii viitoare Mehedinţi Gaz estimează că va pune în funcţiune microcentrala.

”Astăzi, am venit pentru probele de casă, pentru probele de funcţionare, pentru prima dată după aprobarea în luna noiembrie 2019 în Consiliul Local a acelui proiect de hotărâre privind proiectul pilot de instalare a două cazane în punctul termic ANL. Vreau să vă spun că îmi place cum arată această centrală termică - aţi văzut la televiziunile naţionale ce are Bucureştiul şi acum puteţi vedea ce are Drobeta Turnu Severin. Eu mă aştept ca la sfârşitul săptămânii viitoare când mă întorc în Severin să vedem finalizat şi în funcţiune acest proiect, oamenii în acest cartier să aibă căldură şi apă cadă. De asemenea, îmi doresc să văd că se va respecta şi preţul gigacaloriei, în jur de 240 de lei, preţ pe care operatorul şi l-a asumat în discuţiile pe care le-am avut. Până la urmă ceea ce interesează pe severineni este confortul termic (căldură, apă caldă), dar şi la un preţ corespunzător”, a declarat ministrul Virgil Popescu.

Prefectul Cristinel Pavel şi viceprimarul Daniel Cîrjan au monitorizat în această perioadă lucrările care s-au efectuat în acest punct termic. În opinia prefectului Cristinel Pavel, dacă acest proiect pilot se va dovedi a fi unul eficient poate reprezenta o soluţie viabilă pentru rezolvarea problemei încălzirii municipiului Drobeta Turnu Severin.

”Actualul sistem de termoficare al municipiului Drobeta Turnu Severin este într-o situaţie critică, generator de pierderi, ineficient tehnic şi economic. Severinenii sunt extrem de nemulţumiţi şi pe bună dreptate, facturile pe care le-au primit în luna ianuarie pentru căldură sunt foarte mari şi aşteaptă de la municipalitate o soluţie pentru perioada următoare, să asigure agentul termic la costuri rezonabile. Dacă cifrele vor arăta că este o soluţie eficientă eu cred că acest proiect ar trebui extins la nivelul întregului oraş”, a declarat prefectul Cristinel Pavel.

”Pentru mine este astăzi un moment extrem de important pentru că vedem că totul funcţionează în regulă, în parametrii normali, iar în perioada următoare când efectiv vom începe să dăm căldură şi apă caldă acestui cartier vom vedea şi preţul gigacaloriei şi toate celelalte detalii pentru ca pe viitor – şi acesta este cel mai important lucru – să putem să implementăm această soluţie de aici în întreg municipiul Drobeta Turnu Severin. Vă reamintesc că municipiul nostru de patru ani se confruntă cu această problemă acută a termoficării, iar până acum aceasta este prima şi singura soluţie concretă care presupune rezolvarea problemei temoficării pe 10-20 de ani de acum încolo”, a precizat, la rândul său, viceprimarul Daniel Cîrjan.

Microcentrala pe gaz ar fi trebuit pusă în funcţiune în prima parte a lunii ianuarie a.c., dar Mehedinţi Gaz nu a putut respecta termenul asumat din cauza avizului de mediu, a cărui eliberare a necesitat o perioadă mai lungă de timp decât s-a crezut iniţial.