Fotografiile excepţionale ale unui român, apreciate la concursuri internaţionale

Ca fotograf amator, Narcis Mursă (50 de ani) este poziţionat printre finalişti, cu menţiuni deosebite de la "Black @ White Spider Awards" The International Award Honoring Black & White Photography (SUA) (https://www.thespiderawards.com/) jurizat de cei mai respectabili fotografi.

La acest concurs, în anul 2017, s-a situat printre finalişti, unde a primit dublă nominalizare la ediţia a-XII-a: o nominalizare la fotografia "Sometimes" secţiunea Silhouette - nominalizată cu "Honorable Mention" şi o nominalizare la fotografia "The Curse of Shadow”" secţiunea "Fine Art".

Ambele fotografii au fost realizate în staţiunea Băile Herculane.

Tot în 2017, la concursul internaţional de fotografie color ”International Color Awards (SUA) – ediţia a XI-a a primit dublă nominalizare. (https://www.colorawards.com/). S-a situat din nou printre finalişti cu:

nominalizarea fotografiei "Lights" la secţiunea "Silhouette" (Parcul Rozelor-Severin) şi nominalizarea fotografiei "Return of the Spirit" secţiunea "Arhitectură" (conacul Malovăţ). O fotografie a fost selectată şi inclusă în galeria foto internaţională "One Eyeland" din India (https://oneeyeland.com/).

În acelaşi an, la "Premiul Internaţional - 35 AWARDS (Rusia) a fost inclus în "Topul 100 celor mai bune fotografii - top 100 de mari fotografi" (https://2018.35awards.com/), unde numărul de participanţi a fost de 103.069, din 106 de ţări. Fotografia menţionată a fost realizată la Şiroca, un sat din Mehedinţi, reprezentând o casă părăsită.

În 2018 la concursul international din Rusia 35 Awards – a fost recompensat cu o diplomă la secţiunea ”Nature”, fotografia reprezentând un fluture (fotografie făcută lângă Dunăre la Drobeta Turnu Severin)

O pasiune veche

Pasiunea pentru fotografie o are de când se ştie. Părinţii l-au încurajat şi la 14 ani i-au cumpărat primul aparat de fotografiat, un Smena. A fost cel mai frumos dar pe care putea să-l primească la acea vreme. Apoi, la 18 ani, şi-a cumpărat singur un aparat pe film, după care au urmat tot felul de aparate digitale. Deşi fotografiile sale s-au clasat pe primele locuri la concursuri prestigioase din lume şi ai crede că au fost realizate cu aparate de fotografiat sofististicate, lucrurile nu stau deloc aşa. Narcis Mursă nu foloseşte aparate profesionale, ci aparate foto DSLR de nivel mediu.

“Eu folosesc aparate de începător, DSLR-uri de nivel mediu. Din experienţă am văzut că mai mult face fotograful decât aparatul. Sunt deţinători de aparate foarte scumpe şi doar atât. Am văzut un japonez care luase premiul I la un concurs important cu un aparat de 15 milioane de lei vechi, dar fotografiile lui erau extraordinare. Contează povestea din fotografie şi fotograful şi subiectul”, spune Narcis.

Zona montană, sursă de inspiraţie

Fotograful mehedinţean este pasionat de drumeţii şi în plimbările sale cu bicicleta prin judeţ ia adesea şi aparatul de fotografiat cu el. Multe din fotografiile sale sunt realizate în zona montană a Mehedinţiului, de altfel extrem de spectaculoasă, dar prea puţin cunoscută de turişti.

“Eu nu sunt centrat pe un anumit tip de fotografie. Încerc să găsesc ceva nou în diferite locuri, dar nu că o fac intenţionat, aşa simt în acel moment. De multe ori am găsit ceva din mine în locurile acelea. Caut de obicei zonele montane că acolo găsesc locuri pierdute, case părăsite, ruine. Nu ştiu îmi inspiră ceva singurătatea lor”, spune Narcis.

Despre fotografia de peisaj spune că nu este deloc uşor de realizat: “Fotografia de peisaj este discutabilă. Nu ştii niciodată ce te aşteaptă. Jos e soare, frumos şi când ajungi în culme nu se mai vede nimic. E chestie şi de noroc. Poţi să prinzi fotografii foarte bune în locuri în care nici nu te aştepţi”.

Narcis a postat în urmă cu cinci ani primele sale fotografii pe câteva site-uri româneşti, dar această experienţă i-a lăsat un gust amar.

“Nu ştiu poate sunt eu prea sensibil, dar nu mi-au plăcut discuţiile, nimic stimulativ. Să vezi un <<bravo>>, <<uite mi-a plăcut>>, nicidecum, numai înjurături şi atunci am zis că ies. Am căutat alte site-uri străine şi am constatat că sunt foarte decente. Acolo nu am văzut niciodată un comentariu inadecvat, dacă nu îi place nu îţi dă niciun feedback la poză”, povesteşte Narcis.

Cum a început totul

La îndemnul unui prieten din Orşova, tot pasionat de fotografie, Narcis a hotărât în 2017 să participe la primul concurs internaţional, Spider Wards – ediţia XI-a. Şi rezultatele nu au întârziat să apară.

“Primul gând a fost ce să caut eu acolo, cu greii aceia, care au aparate profesioniste. Dar într-o zi am zis <<hai totuşi să încerc>>. Şi a fost prima mea lovitură, cu o fotografie făcută la Băile Herculane. În Cupola de la Herculane m-am aşezat lângă un gard, am pus trepiedul şi am făcut o fotiografie cu mine direct alb-negru din aparat”, îşi aminteşte Narcis Mursă.

Aşteptarea a fost grea, dar vestea cea mare a venit într-un final. Mehedinţeanul Narcis Mursă avea să afle că fotografiile sale sunt printre cele mai bune din lume: “Într-o dimineaţă a sunat telefonul, era prietenul meu care mă sunase să mă felicite. M-a anunţat că sunt printre finalişti. Când am deschis email-ul, am văzut că primisem un email în care îmi spuneau <<Congratulation>>. Nu îmi venea să cred, asta a fost prima mea reuşită”.

