EXCLUSIV Imagini rare din tinereţea lui Iosif Constantin Drăgan. Miliardarul a rămas în istorie pentru finanţarea statuii celebre a lui Decebal din Clisura Dunării

Fotografiile cu Iosif Constantin Drăgan sunt realizate la Roma şi îl surprind pe miliardarul român în anii tinereţii sale. Fac parte din colecţia personală a doamnei Daciela Rotaru Mîţu, din Drobeta Turnu Severin.



Îmbrăcat elegant, în unele fotografii apare singur, în unele alături de amici, în preajma celor mai importante obiective turistice din capitala Italiei.



Se ştie că, după absolvirea serviciului militar, ca artilerist, Institutul Italian de Cultură i-a acordat, în anul 1940, o bursă de studiu, în Italia. După a terminat a doua facultate, la Universitatea din Roma, unde a studiat ştiinţe politice şi economie, Drăgan şi-a dat doctoratul în jurisprudenţă, tot la Roma.

Mehedinţiul îi datorează miliardarului român popularitatea de care se bucură în prezent Clisura Dunării. În timp ce autorităţile judeţene nu au făcut nimic pentru a ridica această zonă, Iosif Constantin Drăgan a finanţat începând cu anul 1994 lucrările pentru ridicarea Statuii lui Decebal de la Mraconia, care figurează într-un top 5 cu cele mai spectaculoase statui din lume şi este punctul de atracţie al turiştilor care vin în Clisură în număr tot mai mare în ultimii ani.

Practic, datorită viziunii sale, Chipul lui Decebal, aduce un plus valoare acestei zone, care este în momentul de faţă unul din cele mai vizitate locuri din sud-vestul României.

„Forma aceasta actuală de stâncă a apărut o dată cu ideea omului de afaceri Iosif Constantin Drăgan, un bun istoric al părţilor noastre care a dorit ca în urma sa să rămână ceva, să rămână un vestigiu, să ne aducă aminte de strămoşii noştri, de legăturile noastre, de patria noastră şi ţelurile noastre viitoare. Ideea probabil i-a apărut în minte o dată cu studierea arhivelor istoriei şi a documentelor. A pus-o în practică începând cu anul 1990, când venind în zonă a recunoscut în această stâncă un vestigiu, care a crescut zona”,

a spus Alin Dejan Subţire, preot în Dubova şi un antreprenor recunoscut în turismul local.

„A vrut un rege cu o faţă europeană”

Executarea acestei lucrări s-a desfăşurat sub conducerea sculptorului orşovean Florin Cotarcea, ea realizându-se în ciuda pericolului reprezentat de înălţimi, căldură şi vipere.

“În 1994 am fost angajat să mă ocup de partea artistică a lucrării. S-au făcut mai multe machete până când profesorului i-a plăcut una dintre ele. A vrut un rege cu o faţă europeană. Până la urmă am scos o machetă care i-a plăcut şi au început lucrările la stâncă, care au durat 10 ani. În 2004 acestea s-au oprit în momentul în care, cred eu, profesorul s-a îmbolnăvit. Au lucrat 12 alpinişti împreună cu mine în două ture de câte şase ore şi lucram cam şapte luni pe an. Lucrarea este cea mai mare din Europa şi chiar mai mare decât Rushmore din Statele Unite. Are 42 de metri cu tot cu cuşmă şi e pusă pe o stâncă de 128 de metri de la baza apei”, ne-a spus sculptorul Florin Cotarcea.

Iosif Constantin Drăgan s-a aflat pe primul loc în Top 300 millionari români în anii 2002, 2003, 2004 şi 2006, având afaceri în domenii precum distribuţie de produse petroliere, edituri, imobiliare şi transporturi. În 2006, averea i-a fost estimată la 1,3-1,6 miliarde de dolari. Drăgan a murit în august 2008, la vârsta de 91 de ani.