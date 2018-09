Din dragoste pentru sport, la Orşova se joacă handbal

Şi acest lucru se întâmplă datorită a peste 100 de foşti handbalişti de performanţă inimoşi care de peste opt ani se întâlnesc într-o competiţie internaţională în diferite oraşe din sud-vestul României pentru a aduce un omagiu fostului antrenor de handbal Ion Cernescu.

Sâmbătă, 15.09.2018, începând cu ora 10.00, în municipiul Orşova peste 100 de foşti handbalişti profesionişti participă la o inedită competiţie de handbal masculin destinată echipelor de Old S Boys în memoria fostului antrenor de handbal Ion Cernescu. Ajunsă la cea de-a-8-a ediţie, competiţia aliniază la start echipele de old s boy H.C. Hamburg, H.C. Kladovo, H.C. Jimbolia, H.C. Hunedoara, H.C. Drobeta Turnu Severin si echipa gazdă, H.C.Orşova. De fapt este o competiţie între foşti handbalişti români şi handbalişti din diaspora sârbă, majoritatea descendenţi din Valea Timokului. An de an, fiecare din echipele participante sunt gazde si organizează o astfel de competiţie. Festivitatea de deschidere a competiţiei va avea loc între orele 10.00-10.30 în Sala de Sport a Şcolii Generale Petre Dumitriu, locaţie în care se va desfăşura de altfel şi competiţia propriu zisă de handbal. Cele 6 echipe se vor repartiza în două grupe valorice. Acestea vor juca între ele, apoi echipele clasate pe locul 1 în grupele valorice între ele, echipele clasate pe locul 2 între ele şi echipele clasate pe locul 3 între ele.

Participanţii la această competiţie sunt convinşi că sportul este foarte important indiferent de vârstă şi consideră că acest tribut adus handbalului trebuie să constituie un exemplu pentru generaţia mai tânără. Deşi sunt convinşi că timpul performanţei a trecut, important este că între sportivi s-a creeat o legătura de prietenie extraordinară. Totul din dragoste pentru handbal. Un exemplu îl constituie echipa din Hamburg care parcurge 1850 de kilometri pentru a participa la acest turneu. O parte din jucătorii echipei Jimbolia sunt români stabiliti la Karls-Baden în Germania si în fiecare an parcurg 1500 de kilometri pt a fi alături de noi. Pentru toţi jucătorii prea putin contează clasamentul. Important este spiritul de fair-play.

Dar cine a fost Ion Cernescu ? Profesor- antrenor de handbal de numele căruia sa leagă mişcarea sportivă din Orşova.... atunci când sportul era apreciat în municipiul Orşova. A pregătit si a antrenat multe generaţii de copii care visau să ajungă celebrii datorită acestui sport bărbătesc. Sub lozinca "nu există nu pot, nu exista nu vreau" i-a învăţat pe mulţi dintre sportivii pe care i-a antrenat sa aibă încredere în colegul de echipă, să-şi respecte adversarul, sa-şi dorească să fie învingători, să recunoască când adversarul este mai bun şi a câştigat meciul pe teren deoarece în viaţa de zi cu zi, câştigă sportul.

Profesorul Cernescu a fost un exemplu mobilizator pt multe generaţii. De altfel cel mai bun produs al handbalului orşovean şi al muncii de o viaţă a profesorului Cernescu este Alexandru Folker, triplu campion olimpic şi mondial cel care în perioada sa de glorie a creeat o adevarată emulaţie printre handbaliştii participanţii la competiţia care se va desfăşura în aceste zile.