Demisii în bloc la Pro România Mehedinţi. Fostul coordonator al filialei: „Partidul se transformă într-un PSD mai mic“

Stroescu spune că a luat decizia de a renunţat la calitatea de membru al Pro România după ce, în rândurile partidului, a fost primit recent şi desemnat să conducă filiala Adrian Duicu, fostul preşedinte al PSD Mehedinţi.

„Asistăm în aceste zile la transformarea Pro România într-un PSD mai mic, o anexă a acestui partid. Cooptarea în rândurile formaţiunii politice a foştilor baroni locali ai PSD-ului nu face decât să conducă automat la îndepărtarea membrilor oneşti şi demni ai partidului, căci Pro România s-a îndepărtat de la obiectivele declarate ale unei construcţii politice noi”, îşi motivează demisia Cornel Stroescu.

El mai spune că alţi 600 de membri au ales să părăsească partidul din acelaşi motiv:

„Nu am cerut nimănui să mă urmeze şi să îşi prezinte demisia, dar echipa pe care am avut-o alături a demonstrat că împărtăşeşte aceleaşi principii ca şi mine, iar în acest moment s-au înregistrat peste 600 de demisii ale membrilor Pro România din Mehedinţi. Am refuzat să fim refugii pentru traseiştii politici aflaţi în căutarea unui nou loc călduţ în Parlamentul României. Locul lor, nu mai este acolo”.

Cornel Stroescu este unul dintre cei mai de succes fermieri din Mehedinţi.

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Mehedinţi, Adrian Duicu, a fost condamnat în decembrie 2017 în primă instanţă la un an şi şase luni închisoare cu suspendare, într-un dosar de corupţie.

Mai exact, Adrian Duicu a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 12 lit.b din Legea nr.78/2000 - "folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii".

Judecătorii au dispus un termen de supraveghere de doi ani, timp în care Duicu nu are voie să părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei, şi trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe durata a 60 de zile în cadrul Primăriei Municipiului Orşova.

Acesta a contestat decizia, apelul fiind judecat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, următorul termen fiind programat pentru 16 aprilie.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: