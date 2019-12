Dascăl mehedinţean, bursier Fulbright, mesaj emoţionant de Ziua Naţională: „Au fost unii care te-au jignit. Te-am apărat cum îşi apără leoaica puii. Pentru că te-am iubit“

Nadina Nicolici, profesor de limba engleză la un liceu din Drobeta Turnu Severin, este unul din dascălii de excepţie ai judeţului Mehedinţi.

În 2017, a fost selectată alături de alţi trei profesori din lume să susţină patru conferinţe la Universitatea din Illinois, unde a prezentat un studiu comparativ dintre istoria României şi cea a Statelor Unite ale Americii, dar a vorbit şi despre sistemul de educaţie din România. Discursul dascălului român i-a captivat şi profesorii americani au ţinut să-i spună că multe din ideile împărtăşite acestora le vor pune în practică în şcolile unde predau.

Un proiect coordonat de Nadina a devenit model de bune practici democratice în şcolile din Europa în cadrul unei campanii pe care Consiliul Europei împreună cu Centrul European Wergeland o derulează de la începutul acestui an. Este vorba de Campania “Free to Speak, Safe to Learn”, Democratic Schools for All. Recent, s-a întors din SUA unde a stat două luni ca bursier Fulbright - Teaching Excellence and Achievement.

Astăzi, de Ziua Naţională, Nadina Nicolici, a scris pe contul său de Facebook, următoarele:

”E ziua ta. Nu a fost întotdeauna azi, dar acum e ziua ta.

Te-am iubit de când te ştiu. Aşa mă învăţaseră la şcoală. Să te iubesc. Şi atât. Ţi-am purtat cu onoare costumul de Şoim al patriei.

Ţi-am onorat cravata de Pionier. Pentru că aşa spuneau ei, oamenii cei mari, că trebuie să fac. I-am ascultat şi nu am pus întrebări (nu ştiam pe vremea aceea nimic despre gândirea critică).

Când a început să bată vântul libertăţii, doar vigilenţa celor de lângă mine m-a oprit să nu ies la luptă pentru tine. Ce conta viaţa mea? Erai mai importantă decât ea. Pentru că te-am iubit...

Te-am iubit în fiecare zi.

Am mers la vot de fiecare dată. Pentru că te-am iubit...

Ţi-am învăţat şi ţi-am vorbit şi scris limba corect, nu am batjocorit-o. Pentru că te-am iubit...

M-am simţit datoare să îţi dau înapoi din ceea ce mi-ai oferit fără să cer. Ţi-am dat înzecit. Pentru că te-am iubit.

Am plâns cu lacrimi fierbinţi când au vrut să te îngenuncheze. Pentru că te-am iubit.

Ţi-am învăţat şi ţi-am cântat imnul, chiar dacă nu a fost mereu acelaşi. Pentru că te-am respectat şi te-am iubit.

Pentru tine am ieşit în stradă. Nu mi-a păsat că îmi era prea frig sau prea cald, că m-au înjurat, că m-au înjosit, că m-au jignit. Aşa am simţit că trebuie să fac. Pentru că te-am iubit.

Ţi-am dus cu onoare numele pe unde m-au purtat paşii prin lume. Când l-am rostit pe al tău am făcut-o cu demnitate şi am ţinut fruntea sus. Au fost unii care te-au jignit. Te-am apărat cum îşi apără leoaica puii. Pentru că te-am iubit.

Mereu am revenit acasă, adică la tine... pentru că te-am iubit şi am avut încredere că va fi aşa cum visam eu să fie.

Dar am obosit...

E ziua ta. La mulţi ani! Chiar dacă am obosit...”

Cine este Nadina Nicolici

Nadina Nicolici (44 de ani) este profesor din anul 2000 la Colegiul Tehnic „Lorin Sălăgean“ din Drobeta-Turnu Severin, specializarea limba şi literatura franceză / limba şi literatura engleză. A coordonat şi a participat cu elevii în peste 175 de proiecte internaţionale, care au avut ca parteneri şcoli europene sau de pe alte continente (SUA, Brazilia, Ghana, Iran), în proiecte Comenius (2006-2009 şi 2012), ePals, eTwinning, campanii de voluntariat cu impact la nivel mondial („Paper Cranes for Japan“, „Paper Beads for Water“, „Literacy Challenge“, „Flowers for Nepal“), proiecte axate pe protecţia mediului în colaborare cu World Wide Fund for Nature (WWF) Austria şi WWF România, proiecte POSDRU. A primit de-a lungul anilor următoarele distincţii: profesorul anului în învăţământ preuniversitar, în cadrul Galei Premiilor în Educaţie (2009), „ePals Teacher Ambassador“ (2010), „Mentor eTwinning pentru România“ (2011), „ePals Exemplary Teacher Award“ (2011).