Cum a reuşit un proiect educaţional românesc să devină în Uniunea Europeană model de bune practici democratice în şcoli

Colegiul Tehnic Lorin Sălăgean din Drobeta Turnu Severin este singura şcoală din România care a reuşit performanţa alături de alte 10 şcoli din Uniunea Europeană să fie selecţionat din 2.324 de unităţi şcolare care s-au înscris în competiţia lansată anul trecut de Consiliul Europei împreună cu Centrul European Wergeland. A fost un concurs de proiecte, iar cel din România a fost coordonat de un dascăl de excepţie, profesoara de limba engleză Nadina Nicolici.

Concret, şcolile care au ales să se înscrie în acest concurs trebuiau să prezinte o iniţiativă sau un proiect pe care l-au implementat şi care să aibă ca temă practici democratice în şcoli. Invitaţia organizatorilor a fost transmisă în luna mai 2018 şi s-au primit în total 2.324 de candidaturi, dintre care au fost selectate pentru conferinţa de lansare a campaniei “Free to Speak, Safe to Learn”, Democratic Schools for All 11 şcoli din Europa (România, Albania, Croaţia, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Muntenegru, Serbia şi Ucraina).

Ce a presupus proiectul românesc

Din România a fost selecţionat un proiect pe care Colegiul Tehnic Lorin Sălăgean l-a organizat în anul şcolar trecut, “Nouă ne pasă de tine”. Grupul ţintă a fost format din 25 de elevi ai liceului, cu vârste între 15 şi 18 ani, care erau în risc de abandon şcolar, proveneau din familii dezorganizate şi care vedeau şcoala ca pe o obligaţie sau ca pe un duşman.

“Timp de un an, am organizat pentru ei diferite activităţi, care au inclus vizite în oraş, descoperirea istoriei locale, dezbateri în cadrul şcolii, mese rotunde. De asemenea, am avut ore suplimentare la materiile unde aveau probleme, cu ajutor din partea colegilor. Fiind profesorul lor am ştiut cu exactitate unde şi ce problem au. Au lucrat în echipă cu un elev mai bun pentru că am văzut că, în momentul în care elevul respectiv e ajutat de un coleg de-al lui, e mult mai deschis să înveţe şi poate cu exactitate să spună ce nu ştie”, spune profesoara de limba engleză Nadina Nicolici, coordonatorul proiectului.

Tema principală a fost excluderea socială şi incluziunea, o problemă întâlnită şi în Colegiul Tehnic Lorin Sălăgean. Această realitate tot mai frecventă în şcolile din întreaga lume implică excluderea din grup, izolarea socială, ameninţarea cu violenţa fizică, umilirea, distrugerea bunurilor personale, interdicţia de a vorbi cu un alt coleg sau denigrarea.

“În cadrul proiectului, elevii au organizat o miniscenetă de teatru, care a avut ca temă realitatea de la ei din şcoală, realitate care de multe ori există, însă este ignorată. Unul dintre elevi a jucat rolul unui membru al comunităţii rrome, fiind exclus total de către ceilalţi. Am vrut să lucrez cu ei astfel încât ei să descopere singuri ce înseamnă excludere socială, nu doar să li se predea nişte termeni şi nişte definiţii pe care să le ţină minte”, mai spune Nadina Nicolici. În urma acestui proiect, elevii participanţi nu au abandonat şcoala, s-a redus absenteismul şcolar şi o parte din ei au promovat examenul de bacalaureat.

Campania a debutat la începutul anului

Conferinţa de lansare a campaniei coordonată de Consiliul Europei şi de Centrul European Vergheland a avut loc la jumătatea lunii noiembrie 2018 la Oslo (Norvegia) şi pe lângă reprezentanţii celor 11 şcoli selectate au fost invitaţi reprezentanţi ai ministerelor educaţiei naţionale din toate statele membre al UE.

Prezentările au fost împărţite pe secţiuni, iar panelul în timpul căruia Nadina Nicolici a făcut prezentarea, alături de alţi doi profesori din Irlanda şi din Germania, a avut ca tematică starea de bine în cadrul şcolilor.

Campania “Free to Speak, Safe to Learn”, Democratic Schools for All a debutat oficial la 1 ianuarie 2019, iar şcolile se pot înscrie cu alte proiecte, cu alte iniţiative. De altfel, profesoara Nadina Nicolici intenţionează să mai depună un proiect care să abordeze ca temă lupta împotriva ştirilor false şi a propagandei.

Cine este Nadina Nicolici

Nadina Nicolici (44 de ani) este profesor din anul 2000 la Colegiul Tehnic „Lorin Sălăgean“ din Drobeta-Turnu Severin, specializarea limba şi literatura franceză / limba şi literatura engleză. A coordonat şi a participat cu elevii în peste 175 de proiecte internaţionale, care au avut ca parteneri şcoli europene sau de pe alte continente (SUA, Brazilia, Ghana, Iran), în proiecte Comenius (2006-2009 şi 2012), ePals, eTwinning, campanii de voluntariat cu impact la nivel mondial („Paper Cranes for Japan“, „Paper Beads for Water“, „Literacy Challenge“, „Flowers for Nepal“), proiecte axate pe protecţia mediului în colaborare cu World Wide Fund for Nature (WWF) Austria şi WWF România, proiecte POSDRU. A primit de-a lungul anilor următoarele distincţii: profesorul anului în învăţământ preuniversitar, în cadrul Galei Premiilor în Educaţie (2009), „ePals Teacher Ambassador“ (2010), „Mentor eTwinning pentru România“ (2011), „ePals Exemplary Teacher Award“ (2011). În 2017, a fost selectată alături de alţi trei profesori din lume să susţină patru conferinţe la Universitatea din Illinois, unde a prezentat un studiu comparativ dintre istoria României şi cea a Statelor Unite ale Americii, dar a vorbit şi despre sistemul de educaţie din România. Discursul dascălului român i-a captivat şi profesorii americani au ţinut să-i spună că multe din ideile împărtăşite acestora le vor pune în practică în şcolile unde predau.

