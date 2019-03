Cum funcţionează atelierul de scrisologie din Mehedinţi, proiect unic în România. „Le arătăm o altă lume, absolut fascinantă“

Scrisul de mână a pierdut de multă vreme teren în faţa tastaturilor şi ecranelor tactile. Ba chiar ajungem să ne întrebăm de ce se mai învaţă scrisul de mână în clasele primare, de ce nu este o materie opţională. În plus, numărul celor care scriu cu un instrument clasic, cum este stiloul, a scăzut dramatic, iar unii tineri nu au văzut decât în fotografii o călimară. În timp, scrisul a devenit tot mai facil, iar oamenii au uitat că este o artă şi un instrument de comunicare profundă.

Palatul Culturii „Teodor Costescu“ şi Cercetaşii României – filiala Mehedinţi încearcă un demers de restituire culturală, demarând în acest sens un curs gratuit pe care l-au numit foarte sugestiv „Atelier de scrisologie“. Este, mai exact, un curs de caligrafie, care îi iniţiază pe cei interesaţi în tainele unei îndeletniciri pe care tot mai puţini o cunosc: scrierea de mână cu toc, peniţă, cerneală, dar mai ales cu răbdare şi emoţie.

„ÎNVĂŢĂM ŞI SCRIERE CREATIVĂ“

„Noi ne-am gândit să-i chemăm pe tineri şi să le arătăm că mai există şi altceva în afară de computer, de telefon. Practic, nu predăm nişte cursuri clasice, noi îi invităm să le arătăm o altă lume, absolut fascinantă, a scrisului de mână, a scrisului cu peniţa, cu băţul, cu pana“, explică regizorul Valentin Vasilescu de la Palatul Culturii „Teodor Costescu“ din Drobeta Turnu Severin.

Daniela Borontiş (foto stânga)

La aceste cursuri de caligrafie şi scriere creativă, cercetaşii au răspuns cu mare entuziasm. Daniela Borontiş, preşedinta Asociaţiei Cercetaşii României din Drobeta Turnu Severin, consideră că scrisul îi poate ajuta pe tineri în dezvoltarea personală şi emoţională:

„Mi se pare foarte important să dezvoltăm creativitatea tinerilor şi, vorbind cu domnul Vasilescu, am fost de acord să iniţiem împreună aceste întâlniri în cadrul «Atelierului de Scrisologie», în care învăţăm despre caligrafie pe de o parte şi scriere creativă pe de altă parte“.

„SCRISUL VORBEŞTE

DESPRE PERSONALITATE“

Primii cursanţi ai atelierului sunt membrii Asociaţiei Cercetaşilor, însă organizatorii îi aşteaptă pe toţi cei care doresc să înveţe să scrie frumos, indiferent de vârstă.

„Ne-am gândit că acest curs poate ajuta pe oricine, pentru că are legătură cu mintea, cu sufletul. Orice fel de gest pe lumea asta, mai ales gesturile noastre, ale oamenilor, vorbesc despre interiorul omului. Mâna face legătură cu creierul şi prin mână scrisul vorbeşte despre om, despre personalitatea sa. Cursul de scrisologie este deschis, aşadar, oricui, indiferent de vârstă, că are 14 ani sau 140 de ani, asta nu contează“, precizează Valentin Vasilescu.

Primele lecţii au avut deja loc, iar copiii s-au arătat foarte interesaţi. Pe parcursul orelor, cursanţii vor descoperi frumuseţea fiecărei linii, vor fi atenţi la viteza de scriere ori la presiunea asupra peniţei, direcţia liniei şi relaţia dintre litere.

„Le-am spus de ce este important scrisul de mână: pentru că, în curând, copiii nu vor mai şti să scrie cu mâna. Şi i-am întrebat: «Ce s-ar întâmpla, copii, dacă în oraşul nostru s-ar opri curentul două luni?». O fetiţă a ridicat mâna. Zice: «Am pleca la Craiova». M-am blocat. De ce la Craiova? «Acolo o avem pe mătuşa noastră şi ne primeşte ea»“, povesteşte Valentin Vasilescu.

SCRISUL TRĂDEAZĂ EMOŢIILE

De ce este mai clar şi mai elocvent scrisul de mână, prin comparaţie cu redactarea unui text pe calculator? Ei bine, atunci când scriem de mână nu ne putem masca emoţiile. Aşadar, întotdeauna un text scris cu stiloul sau cu pixul pe hârtie va ascunde şi un mesaj subliminal. De exemplu, o pagină de jurnal poate să ne spună nu doar ce am făcut în ziua respectivă, ceea ce am vrut să ne amintim peste ani, ci şi cum ne simţeam în momentul în care am redactat textul: dacă eram trişti sau veseli, nervoşi sau relaxaţi.



În plus, redactarea de mână a emoţiilor de zi cu zi este o unealtă recunoscută a psihoterapiei în caz de stres, de exemplu.

VOR SĂ SCRIE MAI FRUMOS, PENTRU NOTE MAI BUNE

LA ŞCOALĂ

O bună parte dintre cursanţii care au fost prezenţi la primele lecţii ale „Atelierului de scrisologie“ au venit pentru că îşi doresc să scrie mai frumos la viitoarele examene. O lucrare scrisă frumos întotdeauna face impresie bună, pe când un scris urât poate fi sancţionat de profesorul corector cu o notă mai mică.

„Vreau să învăţ să scriu mai frumos pentru că mi se spune că nu se înţelege fiecare cuvânt pe care îl scriu. Şi de aceea am zis să-mi îmbunătăţesc scrisul, să mă pregătesc pentru Bacalaureat“, îşi explică prezenţa la curs Daniela Michescu (16 ani), elevă în clasa a X-a.

„Prietenele mele îmi spun că scriu cam urât uneori, dar am venit la acest curs şi pentru că vreau să cunosc oameni frumoşi“, spune şi Aida Gheorghiceanu (16 ani).

„Cred că o să mă ajute pe mai departe să am un scris mai special. Scriu destul de OK, dar vreau să fie mai interesant“, detaliază Roberta Calinciuc (15 ani), elevă în clasa a IX-a motivul pentru care frecventează acest curs.

Întrebat cum vede viitorul scrisului de mână, într-o societate unde există o tendinţă tot mai puternică de a utiliza gadget-urile şi tehnologiile de ultimă generaţie, regizorul severinean este convins că scrisul nu va dispărea niciodată. În opinia sa, sunt foarte mulţi oameni care încă apreciază o scrisoare de dragoste scrisă cu mâna pe o hârtie atent aleasă, care încă iubesc mirosul de cerneală: „Eu cred că principala deosebire între noi şi celelalte fiinţe de pe planetă este scrisul, care vine din nevoia de a conserva informaţia şi din cunoaşterea timpului. Scrisul ne arată că trece timpul, ne pune într-o legătură directă cu această temporalitate“.

