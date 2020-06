Cum a ajuns un român dirijorul unei filarmonici din Florida. „În America m-am simţit întotdeauna binevenit”

Radu Paponiu (31 de ani) s-a născut în Drobeta-Turnu Severin şi a ajuns să dirijeze o filarmonică din statul american Florida. La 7 ani a început să studieze vioara, iar după numai doi ani participa deja la primele competiţii naţionale.

Radu a continuat studiile în Turnu Severin, până în clasa a VI-a, cu Iulian Andreescu, un muzician de excepţie. Acesta şi-a dat seama că pentru tânărul învăţăcel ar fi fost foarte greu să evolueze în oraşul natal, mai ales să devină competitiv pe plan naţional, dar în mod special pe plan internaţional, aşa că l-a sfătuit să se mute la Bucureşti. Aşa a ajuns, la doar 13 ani, să înveţe la Liceul de Muzică „George Enescu“ din Capitală.

„Iulian Andreescu era un muzician foarte bun. La Liceul de Artă făcuse şi o orchestră cu care cântam prin oraş. Am cântat de foarte mic în orchestră, ceea ce a fost extraordinar. M-a determinat să vreau mult mai mult, de aceea am plecat din clasa a VII-a la Bucureşti. Bunica s-a mutat cu mine ca să mă poată îngriji. Am urmat la Bucureşti clasele a VII-a şi a VIII-a şi, apoi, liceul, după care am plecat imediat în America“, îşi aminteşte Radu Paponiu.

Elevul maestrului Ştefan Gheorghiu FOTO Arhiva personală

Timp de şase ani, la Bucureşti, a avut marea şansă să lucreze sub îndrumarea profesorilor de vioară Carmen Runceanu şi Ştefan Gheorghiu, considerat maestrul şcolii româneşti de vioară. „Am lucrat cu mulţi muzicieni peste tot în lume, dar pot spune că Ştefan Gheorghiu este unul dintre cei mai buni muzicieni pe care i-am cunoscut vreodată“, spune Radu.

Din clasa a VIII-a, Radu a început colaborarea cu o orchestră europeană de tineret, Central European Initiative Youth Orchestra, dirijată de profesorul italian Igor Coretti. Cu această orchestră, Radu a avut şansa să călătorească şi să cânte în marile capitale ale Europei. În clasa a XI-a a reuşit performanţa să fie acceptat în cadrul programului Perlman, şcoala de vara a unuia dintre cei mai mari violonişti din lume, Itzhak Perlman.

Admis la Conservatorul din Los Angeles

„Pur şi simplu am trimis un DVD pe care îl aveam de la un recital pe care îl susţinusem în Bucureşti, filmat de tata – îi şi tremura mâna fiindcă avea emoţii –, şi m-au acceptat. Aşa am ajuns pentru prima dată în America, la sfârşitul clasei a XI-a. A fost o experienţă extraordinară, era un fel de tabără de vară, la circa patru ore de mers cu maşina de New York. Eram pe o insulă unde exista un campus cu săli de studiu, cantină şi sală de mese, dar şi dormitoare pentru băieţi şi pentru fete. Era doar muzică toată ziua, fiindcă aveam studiu patru ore dimineaţa, iar după-amiaza muzică de cameră. Cântam şi în cor de la 17.00 la 18.00 în fiecare zi, apoi cina, după care aveam ori orchestră, ori citire la prima vedere“, povesteşte Radu.

După şapte săptămâni petrecute aici, tânărul a hotărât să urmeze o facultate în Statele Unite şi aşa a ajuns la Conservatorul din Los Angeles, aflat în topul institutelor de muzică din Statele Unite, un loc în care elevii sunt instruiţi să devină lideri în muzică.

„Imediat după ce m-am întors în ţară m-am înscris pentru audiţii, eram deja în clasa a XII-a. Am trimis un DVD, după care, în luna martie, m-am dus la audiţia live. Am zburat la Los Angeles, am dat audiţia şi am avut şansa să fiu admis, alături de alţi 110 studenţi, la această şcoală de excepţie“, explică muzicianul.

A fost acceptat la studioul lui Robert Lipsett la Colburn School Conservatory of Music din Los Angeles, unde şi-a obţinut atât licenţa, cât şi diploma de artist. În SUA, românul a fost primit cu braţele deschise nu doar pentru că este un muzician talentat, dar şi pentru că a dovedit seriozitate în activitatea sa.

„În America m-am simţit întotdeauna binevenit. Am muncit foarte mult, dar am avut şi norocul să am în jur oameni care să mă îndrume. În momentul de faţă, în lume, nivelul este extrem de ridicat când vine vorba de muzica clasică. Sunt foarte mulţi oameni competitivi, care cântă extraordinar de bine, iar pentru a putea face faţă trebuie să fii deosebit de serios şi să ai anumite cunoştinţe de bază, care să fie foarte bine definite. Sunt mai mulţi oameni ca niciodată care cântă foarte bine, ceea ce este palpitant“, spune Radu Paponiu.

A colaborat cu muzicieni şi orchestre de renume

Ca muzician de cameră, a participat la festivaluri din Europa şi America de Nord şi a colaborat cu muzicieni ca Itzhak Perlman, Clive Greensmith, Martin Beaver, Merry Peckham şi Vivian Weilerstein. La Los Angeles şi-a început şi studiile de dirijat, cu Maxim Eshkenazy, Yehuda Gilad şi Alexander Treger, devenind în scurt timp dirijor asistent al American Youth Symphony.

„Ca dirijor tânăr este important să ai atitudinea că toţi muzicienii din faţa ta sunt muzicieni serioşi, care s-au pregătit toată viaţa şi au idei foarte serioase asupra muzicii. Se spune că o orchestră decide dacă îi place dirijorul în primele 10-20 de secunde, poate nici să nu înceapă muzica, are de-a face şi cu încrederea pe care o inspiri“, spune dirijorul român.

În septembrie 2019 a fost promovat dirijor asociat al Filarmonicii din Naples, Florida, fiind şi directorul Orchestrei de Tineret al filarmonicii. Radu Paponiu a dirijat aceste ansambluri în zeci de concerte clasice. A colaborat, de asemenea, cu Dallas Symphony Orchestra, St. Louis Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin şi New World Symphony, unde a fost asistentul unor dirijori ca Iván Fischer, Andrei Boreiko, Cristian Măcelaru, Bernard Labadie, Michael Tilson Thomas. De asemenea, a dirijat Orchestra Festivalului din Colorado şi National Repertory Orchestra.

