Corabia de piraţi care face senzaţie în Clisura Dunării

În Clisura Dunării există zeci de ambarcaţiuni de ultimă generaţie care brăzdează bătrânul fluviu Dunărea spre obiectivele turistice din zonă, dar corabia de piraţi este singura prezenţă inedită în zonă. Alin Arbănaş (43 de ani), un om de afaceri din Drobeta Turnu Severin, a deschis anul trecut la Dubova o pensiune şi o pizzerie, singura pizzerie de altfel din întreaga zonă.

“Un prieten are o pensiune aici şi atunci m-am gândit că aş putea face şi eu acelaşi lucru. Cu răbdare şi cu voinţă am ridicat această pensiune, dar mi-am dorit foarte mult să fac ceva diferit. Încă de anul trecut am visat să aduc aici o corabie de piraţi şi iată că am reuşit să îmi îndeplinesc visul”.

Nu a fost însă uşor să găsescă la vânzare o astfel de corabie, dar nu s-a dat bătut. Iniţial găsise să cumpere o astfel de navă în Anglia şi tocmai când se pregătea să plece după ea, fiul său a identificat un proprietar la Mangalia. Era exact ceea ce îşi dorea, aşa că nu a stat o clipă pe gânduri şi a cumpărat-o pe loc. Peripeţiile au urmat însă după perfectarea vânzării fiindcă din cauza greutăţii, a fost extrem de greu de găsit un mijloc de transport care să o aducă la Dubova. După vreo trei drumuri la Mangalia, omul de afaceri a adus nava cu pânze acasă. De aproape o lună a ieşit de câteva ori cu ea pe Dunăre, iar impactul asupra celor care au văzut-o a fost uimitor.

“Când m-am dus spre Chipul lui Decebal de la Mraconia, vreau să vă spun că toate şalupele s-au oprit fiindcă turiştii vroiau să ne facă poze. Au rămas cu toţii foarte surprinşi, este exact ceea ce am vrut, să fie ceva cu totul special pentru această zonă”, spune Alin Arbănaş.

Corabia are o lungime de 10 metri, capacitatea de 12 locuri şi un motor de 45 de cai putere.

Turism în floare

În ultimii ani, numărul de turişti a explodat în Clisura Dunării. Nu este meritul autorităţilor locale care nu au făcut nimic pentru această zonă, ci al întreprinzătorilor privaţi care au simţit potenţialul zonei şi au investit aici. Nu a existat vreo strategie de dezvoltare şi promovare a turismului în Clisura Dunării, fiecare şi-a dezvoltat afacerea aşa cum a ştiut. Aşa se face că în prezent, în Clisura Dunării sunt multe pensiuni şi hoteluri pentru cazarea turiştilor, dar încă foarte puţine restaurante, cluburi şi alte astfel de locuri, unde cei care vin în zonă să poată să-şi petreacă timpul liber. De asemenea, activează multe firme care oferă servicii de transport recreativ pe Dunăre fiindcă turiştii care ajuns în Clisură nu ratează o plimbare pe apă la obiectivele turistice din zonă.